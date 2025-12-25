Последняя в этом году партия Су-35С поступила на вооружение ВКС РФ

3 330 9
Последняя в этом году партия Су-35С поступила на вооружение ВКС РФ

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила поставки истребителей Су-35С, передав военным последнюю в этом году партию многофункциональных самолетов.

Партия истребителей Су-35С поступила на вооружение ВКС РФ, это последняя поставка текущего года, следующая будет уже в начале 2026-го. Параметры поставки традиционно не раскрываются, все самолеты прошли необходимые наземные и летные испытания и полностью готовы к боевому применению. Машины уже приняты техническим персоналом и убыли к местам постоянной дислокации.



Экипажами Воздушно-космических сил России осуществлена приемка самолетов Су-35С. Он очень комфортный, эргономичный, имеет высокий уровень надежности в эксплуатации. Самолет востребован в войсках, летчики его любят. Су-35С хорошо показал себя в ходе специальной военной операции.



Как отметили в ОАК, этот год стал рекордным для корпорации по выпуску боевых самолетов, план по Су-35С выполнен в полном объеме. Сейчас уже идет сборка машин по плану следующего года.

Многоцелевой истребитель Су‑35 предназначен для завоевания господства в воздухе, в том числе в сложных погодных условиях и на больших удалениях от аэродромов базирования.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:26
    Последняя в этом году партия Су-35С ❞ —

    — Крайняя ...
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +4
      Сегодня, 08:58
      "И запомните, товарищ подполковник, - по моему пониманию, а значит и по пониманию всего моего экипажа, крайними бывают плоть, Север, мера, срок и необходимость! Все остальные слова маркируются у нас словом последний, то есть позднейший или самый новый, по отношению к текущему моменту! ... Конечно же, если вы штабной офицер, программист, таксист, какой-нибудь там офисный работник и так далее, то обязательно используйте слово "крайний" вместо "последний" везде где это уместно и неуместно, - так вас будет легче отличать от нормальных людей." Эдуард Овечкин - "Акулы из стали"
      1. Vbr Звание
        Vbr
        0
        Сегодня, 10:03
        Да, вообще я тоже обратил внимание на такую моду, когда - как правило вообще не имеющая отношения к авиации братия, журналисты там всякие, ведущие - любят козырнуть "крутым" как им мерещится словечком. Я вот авиационный специалист, а никогда не употреблял это слово. Оно было в ходу кое у кого, конечно, но масштабы предрассудка сильно преувеличены.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 10:05
        (ОАК) завершила поставки истребителей Су-35С.....

        Постоянно отслеживаю поставки боевой авиации в войска. Это предприятие объединения работает четко, эффективно и по графику.
    2. KrolikZanuda Звание
      KrolikZanuda
      +4
      Сегодня, 09:00
      Крайними бывают плоть, Север, мера, срок и необходимость! (С)
      Остальное регулируется правилами русского языка.
    3. Комментарий был удален.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Сегодня, 09:07
    Добрая весть.

    А еще - самые длинные ночи позади. Сегодня день уже прибыл, пусть на минуту, или как говорят -на воробьиный скок, но прибыл. Будем жить(с).
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 09:44
      Организм заметил и отреагировал. Проснулся аж в начале пятого утра и воробьиным скоком к холодильнику...
  3. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 09:33
    Зачем от нас прячут состав партий? Это ведь национальная гордость. Даже 2 самолета, это уже хорошо. Тайна военная скажете? Вот СССР прятал от народа все хорошее, все великолепные военные достижения и народ отвернулся, подумав, что лаптем щи хлебаем. Кстати для врага, как Вы понимаете это совсем не тайна. Это только от своего народа тайна.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 09:42
    Главное что всё поступает в войска стабильно! Красавцы самолеты!