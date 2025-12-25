Атака украинских БПЛА привела к пожару в порту Темрюка
4 23322
Ночная атака вражеских беспилотников по югу России вновь была нацелена не на «военные объекты», а на чувствительную инфраструктуру. В порту Темрюка в Краснодарском крае после удара БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Огонь охватил площадь около двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарский край.
Темрюк – это один из ключевых портов юга страны, через который идут поставки сжиженного углеводородного газа и нефтепродуктов. Фактически речь идет об ударе по экспортной логистике. Примечательно, что в начале декабря порт уже подвергался аналогичной атаке – противник явно работает по знакомым координатам, проверяя устойчивость системы.
К тушению пожара привлечены 70 человек и 18 единиц техники, включая подразделения МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Параллельно зафиксированы последствия атак и в Щербиновском районе края – повреждены производственные здания и сельхозтехника одного из предприятий, возникшие возгорания были оперативно ликвидированы.
География налета шире одного Темрюка. Воздушную атаку отражали и в Ростовской области – беспилотники уничтожались и подавлялись сразу в нескольких районах. По официальной информации, обошлось без жертв, данные о повреждениях на земле уточняются.
С военной точки зрения картина предельно ясна: ВСУ продолжают попытки бить по энергетике и транспортным узлам в глубине российской территории, рассчитывая на накопительный эффект.
Реального перелома на фронте это не дает и дать не может, но подчеркивает приоритеты противника и его настрой на насение ущерба российской экономике.
