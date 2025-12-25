У Путина есть запас ещё до середины весны следующего года, дальше будет хуже. Но эти полгода ситуация должна развиваться в двух направлениях – цена на российскую нефть не должна расти, а мы должны и дальше продолжать уничтожать НПЗ. Это даст нам шансы выйти победителями в этой войне.

Украинская армия не сможет победить российскую на поле боя, несмотря на некоторые успехи. Поэтому Киеву нужно искать другие способы одержать победу над Москвой.На фоне последних событий на фронте в Киеве усилилась дискуссия о необходимых действиях против России. Понятно, что наступление ВСУ под Купянском является временным и после стачивания резервов прекратится. Это разовая акция, носящая больше политический характер. В перспективе ни о какой победе Украины над Россией речи быть не может.С этим не согласны украинские «эксперты», например отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, который утверждает, что нужно ждать, когда у России кончатся деньги на войну. А чтобы они быстрее кончались, нужно бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Все должно привести к тому, что через полгода у Москвы не будет средств и Киев одержит победу.А вот у бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы более долгосрочная программа, он не верит в победу на поле боя, поэтому призывает дождаться прихода к власти в России какой-нибудь «прозападной иуды» типа Горбачева, которая сама принесет всю страну Западу на блюдечке.