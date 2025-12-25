Последняя в этом году партия Су-35С поступила на вооружение ВКС РФ

Экипажами Воздушно-космических сил России осуществлена приемка самолетов Су-35С. Он очень комфортный, эргономичный, имеет высокий уровень надежности в эксплуатации. Самолет востребован в войсках, летчики его любят. Су-35С хорошо показал себя в ходе специальной военной операции.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила поставки истребителей Су-35С, передав военным последнюю в этом году партию многофункциональных самолетов.Партия истребителей Су-35С поступила на вооружение ВКС РФ, это последняя поставка текущего года, следующая будет уже в начале 2026-го. Параметры поставки традиционно не раскрываются, все самолеты прошли необходимые наземные и летные испытания и полностью готовы к боевому применению. Машины уже приняты техническим персоналом и убыли к местам постоянной дислокации.Как отметили в ОАК, этот год стал рекордным для корпорации по выпуску боевых самолетов, план по Су-35С выполнен в полном объеме. Сейчас уже идет сборка машин по плану следующего года.Многоцелевой истребитель Су‑35 предназначен для завоевания господства в воздухе, в том числе в сложных погодных условиях и на больших удалениях от аэродромов базирования.