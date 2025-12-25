Последняя в этом году партия Су-35С поступила на вооружение ВКС РФ
3 3309
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила поставки истребителей Су-35С, передав военным последнюю в этом году партию многофункциональных самолетов.
Партия истребителей Су-35С поступила на вооружение ВКС РФ, это последняя поставка текущего года, следующая будет уже в начале 2026-го. Параметры поставки традиционно не раскрываются, все самолеты прошли необходимые наземные и летные испытания и полностью готовы к боевому применению. Машины уже приняты техническим персоналом и убыли к местам постоянной дислокации.
Экипажами Воздушно-космических сил России осуществлена приемка самолетов Су-35С. Он очень комфортный, эргономичный, имеет высокий уровень надежности в эксплуатации. Самолет востребован в войсках, летчики его любят. Су-35С хорошо показал себя в ходе специальной военной операции.
Как отметили в ОАК, этот год стал рекордным для корпорации по выпуску боевых самолетов, план по Су-35С выполнен в полном объеме. Сейчас уже идет сборка машин по плану следующего года.
Многоцелевой истребитель Су‑35 предназначен для завоевания господства в воздухе, в том числе в сложных погодных условиях и на больших удалениях от аэродромов базирования.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация