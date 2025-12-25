Появились подробности переговоров экипажа упавшего в Турции самолета с ливийцами

5 185 11
Появились подробности переговоров экипажа упавшего в Турции самолета с ливийцами

В районе Анкары во вторник потерпел крушение частный самолет Falcon 50, перевозивший высокопоставленную ливийскую военную делегацию. Первый сигнал об экстренной ситуации пилот воздушного судна передал в наземную диспетчерскую службу в 20.31.

Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

В материале появились подробности переговоров диспетчеров и экипажа упавшего в Турции самолета с высокопоставленными ливийцами.

Согласно информации издания, связь с самолетом поддерживалась в течение семи минут, а затем была прервана. Попытки восстановить ее и возобновить контакт с экипажем были безуспешными. В последнюю минуту пилот лишь успел передать следующее:

Неисправность очень серьезная.

Перед этим летчик передал сигнал экстренного вызова PAN-PAN, а затем – код аварийной ситуации 7700. Когда экипаж заметил наличие неисправности, было принято решение вернуться в столичный аэропорт Эсенбога, откуда они вылетели за четырнадцать минут до возникновения нештатной ситуации. Пилот сообщил о необходимости экстренной посадки.

Чтобы обеспечить ее, администрация аэропорта закрыла небо для всех остальных воздушных судов и приступила к подготовке взлетно-посадочной полосы для приема аварийного самолета. К сожалению, ему не удалось приземлиться, и он упал в районе Хайман под Анкарой. На земле самолет взорвался.


Как сообщил вчера председатель находящегося в Триполи Правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба, в катастрофе погиб глава Генштаба подконтрольных ПНЕ вооруженных формирований Мухаммед аль-Хаддад и сопровождающие его ливийские военные.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:31
    В последнюю минуту пилот лишь успел передать следующее:
    Неисправность очень серьезная.
    Ситуация трагическая, но... не первая и не последняя. Поэтому...
    Только мне показалось, что в этом сообщении вообще нет конкретики, чтобы тебе помогли?
    Такое мог сказать я, будучи пассажиром и не понимая чтО происходит.
    Но капитан воздушного судна!?.. Их же всех обучают и готовят к такого рода событиям... Наверное...
    1. Игорь Борисов_2 Звание
      Игорь Борисов_2
      +3
      Сегодня, 11:45
      Ну эта последняя фразы, мы же не знаем, что он докладывал до этого...
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 11:49
      Хотя...
      Была бы конкретика, мы тут про неё не прочитали бы... до завершения расследования.
    3. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 12:27
      Такое мог сказать я, будучи пассажиром


      *Очень ехидно с глумливой улыбочкой*

      Если бы вы были пассажиром этого судна то ни чего сказать вы бы не смогли
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 11:36
    К сожалению, ему не удалось приземлиться, и он упал в районе Хайман под Анкарой. На земле самолет взорвался.

    так он приземлился ил нет?
    новости пишет ИИ?
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +5
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Дедок
      так он приземлился ил нет?


      Это в каком контексте рассматривать. Земли он достиг, но есть нюанс.
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 12:47
      Вот не поверите, но еще ни одного самолета, годами висящего в воздухе, я не видел (ну разве, что эССтонского, который парашютистов везет, которые потом несколько месяцев висят над городом) request Все они приземляются, но в вариантах приземления есть существенная разница.
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 11:41
    *Голова идет кругом *

    Итак первое на таких самолетах летают почти все толстосумы в мире ииии ... они не падают
    Второе этот чел (пля ели смог хоть чуть чуть разобраться в этой клоаке этот чел представляет ту сторону Турции и вроде как их поддерживает ООН (читай запад - потому тогда России было не до них)
    его устранили но кто ??? Россия якобы поддерживает противоположную сторону - но сильно туда не лезет хоть и продавала "своим" ЗРК "панцирь" который сбивал турецкие Байроктары во множестве ...
    Посему хрен его знает кто грохнул этого чела ..
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +3
      Сегодня, 11:48
      Цитата: Андрей Малащенков
      Посему хрен его знает кто грохнул этого чела ..

      Он никому не нужен, копайте глубже. Все последние трагедии ,как правило из-за распределения денег Запада
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        0
        Сегодня, 12:23
        Глубже ???? - но у меня только лопата а не буровая и да разверните свой пост касаемо денег ( да за деньги все ресурсы остались у противоборствующей (и якобы про Российской) стороне ..
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:28
    В районе Анкары во вторник потерпел крушение частный самолет Falcon 50, перевозивший высокопоставленную ливийскую военную делегацию.


    Тоже на борту кто-то гранатами поигрался?