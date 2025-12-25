Верховный суд РФ: граждан нельзя наказывать за критику чиновников

Верховный суд России поставил точку в давнем споре о границах допустимой критики власти. В свежих разъяснениях пленума ВС указано: граждан нельзя наказывать за конструктивную критику чиновников и обращения с жалобами в органы власти. Такая позиция – не дерзость и не «раскачивание лодки», а реализация конституционного права.

Суд напомнил то, о чем на местах почему-то регулярно «забывают»: публичные должностные лица сознательно выбирают статус, предполагающий общественное внимание и, как следствие, неприятные вопросы. Критика их действий – нормальный элемент публичной политики.



Поводом для разъяснений стали в том числе конкретные дела, где граждан пытались привлечь к ответственности за жалобы на чиновников. Верховный суд указал: само по себе обращение в органы власти, даже если изложенные факты в итоге не подтвердились, не делает человека клеветником. И уж тем более не превращает его в экстремиста. Осуждение действий политиков, чиновников или общественных деятелей не тождественно призывам к насилию и иным тяжким деяниям.

В постановлениях отдельно подчеркивается, что суды должны учитывать и международные нормы, согласно которым политики и госслужащие обязаны быть более терпимыми к общественной дискуссии. Проще говоря, критика – это не преступление, а обратная связь, без которой система деградирует.

Эта логика, к слову, давно озвучивалась и на самом высоком уровне. Владимир Путин не раз подчеркивал, что критику власти следует воспринимать как руководство к действию, а не как повод для репрессий. Теперь эта позиция получила четкое и недвусмысленное подтверждение со стороны высшей судебной инстанции.

Насколько последовательно новая правовая рамка будет применяться на практике – отдельный вопрос. Но сам сигнал однозначен: эпоха, когда любое «неудобное» слово пытались подтянуть под экстремизм, по крайней мере на уровне Верховного суда, признана юридически несостоятельной.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 10:20
    Да ладно.Посмотоим далее,что сотворят с ВС
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:26
      Цитата: dmi.pris1
      Да ладно.Посмотоим далее,что сотворят с ВС

      Вот именно, только смотреть. Давно живу winked В эту тему лезть - себе дороже.
      1. barclay Звание
        barclay
        +7
        Сегодня, 10:35
        Просто в руках чинуши всегда есть рычаги давления, связи и возможность прилепить политический оттенок критики в свой адрес.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 10:37
          Цитата: barclay
          Просто в руках чинуши всегда есть рычаги давления, и возможность прилетит политический оттенок критики в свой адрес.

          С другой стороны, преступления в должности, идёт, как отягчающее yes
          1. barclay Звание
            barclay
            +3
            Сегодня, 10:42
            И чтобы это признать нужны беспрестрастные люди в компетентных органах. Банальность, конечно, но...
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 10:49
              Цитата: barclay
              нужны беспрестрастные люди в компетентных органах.

              Пр моему, ещё это нигде и никому не удавалось достичь.
              1. barclay Звание
                barclay
                +1
                Сегодня, 10:52
                Может кому-то и удавалось, но это скорее исключение из правил. У них там свои "человеческие" отношения, но на своём уровне. И это трудно искоренить.
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  +1
                  Сегодня, 10:56
                  Цитата: barclay
                  Может кому-то и удавалось, но это скорее исключение из правил. У них там свои "человеческие" отношения, но на своём уровне. И это трудно искоренить.

                  Ну, на первом этапе, при вступлении на должность, да, там в основном все честные (одЫн месяц). А, потом или работаешь в системе, или она тебя переломает и выкинет с формулировкой: "за преследование критики со стороны граждан" winked
                  1. barclay Звание
                    barclay
                    +2
                    Сегодня, 11:06
                    Да, это система. И что характерно, у нас не принято уходить из неё в добровольную отставку. Вот не припомню таких примеров... request
        2. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 10:46
          Всегда можно. того. кто критикует объявить ципсошником или иноагентом.
        3. AKuzenka Звание
          AKuzenka
          +3
          Сегодня, 11:21
          Да. И до Верховного Суда далеко, а аппарат подавления в руках чиновника.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 11:07
        Вот именно, только смотреть. Давно живу winked В эту тему лезть - себе дороже.

        именно так - декларация и не более...
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 12:56
      Ну с ВС сложно что-то сотворить он практически не подконтролен никому wink Только ждать пока Председатель уйдет на пенсию, либо помрет, как было в этот раз.
      А так-то, по осторожным предположениям, с приходом нового Председателя и посадки некоторых товарищей, в ВС РФ возвращается надежда на адекватность.
      Последние решения вполне трезвые и очень поднимают авторитет ВС в массах.
      Будем посмотреть winked
      1. Dizel200 Звание
        Dizel200
        +3
        Сегодня, 13:04
        Вон как. А вот из последнего,ВС решил что за антисоветчину осуждать нельзя. Наверное тоже правильное решение или нет
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 10:20
    Верховный суд РФ: граждан нельзя наказывать за критику чиновников

    Как в песне Высоцкого "...пусть пробуют они, я лучше пережду...!" winked
  3. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 10:25
    Верховный суд РФ: граждан нельзя наказывать за критику чиновников

    Ибо чиновник не НЕБОЖИТЕЛЬ, а НАНЯТЫЙ ПЕРСОНАЛ!!! Слуга короче. И как всякий слуга, за нерадивость в работе должен подлежать порицанию и НАКАЗАНИЮ!!! am
    Не нравится, так не леэьте работать чиновниками.
    Без вас, хитросделанных, найдутся люди, что будут добросовестно исполнять взятые на себя, при приёме на работу, обязательства. yes
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +8
      Сегодня, 10:30
      Только вот любой чиновник считает,что он элита,а рядовые граждане холопы.
      1. barclay Звание
        barclay
        +2
        Сегодня, 10:47
        Имено для этого и тратятся все силы и ресурсы. Цель - попасть в касту "небожителя".
        Под красивые речи "за все хорошее, и против всего плохого"...
      2. Glock-17 Звание
        Glock-17
        +1
        Сегодня, 10:56
        На то она и власть, что испортит любого человека. Только в правовом государстве должны быть предусмотрены законы, которые держат чинуш в узде.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:32
      Цитата: К-50
      Без вас, хитросделанных, найдутся люди, что будут добросовестно исполнять взятые на себя, при приёме на работу, обязательства.

      Нередко случается и такое (метаморфоза) в рабочих был золотой человек, а как стал начальником, то на ... козе не подъедешь yes
      1. Русич Звание
        Русич
        +1
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Теренин
        Нередко
        исправил бы на "зачастую".))
    3. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +1
      Сегодня, 11:09
      Цитата: К-50
      Без вас, хитросделанных, найдутся люди, что будут добросовестно исполнять взятые на себя, при приёме на работу, обязательства.


      Так они и исполняют добросовестно свои обязательства, в рамках системы. wink
      Если не довольны действиями чиновников в рамках системы, никакая перестановка "кроватей" не поможет. lol
  4. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +3
    Сегодня, 10:29
    Нельзя, но если очень сильно хочется, то наказывают.Причём по статье "Экстремизм".
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +3
      Сегодня, 10:43
      дело той же Долиной показало как в нашей стране относятся к законности. Хорошо волна поднялась и верховному суду ПРИШЛОСЬ принимать решение в соответствии с законом. я лично ожидал бы скорее по прежнему статей за экстремизм за критику.
    2. Per se. Звание
      Per se.
      +4
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Grencer81
      Причём по статье "Экстремизм"

      Или по статье "Терроризм", как за два слова в сердцах на повышение цен в адрес чиновницы "Сжечь ведьму!", получите сразу же СИЗО и перспективу до 7 лет лишения свободы. В итоге, после общественного резонанса, мать двоих детей выпустили на свободу (полгода в СИЗО) и, тем не менее, 310 тысяч штрафа.
  5. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +3
    Сегодня, 10:34
    Главное, чтобы слова не расходились с делом.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 10:44
    критику власти следует воспринимать как руководство к действию

    Ну так они и действуют. Пытаясь устранить источник критики.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:51
      Цитата: paul3390
      критику власти следует воспринимать как руководство к действию

      Ну так они и действуют. Пытаясь устранить источник критики.

      Пример, Алаудинов - Дивнич. bully
  7. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 11:03
    Наказывать нельзя. А вот судить- можно.Ст. 128.1 УК РФ.
  8. Ruswolf Звание
    Ruswolf
    +5
    Сегодня, 11:09
    Похоже на призыв для ......
    - В суд не подавайте проиграете
    - Действуйте с помощью своего административного ресурса и...... победите
    Чиновники это особая каста, которая через 3-5 лет считает себя полубогами, неприкосновенными и непотопляемыми (особенно их дети и жёны).
    У нас ведь нет законов по дополнительной ответственности чиновника за аморалку его и его членов семьи.
    А безнаказанность рождает преступления.
    Один чиновник делает, другой помогает отмазатся. Круговая порука.
    bully
  9. VenDora Звание
    VenDora
    +1
    Сегодня, 11:15
    На местах как было так и останется. Любая критика повод для расправы с неугодным. Взять хотя бы дело командарма Попова.
  10. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 11:43
    В свежих разъяснениях пленума ВС указано: граждан нельзя наказывать за конструктивную критику

    Хорошая пометка - за конструктивную критику
    Во-первых, это сразу отделяет всевозможные выкрики (типа, "зажрались", "доколе" и прочие "воруют и воруют"), что, в принципе, и не критика ни разу
    А вот во-вторых, что более существенно - ты ещё попробуй, докажи, что она конструктивна, твоя критика)

    В общем, всё будет зависеть от каждого конкретного случая. Захотят раскрутить инцидент на показательную порку - раскрутят
    Или критика, или критикуемого, в зависимости от повесточки сверху)
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 12:01
      В зависимости от приказа сверху.
  11. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 11:54
    Верховный суд РФ: граждан нельзя наказывать за критику чиновников

    Ну слава Богу, первый шаг сделан, следующий то будет?
    Наказание чиновников на основании критики граждан РФ?
    Да и вообще, мнение граждан РФ будет когда-нибудь интересно?
  12. asng Звание
    asng
    0
    Сегодня, 13:25
    Следует ожидать кратного увеличения объёмов критики чинуш при власти. И это правильно.