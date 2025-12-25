В Киеве надеются победить Россию, когда у неё кончатся деньги на войну
Украинская армия не сможет победить российскую на поле боя, несмотря на некоторые успехи. Поэтому Киеву нужно искать другие способы одержать победу над Москвой.
На фоне последних событий на фронте в Киеве усилилась дискуссия о необходимых действиях против России. Понятно, что наступление ВСУ под Купянском является временным и после стачивания резервов прекратится. Это разовая акция, носящая больше политический характер. В перспективе ни о какой победе Украины над Россией речи быть не может.
С этим не согласны украинские «эксперты», например отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, который утверждает, что нужно ждать, когда у России кончатся деньги на войну. А чтобы они быстрее кончались, нужно бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Все должно привести к тому, что через полгода у Москвы не будет средств и Киев одержит победу.
У Путина есть запас ещё до середины весны следующего года, дальше будет хуже. Но эти полгода ситуация должна развиваться в двух направлениях – цена на российскую нефть не должна расти, а мы должны и дальше продолжать уничтожать НПЗ. Это даст нам шансы выйти победителями в этой войне.
А вот у бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы более долгосрочная программа, он не верит в победу на поле боя, поэтому призывает дождаться прихода к власти в России какой-нибудь «прозападной иуды» типа Горбачева, которая сама принесет всю страну Западу на блюдечке.
