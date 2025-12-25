Депутат ВРУ: ЕС одобрил финансовую помощь, значит, можно воевать ещё минимум год
Представители киевского режима всё чаще заявляют о том, что никакого референдума по вопросу мирного договора с Россией, где прописан вывод ВСУ с территории Донбасса, не будет. Напомним, что американская сторона, если верить последним сообщениям о предварительным договорённостях, использует вариант текста, где говорится, что «при выводе ВСУ с территории Донбасса эти территории станут свободной экономической зоной».
Украинский нардеп от «Слуги народа» Р.Горбенко заявил о том, что «война в любом случае будет продолжаться ещё как минимум год, так как у Украины есть финансовая поддержка от Европы в размере 90 млрд евро».
То есть, представители киевского режима уже не скрывают, что требовали деньги от Запада именно для продления войны против России.
Украинский нардеп озвучил те сферы, куда Украина собирается направить средства от ЕС, которые пока ещё поступать не начали: ракетная программа, создание беспилотников:
Горбенко:
Как видно, мирный договор для Киева изначально является никчёмной бумагой. И будет являться таковой до тех пор, пока Запад обеспечивает его финансирование. Ну, или до тех пор, пока Москва не доведёт озвученные «хирургические методы» до логического завершения.
