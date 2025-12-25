В Польше чиновники попытались захватить здание генконсульства России в Гданьске, но у них ничего не получилось. Им просто не открыли дверь. Об этом сообщает польская пресса.В Гданьске закрылось последнее российское генконсульство, после того как власти Польши отозвали согласие на его работу. Дипломатический персонал покинул Польшу, а местные чиновники из городской администрации Гданьска решили забрать здание в свою собственность, хотя оно принадлежит России, как и другая дипломатическая собственность. Однако поляков ждало разочарование, им просто не открыли дверь, и они не смогли попасть внутрь генконсульства.По словам руководителя пресс-службы администрации города Изабелы Козицкой-Прус, русские кого-то оставили в здании, там находятся люди. Что дальше намерены предпринимать власти Гданьска, пока не сообщается.Стоит отметить, что дипломатические отношения России и Польши находятся на самом низком уровне, Варшава ведет откровенно русофобскую политику, поддерживая бандеровский Киев. Польша уже закрыла генконсульства России в Познани, Кракове и Гданьске. В ответ Москва отозвала согласие на работу генконсульств Польши в Калининграде и Санкт-Петербурге, а с 30 декабря закрывается генконсульство и в Иркутске.

