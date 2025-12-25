Мэр Москвы Собянин: столица России не сможет обойтись без мигрантов

Столица России в обозримом будущем не сможет обойтись без мигрантов. Их приходится привлекать из-за острого дефицита кадров.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Московской городской думе.

Он отметил, что на данный момент кадровый дефицит в столице составляет приблизительно до 500 тысяч человек. Речь идет о незаполненных вакансиях на московских предприятиях.

Чиновник заявил:

Конечно, лучше бы мы обходились без мигрантов, это была бы идеальная история.

Но, по его словам, отказаться от иностранных работников столица не может из-за проблем в демографии и экономической ситуации. Собянин заявил, что эти факторы диктуют свои правила, требующие взвешенного подхода к миграционной политике. Чиновник отметил, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать сокращения дефицита кадров – он будет только нарастать даже в условиях сглаживания экономической динамики. По его словам, в существующих демографических реалиях это неизбежно. Поэтому и в дальнейшем нам придется существовать в условиях той миграционной политики, которая действует на данный момент.

Собянин не отрицает, что мигранты создают в столице определенные проблемы. Но вместе с тем их присутствие дает экономике Москве существенный положительный эффект, формируя 5-6 процентов ее валового регионального продукта. И если резким волевым решением избавиться от мигрантов, это неизбежно приведет к росту инфляции и нехватке рабочих рук, особенно в промышленности, включая оборонную отрасль.
  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +25
    Сегодня, 09:25
    может будете давать гражданство и продвигать программы для РУССКИХ людей, а не давать его на лево и на право для таджиков, узбеков и тд. За них топят диаспоры и "решают" проблемы. Русскому человеку никто не поможет только он сам , многие и думают зачем мне ехать , а ведь хотят....
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +26
      Сегодня, 09:34
      Столица России прекрасно обойдется как без мигрантов, так и без Собянина.

      И - добавлю. Сейчас столица - это пылесос, который высасывает финансовые и людские ресурсы из России.
      1. PROXOR Звание
        PROXOR
        -3
        Сегодня, 10:02
        Цитата: Ilya-spb
        И - добавлю. Сейчас столица - это пылесос, который высасывает финансовые и людские ресурсы из России.

        С этим не согласен. Госбюджет это не Москва. В Москве он базируется как в столице. Была бы столица Ёбург или Красноярск, Вы бы орали, что они высасывают деньги из России.
    2. Scipio Звание
      Scipio
      +18
      Сегодня, 09:35
      Как сказал один деятель: можно! А зачем?

      Мне кажется, наверху даже близко не понимают, чем может обернуться массовый завоз мигрантов. Был летом в Бухаре и Самарканде. Общался с местными, у кого есть специальность, они дома работают и хорошо зарабатывают. К нам же едут в основном те, кто не владеет ни одной специальностью.....
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +2
        Сегодня, 09:59
        Цитата: Scipio
        Мне кажется, наверху даже близко не понимают, чем может обернуться массовый завоз мигрантов.
        Одного понимания мало, возьмём СССР. Избыток рабочей силы в среднеазиатских республиках, по логике, надо создавать новые рабочие места, их создавали... Только местные не шли работать на заводы и фабрики, в большинстве своём, им бы торговать или ещё что попроще, приходилось опять же завозить русских, чтобы обеспечивать производство на созданных рабочих местах. Получался парадокс, при котором проблема только усугублялась. Что теперь? В глубинке работы нет, езжай на вахту. Почему на вахту тех же таджиков и узбеков не берут, а своих бы в Москве пристраивали? Наконец, господа буржуи так всё "оптимизировали", позакрывав тысячи заводов, КБ и НИИ, что впору новую индустриализацию проводить, так о какой нехватке рук речь? Может, правда в том, что наши буржуи вступили в МОМ (Международная организация по миграции), что, как объяснялось, позволит укрепить международный статус РФ в сфере регулирования миграции и предоставит возможность использовать потенциал организации для продвижения российских интересов в этой области.
        Была программа по переселению, которую В.В. Путин подписал, взял на себя обязательства по борьбе с бедностью в среднеазиатских государствах и в рамках этих обязательств принял решение о переселении миллионов таджиков и киргизов в Россию. Отсюда и массовая выдача им паспортов, и заселение целых регионов приезжими азиатами.
        Вопрос, кто именно под вывеской МОМ управляет миграцией из стран Центральной Азии в Россию? Это "партнёры", британское правительство, через свой фонд UKAID и британская разведка, MI6.
        Странно, что из всего, что можно сделать плохо, именно так и получается. Здесь уже и фраза Черномырдина, что хотели, как лучше, а вышло, как всегда, вряд ли отражает реальность. А, для кого хотели "лучше", для кого стало "как всегда"... Самое главное, кто здесь истинный заказчик хотелок.
      2. Не_боец Звание
        Не_боец
        +1
        Сегодня, 10:08
        На заработки едут в лучшем случае "лишние люди", то есть те кто не смог найти себе место на Родине. А в худшем случае те у кого "земля горит под ногами", то есть те от которых общество старается избавится тем или иным способом.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +12
      Сегодня, 09:42
      Самое гадкое,что те русские в Прибалтике видят,как к русскому переселенцу относятся чиновье.По сравнению к среднеазиатам..И делают вывод по отношению к России
      1. Ростислав_ Звание
        Ростислав_
        +7
        Сегодня, 09:49
        Не только в Прибалтике. Казахстан например. Сколько инфы в сети... И это только те кто добился общественного резонанса.
    4. PROXOR Звание
      PROXOR
      +3
      Сегодня, 10:00
      О чём Вы? Я как москвич могу сказать. Сначала этот утырок Собякин разрушил почти весь промышленный кластер Москвы, а тут была хренова туча предприятий. Люди начали менять профессии, молодые учится другим не производственным профессиям. Старые или уезжали или умирали или переучивались. Результат как говорится на лице: Москве не хватает обычных рабочих.
      А мне вот интересно: он собирается что то делать с кучей работникво Садовода, Фудсити, Каширских дворов и других рынокв и плодоовощных быз? Там считай все нелегально работают.
      Ау Тюмень. Забирайте нафиг Вашего Собякина, мы Вам в подарок ещё Ликсутова пришлет. Он ам дорог понаделает и платных парковок.
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:08
      hi Один из ответов кроется, по моему мнению - никто, кроме них не умеет менять бордюры с оставлением дефектов ,минимум раз-два в год на одних и тех же участках и ремонтировать дороги с косяками, позволяя чинушам распиливать горы бюджетных денег - нашего с вами народного достояния.
      Как и строить дома для реновации с приёмкой Гос комиссией новостроя с 70-80% брака.
      Эти строительные статьи самые прибыльные и вкусные для чинуш разного уровня.
  2. 1976AG Звание
    1976AG
    +15
    Сегодня, 09:25
    Зато в других регионах местным работать негде. Промышленность надо более равномерно распределять по регионам, а то где то густо, а в большинстве регионов пусто. После развала Союза много промышленных гигантов закрылись, а люди то остались. Всем надо в Москву ехать ?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 09:45
      Цитата: 1976AG
      Промышленность надо более равномерно распределять по регионам

      Один из немногих адекватных комментов, без воплей о всесилии диаспор и обвинений в целенаправленной замене местного населения трудовыми мигрантами. Кстати, существуют государства, где мигрантов гораздо больше, чем в РФ, но они эффективно решили все проблемы, с этим явлением связанные. Давно уже надо было брать с них пример.
      Между тем, пример эффективного решения данной проблемы дают страны, 70 лет выгодно использующие трудовую миграцию. Это арабские монархии Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Благодаря использованию иностранного труда, быстро растут их экономика и благосостояние коренных граждан.

      Причем в некоторых из них, например, в Катаре и ОАЭ, доля мигрантов превышает 90 процентов от населения. Но катастрофы с преступностью, занятостью коренного населения, и размыванием национальной идентичности там не происходит.

      https://www.sovsekretno.ru/articles/obshchestvo/obuzdat-migrantov-arabskiy-opyt010623/?ysclid=mjl2t4wmvl68110715
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +9
        Сегодня, 09:47
        Цитата: Монтесума
        Кстати, существуют государства,где мигрантов гораздо больше, чем в РФ, но они эффективно решили все проблемы, с этим явлением связанные.

        но есть нюанс.. и большой... они им гражданство не дают..
      2. faiver Звание
        faiver
        +4
        Сегодня, 09:58
        Но катастрофы с преступностью, занятостью коренного населения, и размыванием национальной идентичности там не происходит.
        - я так понимаю у них нет недостатка 40% штатной численности в полиции, а уж наказания в виде отсечения запястья, порка палками, забивание камнями, отсечение головы явно не стимулирует развития низовой преступности....
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 10:01
          Цитата: faiver
          я так понимаю у них недостатка 40% штатной численности в полиции

          Что есть, то есть, недостатка в личном составе правоохранительных органов у них не существует.
          1. faiver Звание
            faiver
            +1
            Сегодня, 10:07
            знакомая вызвала полицию около 10 вечера на драку в подъезде, приехали оперативно в 4 утра... laughing
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:48
      При СССР именно так и делалось.
    3. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 10:15
      А в Москве её и так нет. Уничтожена Собякиным. Этот утырок не может заменить Таджиков, которые улицы мели за 50 тыс в месяц. Они поумнели и затребовали зарплату 150 тыс.
      А на тех остатках предприятий людей хватает. Работают одни русские.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +15
    Сегодня, 09:26
    Может Собянину и Ко лучше отправится в Душанбе,и оттуда руководить?Раз не может без кишлака?
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +6
      Сегодня, 09:36
      Они не могут без денег.

      Им не кишлаки нужны. Они наловчились строить схемы с использованием мигрантов.
      Сейчас вот индусы пойдут. Вьетнамцам - приготовиться.
  4. Bulrumeb Звание
    Bulrumeb
    +4
    Сегодня, 09:27
    Вот честное слово слов нет - определенные проблемы оказывается это называется.
  5. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +12
    Сегодня, 09:28
    Зато Москва, да и Россия, совершенно свободно могут обойтись без такого государственного деятеля...
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +7
    Сегодня, 09:28
    Главный лозунг нынешних буржуинов - Россия не для русских. А пока ситуация выглядит так, что государство уже тупо ничего не может сделать с диаспорами, они стали настолько сильны, что приходится придумывать всякую чушь про их незаменимость. Точка невозврата в вопросе этнозамещения пройдена.
    1. AlexVau Звание
      AlexVau
      +7
      Сегодня, 09:41
      А вот хотелось бы не в общем, а конкретно знать куда, по каким отраслям, на какие предприятия и по каким специальностям требуются мигранты в цифрах и на какие зарплаты.
  7. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +10
    Сегодня, 09:33
    Так а может высоко прибыльные отрасли не только в Москве развивать? Не хватает рук? Перенесите производства в глубь страны! Но проще козлопасов набрать ,не решив проблем с рабочими руками, но не перенесём.
    По всей стране предприятия закрываются, а у них рабочих не хватает. Нонсенс!
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 09:37
    Одно дело приехал, отработал и уехал...
    У нас же завоз целыми кишлаками с раздачей паспортов РФ, которые едут не работать, а жрать социалку и совершать преступления.
    Совсем скоро будет так - "собянины слазь, ваше время закончилось"... Плохо только то, что пострадаем в результате все мы.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -3
      Сегодня, 09:56
      Цитата: Владимир М
      У нас же завоз целыми кишлаками с раздачей паспортов РФ

      Вот прямо так и раздают паспорта пачками?

      Для получения российского гражданства в общем порядке иностранный гражданин должен соответствовать ряду обязательных условий. В первую очередь необходимо прожить на территории РФ на основании вида на жительство в течение пяти лет.
      Помимо срока проживания, претендент на гражданство должен владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства РФ. Подтвердить знание языка можно двумя способами: предоставить документ об образовании, полученном в СССР или России, либо сдать комплексный экзамен и получить соответствующий сертификат.
      Также заявитель должен иметь законный источник дохода на территории России и обязаться соблюдать Конституцию РФ.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 10:04
        За любым мигрантом стоит диаспора-нац ОПГ, которая на раз решает вопросы и "со знанием русского языка", и получением статуса "соотечественника", и по всем другим вопросам.
        Вот русскоязычному из Ср. Азиатских республик получить гражданство РФ сложнее, замучаешься "бумажки собирать".
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    +5
    Сегодня, 09:40
    Совсем уже дурка взяла верх! Поднимать ЗП людям можно, но зачем? Проще завезти грязь почти бесплатную, заодно уважить ценных союзничков. А что этот приезжий скажет когда чёрные толпы восстанут и установят свои полудикие законы здесь? Блин слов нормальных нет
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +1
      Сегодня, 09:54
      А они и не понимают, что их власть будут свергать именно мигранты.
  10. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +3
    Сегодня, 09:44
    Банально, но деньги не пахнут... Помните М.Горького - " Город Жёлтого Дьвола "... Мэр Масквабада заявил... bully
  11. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +5
    Сегодня, 09:45
    В недалеком будущем новости Москвы:

    "В микрорайоне "Постельники", уже несколько лет ставшем центром расселения выходцев из стран Центральной Африки, жители дома № 13 по ул.Ленинских Зорь сняли на видео и разместили в сети (ссылка. заблокирована "Рутубом") видео того, как недавно получивший гражданство выходец из (цензура) надел на вертел, зажарил и съел (вместе с родственниками) свою жену, уроженку Курганской области. Ранее неоднократно судимый на родине за мужеложество, Наполеон Муббу, задержанный полицией, объяснил сотруднику полиции Темоджону Бабухалиеву, что он просто выполнил свой национальный обычай. В его племени положено съедать по одной жене каждые 5 лет семейной жизни. Капитан Бабухалиев (ранее - до службы в полиции - трижды судимый за транспортировку наркотиков из Таджикистана) не счел преступление тяжким и отпустил россиянина с обязательством явиться к следователю, но Муббу не явился. В настоящее время в отношении скандального эпизода (седьмого подобного в текущем году в "Постельниках") организована прокурорская проверка, но прокурорский работник Армен Туманян не может попасть в здание ОВД "Постельники" - так как въезд блокируют родственники полицейского, утверждающие, что того преследует "армянская мафия в прокуратуре". Напомним читателю, что Отдел полиции по району "Постельники" в прошлом месяце уже был объектом крупного скандала в связи с дракой между полицейскими-россиянами киргизского и таджикского происхождения, в ходе которой был зарезан начальник отдела подполковник Азиз Исламбек-оглы, по поводу чего посольство Великого Азербайджана вручило ноту послу Российской Федерации." с.
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 10:03
      Я большой любитель фантастики. Но это больше тянет на реальность. Если такое случится, никто удивлён не будет.
  12. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 09:45
    Совершенно ясно что диаспоры занесли "товарищу" мэру,и хорошо так занесли.
  13. speelforce Звание
    speelforce
    +3
    Сегодня, 09:46
    А откуда возьмётся нехватка рук в оборонной промышленности? Там анкеты - вспомнить всё! Никакой мигрант не пролезет. А вот - новая, весенняя коллекция плитки и бордюров, точно под угрозой. Я ещё прошлогоднюю не всю рассмотрел. Половина мигрантов в Москве без дела шатается, да на собесе сидят - всё мало? Бабло в глазах смотрящего...
  14. mt3276 Звание
    mt3276
    +4
    Сегодня, 09:49
    . Мэр Москвы Собянин: столица России не сможет обойтись без мигрантов
    Что мне возмущает в таких заявлениях Собянина и ему подобных? То что он принял решение и агрессивно проводит его в жизнь. А у жителей Москвы ( и других городов куда едут мигранты) он спросил? Решение то не популярное, злит жителей. Такое ощущение, что на избирателей ( слово то какое , наверное его скоро запретят) ему плевать. Пусть к себе в дом Собянин пустить мигрантов пожить раз он такой толерантный и добрый . А то в Москве в многоквартирных домах мигрантов примерно столько ко же сколько и коренных жителей. В Вешняках живу.
    1. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 10:04
      ну так как в старой поговорке - проблемы индейцев шерифа не волнуют...
  15. asng Звание
    asng
    +2
    Сегодня, 09:50
    Восстанавливать разрушенное производство в глубине России и переносить из московии в Россию - это снизит уровень безработицы в регионах России и даст работу Русским людям, живущим в России. Создать условия для возвращения Русских специалистов, выехавших из России - это сохранит и приумножит коренной этнос Земли Русской. Правительство России на всех уровнях должно способствовать преумножению и развитию РУССКИХ людей, а не делать из России таджиузбекостан. Собянину, как минимум, должно быть стыдно за такие слова.
  16. moreman78 Звание
    moreman78
    +1
    Сегодня, 09:52
    Цитата: 1976AG
    Зато в других регионах местным работать негде. Промышленность надо более равномерно распределять по регионам, а то где то густо, а в большинстве регионов пусто. После развала Союза много промышленных гигантов закрылись, а люди то остались. Всем надо в Москву ехать ?

    Не, Собянин же заявил - Москве нужны только МИГРАНТЫ!
  17. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 09:56
    Прочитал все комментарии. Ни одного в поддержку завоза гастарбайтеров. И что, кого-то из властьимущих это интересует? Это всё, что надо знать про демократию в какой-либо стране и как простые люди что-либо решают.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +4
      Сегодня, 09:59
      У русских нету своих вооруженных диаспор, так что наше мнение власть совершенно не интересует.
    2. Glock-17 Звание
      Glock-17
      0
      Сегодня, 10:16
      В нормальной демократии такого политика выносят из офиса через выборы. Если честных выборов нет, то в игру вступают связи и деньги.
  18. avdkrd Звание
    avdkrd
    +4
    Сегодня, 09:57
    Как же задолбали это лицемерие власть имущих. Уже стопятьсот раз, действительно независимые эксперты, разложили по полочкам, что вопрос "незаменимых" рабочих рук находится лишь в плоскости справедливой оплаты труда и то, лишь в краткосрочном периоде.
    Для государства же, даже в краткосрочном, выгода отрицательная, потому как социальные расходы ГОСУДАРСТВА, делают ничтожным выгоду от демпинга оплаты труда. ВСЕ деньги, полученные иностранными специалистами, не работают в экономике России, а социальные расходы ( пособия, выплаты, страхование и т.д.), просто изымаются у своих граждан в пользу пришлых. Деньги ушедшие иностранным " специалистам" , не просто выводятся из страны, но крадутся из российских семей. Демография? Нет не слышали!
    Решение демографической проблемы, за счёт иностранцев, вообще преступление против своей страны, так как не имеет ничего общего с демографией России. Новые граждане из республик средней Азии, не становятся россиянами, а продолжают оставаться узбеками, киргизами и таджиками. Даже те, кто добился социального статуса в госструктурах, полиции и т.д., во главу ставят СВОИ национальные интересы. Когда на уровне депутатов Госдумы, идут публичные рассуждения о экспансии узбеков, становится непонятно. Толерантность это отключение функции самосохранения государства.
    Если так стоит вопрос о рабочих руках, то требуется создать РАБОЧУЮ систему, способную использовать трудовую миграцию во благо ВСЕХ ГРАЖДАН, а не чиновников от бизнеса и корпораций использующих дешёвый труд. Есть примеры, достойные подражания. Эмираты и даже Таиланд, но наше ВПР, почему-то делает по модели Германии и Франции, где миграционная политика уже перекроила "лицо нации".
  19. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 09:57
    А вообще они уже откровенно измываются над народом. Зная, что мигрантская проблема уже дошла до критической точки, они специально рассказывают о "незаменимости" именно всяких дикарей.
  20. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 09:58
    Для Собянина и Ко предел мечтаний переселить пол России в Москву.
  21. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +4
    Сегодня, 09:59
    П*зд*т как дышит - убрать доставщиков и строителей ненужных муравейников и никаких проблем не будет. Недвижка и так нереально дорогая, а люди пусть вспоминают как в магазин ножками ходили, а то обленились!
  22. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 09:59
    Существуют две экономики: одна в башнях, вторая в Москве. Остальные обитатели просторов просто обеспечивают эти экономики, взамен получая увеличение оброка и пожелание держаться.
  23. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 10:00
    А Собянин не слышал про автоматизацию производства или может проще навести порядок в этой сфере .Как это так получается ,что нужны СВАРЩИКИ , ТЕХНОЛОГИ,ТОКАРИ ,а приезжают ШАВЕРМЩИКИ ,ДОСТАВЩИКИ, ТАКСИСТЫ ?
  24. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:01
    Ну, вот... sad
    Рухнул миф о том, что "Москва не резиновая"...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:14
      ❝ Рухнул миф о том, что "Москва не резиновая"... ❞ —
  25. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 10:07
    А может просто хватит увеличивать Москву в размерах?
  26. olbop Звание
    olbop
    +2
    Сегодня, 10:09
    Незачем было растить из Москвы более чем 20-миллионного монстра. А с учетом ближайшего Подмосковья, наверное свыше 30 миллионов. И вроде бы промышленность вывели или сократили, то же ЗИЛ, например. Чем эти миллионы там занимаются? Неужто все государством управляют? Непонятен и недавний маневр с передачей от области к городу протяженного юго-западного сектора. Чтобы еще больше было городских проблем, в том числе и мигрантами на роли дворников и т.п.? Не даром в народе ходит поговорка - есть Москва, а есть Россия.
  27. moreman78 Звание
    moreman78
    +2
    Сегодня, 10:10
    Цитата: Pavel57
    Для Собянина и Ко предел мечтаний переселить пол России в Москву.

    Нет, не пол России, а пол Средней Азии!
  28. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:12
    Господин Собянин чушь несёт. Я заметил, чем человек дольше работает в правительственных структурах, тем больше он начинает думать жопой, а не головой.
  29. Кощей - из Глуши Звание
    Кощей - из Глуши
    +1
    Сегодня, 10:20
    Надуманная, из пальца высосонная аргументация!
    О какой такой квалифицированной рабочей силе для оборонных предприятий Москвы идёт речь?
    Где эти предприятия вообще? Всю промышленность Москвы усилиями Собянина под нож пустили!
    Какой продукт производят эмигранты? Бордюрный камень?!
    Если и существует необходимость в привлечении рабочей силы- сейчас без домов, работы население всего Приграничья- Курская,Белгородская и Брянская области!!! Есть жители и самой Украины..
    Зачем в Москву завозить сброд???
  31. KelWin Звание
    KelWin
    0
    Сегодня, 10:22
    Вообще непонятно, почему мэр города решает вопросы федерального уровеня. Если не может найти рабочие руки в огромном государстве, значит плохой управленец и его надо менять.
  32. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 10:22
    И если резким волевым решением избавиться от мигрантов, это неизбежно приведет к росту инфляции и нехватке рабочих рук, особенно в промышленности, включая оборонную отрасль.

    Ну и ну! И что в оборонной промышленности ( а есть ли промышленность в Москве) широко используют кого ни попадя (мигрантов)? И что ? Нехватка таксистов и курьеров доставщиков еды приведёт к каким либо проблем в экономике?
  33. Tooks Звание
    Tooks
    0
    Сегодня, 10:26
    Так он сам мигрант. Москва для него чужой город. Ну и чего мы от него хотим?