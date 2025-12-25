Польским чиновникам не открыли дверь при попытке захвата здания консульства РФ
В Польше чиновники попытались захватить здание генконсульства России в Гданьске, но у них ничего не получилось. Им просто не открыли дверь. Об этом сообщает польская пресса.
В Гданьске закрылось последнее российское генконсульство, после того как власти Польши отозвали согласие на его работу. Дипломатический персонал покинул Польшу, а местные чиновники из городской администрации Гданьска решили забрать здание в свою собственность, хотя оно принадлежит России, как и другая дипломатическая собственность. Однако поляков ждало разочарование, им просто не открыли дверь, и они не смогли попасть внутрь генконсульства.
Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери.
По словам руководителя пресс-службы администрации города Изабелы Козицкой-Прус, русские кого-то оставили в здании, там находятся люди. Что дальше намерены предпринимать власти Гданьска, пока не сообщается.
Стоит отметить, что дипломатические отношения России и Польши находятся на самом низком уровне, Варшава ведет откровенно русофобскую политику, поддерживая бандеровский Киев. Польша уже закрыла генконсульства России в Познани, Кракове и Гданьске. В ответ Москва отозвала согласие на работу генконсульств Польши в Калининграде и Санкт-Петербурге, а с 30 декабря закрывается генконсульство и в Иркутске.
