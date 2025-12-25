Киев наращивает количество ударов, которые становятся круглосуточными

Киев наращивает количество ударов, которые становятся круглосуточными

Киев в последние дни значительно нарастил количество ударов беспилотниками по России, причем атаки идут в круглосуточном режиме. Наши средства ПВО перехватывают большую половину дронов над приграничными регионами, но какая-то часть все равно успевает прорваться.

По данным Минобороны, в течение вчерашнего дня средствами ПВО было сбито более 190 украинских беспилотников, а в ночь со среды на четверг, 25 декабря, удалось сбить и перехватить еще 141 дрон самолетного типа. Более 60 БПЛА снова было перехвачено над Брянской областью, 5 над Белгородской и 4 над Курской. Остальные атаковали другие объекты, всего под ударами оказались 12 российских регионов.



Больше всего досталось Краснодарскому краю, там в порту Темрюка после ударов дронов загорелись два резервуара с нефтепродуктами. В тушении пожара задействовано 18 единиц техники и более 70 человек, пострадавших нет. Власти региона пока никак это не комментируют.

В Тульской, Калужской, Московской, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях последствий нет или о них ничего не сообщается. В республиках Адыгея и Крым тоже все в порядке. По крайней мере, на данный момент.

Таким образом, можно констатировать, что режим Зеленского наращивает количество ударов по России, видимо поднакопив беспилотников под праздники.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -5
    Сегодня, 08:12
    Да, идет обоюдная война дронов. Большое сожаление, что прорываются вражеские дроны на наши объекты, но пока это реальная действительность. Конечно, на такие объекты необходимо увеличивать средства ПВО... Но, военным видней...
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 08:28
      + Самый нормальный адекватный коммент. Идёт война и обстрелы будут и с нашей стороны и от фашистов. Это реальность.
      1. Русич Звание
        Русич
        -5
        Сегодня, 08:59
        Цитата: Олеся Леся
        + Самый нормальный адекватный коммент. Идёт война и обстрелы будут и с нашей стороны и от фашистов. Это реальность.

        Поддержу Вас. Открывая комментарии, я предполагал, что сейчас будут одни стоны "диванных". Тех, кто знает, как управлять страной, как воевать. Ан, нет! Или они ещё не проснулись?
        1. Иван_6 Звание
          Иван_6
          +4
          Сегодня, 09:20
          Нет конечно, сейчас только здравые мысли тех кто живёт в мире розовых пони...
        2. Алексей Кошкаров Звание
          Алексей Кошкаров
          +6
          Сегодня, 09:22
          Статистика показывает , что от диванных экспертов вреда народу и государству гораздо меньше , чем от кабинетных экспердов
          1. Rom8681 Звание
            Rom8681
            +1
            Сегодня, 09:36
            Полностью с вами согласен
        3. домохозяйка Звание
          домохозяйка
          0
          Сегодня, 09:54
          да, вот только что проснулась. Потому что когда удары - как-то особо не спится. И я не знаю, как чем-то управлять , кроме собственного хозяйства. А сейчас пишу с одной целью - спасибо сказать нашим ребятам, которые всё посбивали. Бейте дальше этих тварей, и на земле , и на воде, и в воздухе. Я понимаю, когда атаки на военные объекты. Война есть война. Но они лупят просто по мирным районам. Адыгея им что сделала? Твари и есть твари. Хочется, конечно, чтоб быстрее всё закончилось. Но такие соседи под боком не нужны!
          Ещё раз СПАСИБО нашим военным!
        4. Андрей_и_К Звание
          Андрей_и_К
          +1
          Сегодня, 09:57
          "диванные" как оказалось сидят в МО и Правительстве. )))
        5. olbop Звание
          olbop
          0
          Сегодня, 09:59
          Тех, кто знает, как управлять страной, как воевать.

          Вспомнилось высказывание одного из французских лидеров 20 века - "Я знаю нескольких людей, знающих как правильно управлять государством. Но к сожалению все они уже работают таксистами или парикмахерами".
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 09:32
        Цитата: Олеся Леся
        Идёт война и обстрелы будут и с нашей стороны и от фашистов. Это реальность.

        Да идёт война, и это первая война двух российских народов, которые населяют наш континент, это самое прискорбное за всё существование этого народа. Для меня это боль, которую не возможно переносить, для меня рождённого сразу после ВОВ. В моём уме не укладывается, как народ переживший гитлеровский фашизм, стал фашистами и целуется с ними как с родными, а мы стали для него врагами. Куда катится мир, наш русский мир, мы же все русичи, или те кто с другой стороны стали гейропейцами, или туркоманами.
        1. домохозяйка Звание
          домохозяйка
          +1
          Сегодня, 10:00
          хорошая пословица русская есть. Лезет в волки, а хвост собачий. Только вот собаку, перешедшую к волкам, порвут и те и другие! Русский мир всё-таки не территория. Это человек русский в полном смысле. А эти выродки разве русские? Они сами не хотят ими быть. Значит, уже ими не являются. Индивидуально. Потому что и там с ума не все сошли.
        2. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 10:10
          Цитата: tihonmarine
          Да идёт война, и это первая война двух российских народов, которые населяют наш континент

          Вам ставят минус, но не русские, это то отребье, которое поддерживает бандерланд.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +9
      Сегодня, 08:29
      Цитата: a.s.zzz888
      идет обоюдная война дронов. Большое сожаление, что прорываются вражеские дроны на наши объекты, но пока это реальная действительность

      Пока существует военно-техническая поддержка со стороны НАТО, так и будет продолжаться, с перспективой увеличения количества беспилотников и их совершенствованием. Поняли, что поставлять комплектующие для дронов в воздухе и БЭК для морских операций гораздо дешевле и эффективней поставки танков.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +2
        Сегодня, 08:31
        Монтесума
        (Александр)
        +1
        Сегодня, 08:29
        Новый
        .... Поняли, что поставлять комплектующие для дронов в воздухе и БЭК для морских операций гораздо дешевле и эффективней поставки танков.
        Это действительно так. Опять же "Кому война, а кому и мать роднА".
    3. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 08:35
      Интересно а нельзя как-то отслеживать с каких точек осуществляется пуск этих беспилотников врагом? У нас как бы разведывательные возможности достаточно широкие, опять же есть спутниковая группировка.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 09:14
        Вы преувеличиваете наши возможности.Запустить это пластмассовое чудо можно откуда угодно.Со двора,лесной опушки,крыши здания
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 09:36
          Цитата: dmi.pris1
          Запустить это пластмассовое чудо можно откуда угодно.Со двора,лесной опушки,крыши здания

          Даже со стороны России, ибо их сейчас живёт не один миллион рядом бок о бок с вами.
    4. Ponimatel Звание
      Ponimatel
      +5
      Сегодня, 08:59
      пока это реальная действительность.

      Слово "пока" совершенно лишнее. Это не "пока", это будет постоянно, пока не будет поставлена задача победить в войне. А пока это только начало, дальше будет хуже.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 09:52
        Цитата: Ponimatel
        А пока это только начало, дальше будет хуже.

        Да когда закончилась ВОВ, наши отцы и деды воевали с "бандерами", которые терроризировали только западную часть Украины, но не всю Украину.
        НАПОМНЮ:
        29 марта 1947 г. решением Политбюро ЦК Польской рабочей партии начата операция „ВИСЛА”. Поводом к этой акции стало убийство националистами УПА 28 марта 1947 г. вице-министра национальной обороны Польши генерал-полковника КАРОЛЯ СВЕРЧЕВСКОГО. Около 150 тыс. украинского населения из Надсянья, Холмщины, Лемковщины, Подляшья были переселены на запад и север Польши на "возвращенные земли” от Германии. На новых землях украинские семьи расселяли среди польского населения. Считалось, что украинское население прятало формирования УПА и было для них убежищем.
        Одновременно польские воинские подразделения, опираясь на поддержку советских сил, провели военные операции против УПА и оуновского подполья. Специально для ”подозрительных украинцев", в местечке Явожно вблизи Кракова, был создан концлагерь, куда направляли пленных бандеровцев и тех, кто их поддерживал или пытался избежать переселения, а также возвращался домой с польских земель.
      2. Лимрак Звание
        Лимрак
        0
        Сегодня, 10:22
        это будет уже вечно..пока имеющий усатого по СМИ не соберет свои пейсы в кулак и не отдаст приказ на показательную казнь одного острова...
    5. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      -2
      Сегодня, 09:10
      Прорывается статистическая погрешность, не более 5%. =_=
      Что полная ерунда, учитывая наши полновесные ответки (хотя многие неумные люди и тут верят и тиражируют "потужные перемоги" ВСУк - пэпэо працюе, да?).

      Короче, отставить панику и "всё пропало, шеф, всё пропало!".

      Парой укусов слона не свалить.
      1. Самоед Звание
        Самоед
        +2
        Сегодня, 09:24
        Один ваш палец как раз 5% от общего их числа. Оторвите и вы почувствуете "ничтожность" статистической погрешности.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 10:05
        Цитата: Kuroneko
        Короче, отставить панику и "всё пропало, шеф, всё пропало!".

        Парой укусов слона не свалить.

        А как всё начиналось хорошо:
        В начале 1950 г. был утвержден Государственный гимн УССР по тексту ПАВЛА ТЫЧИНЫ и НИКОЛАЯ БАЖАНА на музыку авторского коллектива под руководством АНТОНА ЛЕБЕДИНЦА. Гимн начинался словами:
        "Живи, Украина, прекрасная и сильная, -
        В Советском Союзе ты счастье нашла.
        Между равными равная, между свободными свободная,
        Под солнцем свободы, как цвет, расцвела.
        Припев: Слава Союзу Советскому, слава!
        Слава Отечеству навеки-веков!
        Живи, Украина, советская держава,
        В единой семье народов-братьев!.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 08:45
    Немного о событиях вчерашних.

    Вероятный подрывник в Москве - 24-летний Павел Голубенко, уроженец посëлка Каменка Ивановской области. На месте преступления нашли фрагменты его паспорта. Тело на идентификации.

    После окончания школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, работал прессовщиком на фабрике "Красный Октябрь". По словам знакомых, последние несколько дней Павел не выходил на связь, в Ивановской области его не видели.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 08:52
      Фото
      Парень заигрался в суперменов. Похоже, сам пошел на контакт.
    2. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Сегодня, 10:01
      Ну вот тоже ещё проишествие, что вчера случилось:
      Новый трамвай линии «Славянка» сошел с рельсов в Шушарах в первый же день работы.
      По нашим данным, это случилось вечером 24 декабря у остановки «Валдайская улица». Предварительная причина — сбой автоматизации при переводе стрелки. На место выехали ремонтные бригады.
      Пострадавших нет. Линия работает в режиме реверсивного движения четырьмя составами.
      В Петербурге в среду, 24 декабря, официально открылся новый трамвайный маршрут № 2. Состав «Славянка» на первом этапе будет ходить между Купчино и Шушарами.
      Время в пути займет 17 минут. На маршруте пять остановок: «Купчино», «Река Волковка» (по требованию), «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица».
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +6
    Сегодня, 09:14
    Новость от капитана Очевидность. Уже не один раз звучало обоснованное мнение, что затягивание до добра не доведет и хирургия не поможет. Но у начальства все по уставу: пункт первый -начальник всегда прав; пункт второй - кто не согласен, читай пункт первый. Будем ждать, пока добрые друзья не подгонят наркету тысячу дронов в день.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 09:34
    А раньше про предупреждения о подобной ситуации принято было минусовать и обвинять в причастности к "ЦИПСО".
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 10:16
      Цитата: Vulpes
      А раньше про предупреждения о подобной ситуации принято было минусовать и обвинять в причастности к "ЦИПСО".

      Да мы и так видим, где и кто Ципсо на сайте. Хотя они на наш рейтинг роли не играют, они просто маленькие минусаторы, а чтобы сломать рейтинг у них сил не хватает. Они просто шваль.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 10:20
        Цитата: tihonmarine
        Хотя они на наш рейтинг роли не играют, они просто маленькие минусаторы, а чтобы сломать рейтинг у них сил не хватает. Они просто шваль.

        Да уж, твой рейтинг, с твоими годами на сайте, сломать не возможно.
  5. Лимон Звание
    Лимон
    -2
    Сегодня, 09:51
    Было с их стороны уже 500 и более,так где увеличение? Перед 9 мая ,если не ошибаюсь.
  6. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    +1
    Сегодня, 10:13
    Цитата: Фразах
    хирургия не поможет.

    Если хирургически давить прыщи - не поможет, новые отрастут. Нужно удалять глаза и уши, а лучше вообще голову ампутировать. Но на то нужна воля власти, а её нет...
  7. avdkrd Звание
    avdkrd
    0
    Сегодня, 10:23
    Лучшая ПВО это свои танки на аэродромах противника. Наивно ожидать снижения ударов, если вопрос с поставками для ВСУ , принципиально не решён. В Румынии открылся новый хаб и пока поставщики вооружений, не являются законными целями для наших средств поражения, улучшений не будет.
    Не совсем понимаю, зачем нам такие системы как Орешник, если для их применения нет воли?
    Киев будет использовать все, даже прод угрозой ядерного удара. Зеленскому абсолютно плевать на Украину и людей. С нами воюет НАТО и пока для них это безопасно, шоу будет продолжаться. Все придет к тому, что придется поднимать ставки. Просто чем раньше, тем лучше. Когда-то можно было потопить британский эсминец у берегов Крыма и 90% из тех кто сейчас шлёт деньги и оружие, так бы и посылали аптечки каски. Сейчас все гораздо сложнее, так как инерция великая сила, Судя по последней "просьбе" Мерца, о возврате подбитых немецких танков, там вообще нет понимания ответственности за эту войну. Главный спонсор ВСУ, просит вернуть собственность немецкого народа!!!! Они ВООБЩЕ не рассматривают ответных действий России, кроме заявлений Марии Захаровой о красных линиях.
    Пока Европа рассуждает в таком ключе, дроны и ракеты у Зелинского будут.