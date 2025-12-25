Появились подробности переговоров экипажа упавшего в Турции самолета с ливийцами
В районе Анкары во вторник потерпел крушение частный самолет Falcon 50, перевозивший высокопоставленную ливийскую военную делегацию. Первый сигнал об экстренной ситуации пилот воздушного судна передал в наземную диспетчерскую службу в 20.31.
Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
В материале появились подробности переговоров диспетчеров и экипажа упавшего в Турции самолета с высокопоставленными ливийцами.
Согласно информации издания, связь с самолетом поддерживалась в течение семи минут, а затем была прервана. Попытки восстановить ее и возобновить контакт с экипажем были безуспешными. В последнюю минуту пилот лишь успел передать следующее:
Перед этим летчик передал сигнал экстренного вызова PAN-PAN, а затем – код аварийной ситуации 7700. Когда экипаж заметил наличие неисправности, было принято решение вернуться в столичный аэропорт Эсенбога, откуда они вылетели за четырнадцать минут до возникновения нештатной ситуации. Пилот сообщил о необходимости экстренной посадки.
Чтобы обеспечить ее, администрация аэропорта закрыла небо для всех остальных воздушных судов и приступила к подготовке взлетно-посадочной полосы для приема аварийного самолета. К сожалению, ему не удалось приземлиться, и он упал в районе Хайман под Анкарой. На земле самолет взорвался.
Как сообщил вчера председатель находящегося в Триполи Правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба, в катастрофе погиб глава Генштаба подконтрольных ПНЕ вооруженных формирований Мухаммед аль-Хаддад и сопровождающие его ливийские военные.
