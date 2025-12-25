Польским чиновникам не открыли дверь при попытке захвата здания консульства РФ

В Польше чиновники попытались захватить здание генконсульства России в Гданьске, но у них ничего не получилось. Им просто не открыли дверь. Об этом сообщает польская пресса.

В Гданьске закрылось последнее российское генконсульство, после того как власти Польши отозвали согласие на его работу. Дипломатический персонал покинул Польшу, а местные чиновники из городской администрации Гданьска решили забрать здание в свою собственность, хотя оно принадлежит России, как и другая дипломатическая собственность. Однако поляков ждало разочарование, им просто не открыли дверь, и они не смогли попасть внутрь генконсульства.



Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери.


По словам руководителя пресс-службы администрации города Изабелы Козицкой-Прус, русские кого-то оставили в здании, там находятся люди. Что дальше намерены предпринимать власти Гданьска, пока не сообщается.

Стоит отметить, что дипломатические отношения России и Польши находятся на самом низком уровне, Варшава ведет откровенно русофобскую политику, поддерживая бандеровский Киев. Польша уже закрыла генконсульства России в Познани, Кракове и Гданьске. В ответ Москва отозвала согласие на работу генконсульств Польши в Калининграде и Санкт-Петербурге, а с 30 декабря закрывается генконсульство и в Иркутске.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:04
    По идее персонал должен был вызвать полицию по телефону. Данные звонки регистрируются и подчинение разным службам. Это очень поможет в дальнейшем разбирательстве .Хотя я бы не разбирался ,просто закрыл бы все польские заведения в России
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 10:06
    Польские чиновники.
    Бзденеки Срачеки.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 10:17
    Не знаю,что тут и комментировать.Или тупые совсем ляхи,или там в здании русская бригада оборону держит.Дверь открывалась в другую сторону
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 10:20
    Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери.

    Это попытка захвата чужой недвижимости, имеющей дипломатический статус неприкосновенности, теперь называется "принять в собственность"? belay
    Как только запад свои грабежи не маскировал! laughing
    Но надо помнить: Россия за своим ВСЕГДА ВЕРНЁТСЯ!!!! angry
  5. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +1
    Сегодня, 10:21
    Интервенты проклятые!