В Киеве надеются победить Россию, когда у неё кончатся деньги на войну

Украинская армия не сможет победить российскую на поле боя, несмотря на некоторые успехи. Поэтому Киеву нужно искать другие способы одержать победу над Москвой.

На фоне последних событий на фронте в Киеве усилилась дискуссия о необходимых действиях против России. Понятно, что наступление ВСУ под Купянском является временным и после стачивания резервов прекратится. Это разовая акция, носящая больше политический характер. В перспективе ни о какой победе Украины над Россией речи быть не может.



С этим не согласны украинские «эксперты», например отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, который утверждает, что нужно ждать, когда у России кончатся деньги на войну. А чтобы они быстрее кончались, нужно бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Все должно привести к тому, что через полгода у Москвы не будет средств и Киев одержит победу.

У Путина есть запас ещё до середины весны следующего года, дальше будет хуже. Но эти полгода ситуация должна развиваться в двух направлениях – цена на российскую нефть не должна расти, а мы должны и дальше продолжать уничтожать НПЗ. Это даст нам шансы выйти победителями в этой войне.


А вот у бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы более долгосрочная программа, он не верит в победу на поле боя, поэтому призывает дождаться прихода к власти в России какой-нибудь «прозападной иуды» типа Горбачева, которая сама принесет всю страну Западу на блюдечке.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:58
    А вот у бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы более долгосрочная программа, он не верит в победу на поле боя, поэтому призывает дождаться прихода к власти в России какой-нибудь «прозападной иуды» типа Горбачева, которая сама принесет всю страну Западу на блюдечке.
    Нк, так известно, кто "думкою богат"...
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +10
      Сегодня, 11:05
      В Москве то же думают победить, когда закончатся деньги на войну у Европы и США...
      Тут логика понятна в обе стороны..
      Про то что не хватает личного состава в ВСУ - то это все отговорки... Запад захочет, соберет всех мужиков прячущихся у них и отправит на Украину..
      1. Комментарий был удален.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 13:04
        Цитата: Курильщик
        ....... Про то что не хватает личного состава в ВСУ - то это все отговорки... Запад захочет, соберет всех мужиков прячущихся у них и отправит на Украину..
        Да, действительно, Запад найдёт ещё каких-то славян для войны. По настоящему только славяне и могут воевать. У гейропейцев слишком ногти длинные, да другие бабьи привычки
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 11:03
    Новая мрия чубатых.))) То еда кончится,то чипы,а теперь деньги. Не вдомёк украм,что РФ воюет на свои,а не на кредиты и транши ,и просто подачки. Они такое даже представить не могут!)))
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 12:59
      Да и ракет на два-три месяца, и снарядов и т.д. меняется только то, чего нам хватит ненадолго feel
  3. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 11:07
    Это даст нам шансы выйти победителями в этой войне.

    Разве были времена, когда бандерлоги выходили победителями, они всегда плохо заканчивали, но сейчас масштабы не те.
  4. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 11:08
    нужно ждать, когда у России кончатся деньги на войну. А чтобы они быстрее кончались, нужно бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Все должно привести к тому, что через полгода у Москвы не будет средств и Киев одержит победу.

    Эта версия достаточно правдоподобна, однако придётся ждать не полгода, а лет 3-5. А в это время погибнет несколько сот тысяч наших ребят.
    Нет, нам это не подходит! Нужен "ошеломляющий" удар. Надеюсь, под этим подразумевается удар ТЯО по военным и инфраструктурным объектам Украины.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 11:11
    А чтобы они быстрее кончались, нужно бить по российским нефтеперерабатывающим заводам
    Для примера: сегодня попали по резервуарам Темрюке, там два резервуара по 1000 кубов, если они были полные товара СУГ на 500к$, с учётом ликвидации, восстановления убытков максимум на миллион, средний вес украинского суточного удара дальнобоем 120 шт. Цена одного беспилотника около 100к. 12 миллионов, у кого быстрее деньги закончатся, так ещё не каждый день беспилотники хоть каких целей достигают. Конечно мы на их уничтожение то же тратимся но это мизер.
  6. Комментарий был удален.
  7. 1976AG Звание
    1976AG
    +2
    Сегодня, 11:16
    "Понятно, что наступление ВСУ под Купянском является временным и после стачивания резервов прекратится."

    Пока они штурмовали Купянск, мы взяли Покровск, Волчанск, Северск ну и по сути Мирноград тоже. Гуляйполе на подходе. А Гуляйполе не просто город, а город-герой украины laughing
  8. пылесос Звание
    пылесос
    +6
    Сегодня, 11:18
    Странные такие украинцы, в начале везде трубилт. что взрываются кондиционеры. потом, что Россия не построит "Крымский мост?, а когда построили, говорили, что это "фейк", потом, считали ракеты, что осталось их 10шт, потом на месяц. и пошло. потом. потом. потом,. а в это время власти "Верхушка" воровала. воровала. и в то же время семьи. родственников за бугор увозили. и ставили золотые унитазы. И самое главное не нашли золотых унитазов у Януковича. из за чего сейчас украина расплачивается.
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 11:21
    В Киеве надеются победить Россию, когда у неё кончатся деньги на войну
    Пока толстый похудеет, тощий - сдохнет. (нар. примета)
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:10
      толстый сохнет, тощий здохнет wassat
      Интересно, они что думают, что их ресурсы бесконечные? Что люди, что $$$ ..... да и гейропе стали они как-то надоедать, а штатам ещё раньше
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 13:28
        Они не думают.
        Инструмент думать не может.
        А вот с козлами, в чьих руках этот инструмент, нам разобраться (в очередной раз!) придётся.
  10. lis-ik Звание
    lis-ik
    +2
    Сегодня, 11:30
    поэтому призывает дождаться прихода к власти в России какой-нибудь «прозападной иуды» типа Горбачева, которая сама принесет всю страну Западу на блюдечке.

    Большой вопрос кто больше разрушил,нынешняя власть или горбачёв. Горбачёв убил СССР,а сейчас усиленно проедаются его заделы и ничего взамен не создаётся,только банкротят,продают и всё гонят за рубеж.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 13:38
      Точео что ли? ничего не создают?
      более 100 станкостроительных заводов.

      Точное число построенных крупных промышленных предприятий сложно подсчитать, так как статистика часто смешивает разные типы бизнеса, но речь идет о сотнях, если не тысячах, новых объектов в машиностроении, пищевой, химической промышленности и других отраслях.
  11. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +2
    Сегодня, 11:31
    Украинская армия не сможет победить российскую на поле боя, несмотря на некоторые успехи.

    Звиняюсь - какие УСПЕХИ ?
  12. неоБольшевик Звание
    неоБольшевик
    +1
    Сегодня, 11:35
    Если к власти в стране придёт второй Меченый, то второй Октябрьской Революции не избежать с вероятностью в 146%.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +1
      Сегодня, 11:38
      Цитата: неоБольшевик
      Если к власти в стране придёт второй Меченый, то второй Октябрьской Революции не избежать с вероятностью в 146%.

      Тогда не будет ни каких революций, просто разделят страну как Африканский континент между западными странами.. Такой сценарий не исключаю и сейчас, если дадут слабину наши "элиты"
      1. неоБольшевик Звание
        неоБольшевик
        0
        Сегодня, 11:41
        Цитата: Курильщик
        Цитата: неоБольшевик
        Если к власти в стране придёт второй Меченый, то второй Октябрьской Революции не избежать с вероятностью в 146%.

        Тогда не будет ни каких революций, просто разделят страну как Африканский континент между западными странами.. Такой сценарий не исключаю и сейчас, если дадут слабину наши "элиты"


        Надеюсь что произодёт что-то уровня "табакерки по черепу", прецеденты в истории уже имелись. wink
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 13:15
        Цитата: Курильщик
        ..... если дадут слабину наши "элиты"
        Как будто они не сдают Россию постоянно? Отправляя своих близких заграницу. Готовятся
    2. 1976AG Звание
      1976AG
      0
      Сегодня, 12:17
      Цитата: неоБольшевик
      Если к власти в стране придёт второй Меченый, то второй Октябрьской Революции не избежать с вероятностью в 146%.



      Если к власти придёт второй Меченый, Россию уже ничего не спасет.
      1. Million Звание
        Million
        +2
        Сегодня, 12:54
        А может он уже у власти? Перспективы то не радужные....
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:51
    Это можно было понять ,если бы Украина добывала деньги как воду из скважины. Деньги самой Украины уже закончились пару лет назад ,воевать в надежде на что то,самоубийство !
  14. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 12:01
    Надежда - это такое, слишком "виртуальное". К слову есть украинская же меткая пословица:
    "Поки товстий схудне, то худий здохне" (Пока толстый похудеет, то худой помрёт).
    Кто тут "толще", пальцем тыкать не стану )
  15. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:13
    У Путина есть запас ещё до середины весны следующего года, дальше будет хуже. Но эти полгода ситуация должна развиваться в двух направлениях – цена на российскую нефть не должна расти, а мы должны и дальше продолжать уничтожать НПЗ. Это даст нам шансы выйти победителями в этой войне.


    Как писал П. Полторашенко - запомните этот твит. laughing
  16. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +1
    Сегодня, 12:19
    Украина победит Россию, смех у зале, боюсь, что скорее всего как само государство Украина перестанет существовать на карте мира.
    Влажные мечты Зе-& и его прихлибателей останутся мечтами, бегите пока шкура цела наркоши.
  17. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 12:26
    Я даже не хочу представлять, что бы произошло, если бы во время этой войны Россией руководил предатель Горбачев или пьяница Ельцин.
  18. Skameri
    Skameri
    0
    Сегодня, 12:56
    Ну к концу 26 узнаем точно что будет. А гадать оно никогда не угадаешь.