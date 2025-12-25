Атака украинских БПЛА привела к пожару в порту Темрюка

Атака украинских БПЛА привела к пожару в порту Темрюка

Ночная атака вражеских беспилотников по югу России вновь была нацелена не на «военные объекты», а на чувствительную инфраструктуру. В порту Темрюка в Краснодарском крае после удара БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Огонь охватил площадь около двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарский край.

Темрюк – это один из ключевых портов юга страны, через который идут поставки сжиженного углеводородного газа и нефтепродуктов. Фактически речь идет об ударе по экспортной логистике. Примечательно, что в начале декабря порт уже подвергался аналогичной атаке – противник явно работает по знакомым координатам, проверяя устойчивость системы.



К тушению пожара привлечены 70 человек и 18 единиц техники, включая подразделения МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Параллельно зафиксированы последствия атак и в Щербиновском районе края – повреждены производственные здания и сельхозтехника одного из предприятий, возникшие возгорания были оперативно ликвидированы.

География налета шире одного Темрюка. Воздушную атаку отражали и в Ростовской области – беспилотники уничтожались и подавлялись сразу в нескольких районах. По официальной информации, обошлось без жертв, данные о повреждениях на земле уточняются.

С военной точки зрения картина предельно ясна: ВСУ продолжают попытки бить по энергетике и транспортным узлам в глубине российской территории, рассчитывая на накопительный эффект.

Реального перелома на фронте это не дает и дать не может, но подчеркивает приоритеты противника и его настрой на насение ущерба российской экономике.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 10:29
    Реального перелома на фронте это не дает и дать не может, но подчеркивает приоритеты противника и его настрой на насение ущерба российской экономике.

    В том числе и за эти действия (нанесение вреда России любым способом) запад их финансирует.
  2. Теренин Звание
    Теренин
    -1
    Сегодня, 10:39
    С военной точки зрения картина предельно ясна: ВСУ продолжают попытки бить по энергетике и транспортным узлам в глубине российской территории, рассчитывая на накопительный эффект.

    Я, правильно понял, что наш Орешник ещё зреет, и первый урожай поедет в Белоруссию?
  3. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 10:42
    Ну, это ж они католическое Рождество сейчас отмечают, вот и постарались "подарки" преподнести. А 7 января теперь "День программиста". Недоумки!! А если Господь запрограммирует, как высококлассный айтишник, ваш полный разгром? Что делать будете? tongue
    1. Ростислав_ Звание
      Ростислав_
      +3
      Сегодня, 10:51
      9 православных церквей так же отмечают рождество 25 декабря wink
      1. Егоза Звание
        Егоза
        -1
        Сегодня, 11:34
        Цитата: Ростислав_
        9 православных церквей так же отмечают рождество 25 декабря

        Уточните, пожалуйста, какие именно. Патриархат?
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +3
          Сегодня, 11:37
          Цитата: Егоза
          Уточните, пожалуйста, какие именно.

          Мне Алиса сейчас сказала:
          25 декабря Рождество Христово отмечают следующие православные церкви: Константинопольская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Александрийская, Антиохийская, Албанская Церкви, а также Православная Церковь в Америке.
          1. Егоза Звание
            Егоза
            -1
            Сегодня, 11:43
            Цитата: Andobor
            Мне Алиса сейчас сказала:

            По сути все НАТОвские. Так они же против Православной Церкви в Америке не пойдут. laughing
        2. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 11:48
          Уточните, пожалуйста, какие именно

          а наши старообрядцы когда отмечают?
          1. Егоза Звание
            Егоза
            0
            Сегодня, 11:52
            Старообрядцы, как и Русская Православная Церковь, отмечают Рождество Христово 7 января по новому стилю (25 декабря по старому, юлианскому календарю). Это связано с тем, что они продолжают пользоваться юлианским календарём, в то время как большая часть христианского мира (католики, протестанты) и некоторые православные церкви перешли на более современный григорианский или новоюлианский календарь, празднуя 25 декабря.
            Цитата: Дедок
            а наши старообрядцы когда отмечают?
          2. Andobor Звание
            Andobor
            +2
            Сегодня, 11:53
            Цитата: Дедок
            а наши старообрядцы когда отмечают?

            Догадайся с трёх раз, почему они старообрядцы.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -2
      Сегодня, 10:53
      Цитата: Егоза
      это ж они католическое Рождество сейчас отмечают

      У них, толерантных, Рождество отменено - теперь это "предновогодний праздник".... wink
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 11:39
        Цитата: Uncle Lee
        Рождество отменено - теперь это "предновогодний праздник"....

        Кстати о праздниках. Там же 1 января день рождения Бандеры , "государственный праздник украины". факельные шествия и т.п. в Киеве. Вот интересно, в этом году пойдут? А если пойдут, то нельзя ли по этим шествующим хотя бы Герань запустить?
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 11:46
          Цитата: Егоза
          по этим шествующим хотя бы Герань запустить?

          Надо что ни будь помощнее - шобы вся бандеровщина стройной колонной отправилась на встречу с бандерой !
    3. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 11:26
      Цитата: Егоза
      Ну, это ж они католическое Рождество сейчас отмечают, вот и постарались "подарки" преподнести

      Думаю, российские ВКС должны были это знать.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 10:44
    Тем временем в 404:

    Местные ТГ-каналы пишут, что «Герани» одна за другой наносят удары в районе н.п. Великодолинское Одесской области

    ▪️Удар нанесён по Сумам

    NE.САХАР
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      0
      Сегодня, 10:46
      а они хотели чего? всегда получают по полной, но неймётся тварям.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 11:06
    Только гениальные деятели могли довести ситуацию до состояния, в котором возможности РФ и Украины по ударам в глубину своих территорий, стали равными. Просто нет слов. И эти люди 40 лет критиковали "неправильного Сталина"......
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -6
      Сегодня, 11:21
      возможности РФ и Украины по ударам в глубину своих территорий, стали равными

      Вы бредите или смеетесь? Какие равные? Что укры уничтожили у нас? Сравните с ущербом в 404. А ну да,вы же весь флот утопили,а теперь возгорание в порту сделали. Перемога!?)))
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 11:29
        Цитата: Лимон
        Вы бредите или смеетесь?

        "Кокса" меньше нюхать надо.
    2. ПавелКоссе Звание
      ПавелКоссе
      0
      Сегодня, 11:44
      Поставил Вам плюс и 100% с Вами согласен. Посмотрим по карте. Где сейчас германский город Росток (бывшая ГДР). Вот до этой точки мы контролировали Балтику. Наши воинские контингенты в ГДР, Чехословакии, Венгрии и Польше. Такова была карта послевоенной Европы, которую мы унаследовали от Сталина. А теперь нам по суше в Калининград не попасть не споткнувшись о прибалтийские "новообразования". А так-то да. Был он тираном. Куда же без этого
  6. russ71 Звание
    russ71
    -1
    Сегодня, 11:08
    Темрюк – это один из ключевых портов юга страны,

    И х0хлы прекрасно об этом знают...
    Защита должна стоять в 5-10 линий обороны...

    А у накс мне кажется все надеждв на АВОСЬ... мимо...
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      -4
      Сегодня, 11:28
      Цитата: russ71
      Защита должна стоять в 5-10 линий обороны...

      Вы прекрасно об этом осведомлены. Ставлю плюс украинцу, за дезу.