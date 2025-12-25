Верховный суд РФ: граждан нельзя наказывать за критику чиновников

Верховный суд России поставил точку в давнем споре о границах допустимой критики власти. В свежих разъяснениях пленума ВС указано: граждан нельзя наказывать за конструктивную критику чиновников и обращения с жалобами в органы власти. Такая позиция – не дерзость и не «раскачивание лодки», а реализация конституционного права.Суд напомнил то, о чем на местах почему-то регулярно «забывают»: публичные должностные лица сознательно выбирают статус, предполагающий общественное внимание и, как следствие, неприятные вопросы. Критика их действий – нормальный элемент публичной политики.Поводом для разъяснений стали в том числе конкретные дела, где граждан пытались привлечь к ответственности за жалобы на чиновников. Верховный суд указал: само по себе обращение в органы власти, даже если изложенные факты в итоге не подтвердились, не делает человека клеветником. И уж тем более не превращает его в экстремиста. Осуждение действий политиков, чиновников или общественных деятелей не тождественно призывам к насилию и иным тяжким деяниям.В постановлениях отдельно подчеркивается, что суды должны учитывать и международные нормы, согласно которым политики и госслужащие обязаны быть более терпимыми к общественной дискуссии. Проще говоря, критика – это не преступление, а обратная связь, без которой система деградирует.Эта логика, к слову, давно озвучивалась и на самом высоком уровне. Владимир Путин не раз подчеркивал, что критику власти следует воспринимать как руководство к действию, а не как повод для репрессий. Теперь эта позиция получила четкое и недвусмысленное подтверждение со стороны высшей судебной инстанции.Насколько последовательно новая правовая рамка будет применяться на практике – отдельный вопрос. Но сам сигнал однозначен: эпоха, когда любое «неудобное» слово пытались подтянуть под экстремизм, по крайней мере на уровне Верховного суда, признана юридически несостоятельной.