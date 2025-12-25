Депутат ВРУ: ЕС одобрил финансовую помощь, значит, можно воевать ещё минимум год

1 646 11
Депутат ВРУ: ЕС одобрил финансовую помощь, значит, можно воевать ещё минимум год

Представители киевского режима всё чаще заявляют о том, что никакого референдума по вопросу мирного договора с Россией, где прописан вывод ВСУ с территории Донбасса, не будет. Напомним, что американская сторона, если верить последним сообщениям о предварительным договорённостях, использует вариант текста, где говорится, что «при выводе ВСУ с территории Донбасса эти территории станут свободной экономической зоной».

Украинский нардеп от «Слуги народа» Р.Горбенко заявил о том, что «война в любом случае будет продолжаться ещё как минимум год, так как у Украины есть финансовая поддержка от Европы в размере 90 млрд евро».

То есть, представители киевского режима уже не скрывают, что требовали деньги от Запада именно для продления войны против России.

Украинский нардеп озвучил те сферы, куда Украина собирается направить средства от ЕС, которые пока ещё поступать не начали: ракетная программа, создание беспилотников:

Мы должны иметь возможность получения двукратного, а лучше трёхкратного, преимущества над противником в дальних и средних ударах. Деньги на это предоставляет Евросоюз.

Горбенко:

Вопрос создания свободной экономической зоны, конечно, может обсуждаться на референдуме, однако сами эти 20 пунктов мирного соглашения должны пройти через парламент.

Как видно, мирный договор для Киева изначально является никчёмной бумагой. И будет являться таковой до тех пор, пока Запад обеспечивает его финансирование. Ну, или до тех пор, пока Москва не доведёт озвученные «хирургические методы» до логического завершения.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +1
    Сегодня, 09:36
    Старушка Эуропа сама на подсосе сидит laughing ...и на ваши "хотелки" вряд ли она ещё год вам прослужит yes
    1. Fisherman Звание
      Fisherman
      +1
      Сегодня, 10:01
      ну денег то она напечатать сможет еще.....однако превратить деньги в реальное оружие и живых подготовленных бойцов в нужных обьемах никто не сможет из них.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 10:18
        Депутат ВРУ: ЕС одобрил финансовую помощь, значит, можно воевать ещё минимум год

        Ты ещё провоюй этот год. Хотя, у тебя вся война это дрема в Раде от зарплаты до взяток.
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 09:37
    год продержаться..а там осенью выборы в конгресс..где пророчат победу демократам..а те соотв начнут возврат программ финансирования и снабжения. А помимо этого свинорылые изыскивают ср-ва на войну разн способами...напр от продаж наркоты...оружием по чуть-чуть. Они используют любые способы и возможности, даж с выс риском, лишь бы был результат. А что касается их направл финансирования - это не оборона..это выполения западн заказа - выбивание наших важных пр-в, раскачка ситуации...террор и угрозы и раскрутка ситуации общей незащищённости для всех русских...с переложением вины на ВВП и его Ко+"немощность" генштаба...что раскручивается медийно и преподносится как их победа, и соотв мы должны сдаться
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 09:54
      .........значит, можно воевать ещё минимум год

      Никто там заканчивать войну не собирается. Еще как минимум 1-2 года можно сидеть у кормушки ЕС и воровать деньги. Семьи этих "Слуг народа" , видно, за кордоном неплохо живут, а сами они мечтают о "дальних ударах" по России. Выводы напрашиваются сами собой об эффективности и методах боевых действий против бандеровщины.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +5
    Сегодня, 09:37
    Как видно, мирный договор для Киева изначально является никчёмной бумагой.

    Это настолько очевидно, что единственным выходом для российского народа и государства обезопасить людей от бандеронацистской чумы является полный контроль над всей территорией исконно русских земель.
    Опыт истории с 1654 г. должен научить представителей, принимающих решения идти жёстко до выполнения всех целей и задач СВО.
    1. Livonetc Звание
      Livonetc
      +2
      Сегодня, 09:51
      "Нам чужого не надо.
      Но и своё никому не отдадим.
      Даже если оно пока не наше".
      Были времена, разбрасывали драгоценные камни России.
      Недопустимо много потеряли в начале двадцатого века.
      Еще более серьёзный урон нанесли России в конце 20го века.
      И это мы сами.
      Настало время собирать камни и возвращать утерянное.
  4. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 09:47
    Для России как одной из сторон существующего противостояния продолжение войны может рассматриваться и c позитивной стороны. Как минимум этот конфликт являеться стимулом для развития военного машиностроения и появления и внедрения инновационных решений и вообще дальнейшего совершенствования военной теории и науки. Естественный отбор никто не отменял!
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -2
    Сегодня, 09:52
    Пока наша власть что то блеет про хирургические методы,про удары возмездия,они наращивают удары по нашей территории.Ау,или начинайте воевать по-настоящему,то есть с применением ВСЕХ видов оружия,или подписывайте тот вариант мирного договора что предложил Запад,а иначе может так случится что следующий вариант будет для нас хуже.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 10:14
      иначе может так случится что следующий вариант будет для нас хуже.

      А никаких хороших вариантов в природе не существует, кроме полного самообеспечения. Милости от западной банды не будет. Сделка, которую сейчас мутят это чистый блудняк для себя любимых.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:05
    Вот до этого тянул Киев .Сейчас пойдут обстрелы ,теракты массово