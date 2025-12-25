Постпред Украины: Киев теряет позиции в ООН, а Россия выходит из изоляции

4 304 21
Постпред Украины: Киев теряет позиции в ООН, а Россия выходит из изоляции

Потеря дипломатического влияния Украины в ООН признана самим Киевом. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в интервью украинским СМИ фактически признал: Россия возвращает позиции во всемирной организации, тогда как влияние Киева в ней заметно сокращается.

По его словам, даже европейские партнеры Украины в ООН все чаще с раздражением констатируют, что Москва «выходит из международной изоляции» и постепенно отвоевывает дипломатическое пространство. Причем, как отметил Мельник, в стенах Организации объединенных наций этот процесс уже во многом стал свершившимся фактом, а не гипотезой.



Цифры говорят сами за себя. Если в начале 2022 года украинские резолюции стабильно собирали более 140 голосов, то сегодня, по признанию самого постпреда, речь идет уже о менее чем сотне. Для ООН, где голосование отражает реальный баланс симпатий и интересов, это системный сдвиг. И, как подчеркивает Мельник, ситуация для Киева, скорее всего, будет только ухудшаться.

Отдельным штрихом к общей картине стала его реакция на неформальную сторону дипломатии. Украинский представитель рассказал, что был «в шоке» от теплого и почти дружеского общения российской делегации со словенскими дипломатами на мероприятии, посвященном завершению пребывания Словении в Совбезе. По его словам, представители России чувствовали себя «как дома», после чего он демонстративно покинул прием.

На этом фоне заявления о полной международной изоляции России выглядят все менее убедительно. Москва не только сохраняет присутствие в ключевых структурах ООН, включая Совет Безопасности, но и постепенно нормализует рабочие контакты.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Chersky Звание
    Chersky
    +9
    Сегодня, 11:28
    Ну так а что он хотел? Они достали уже всех, в т.ч. и своих партнеров. Смех на палочке, а не государство.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +4
      Сегодня, 11:38
      Цитата: Chersky
      Ну так а что он хотел?

      Чинарик не докуривают, а бросают в помойку.
      (хотя там и помоек нет ).
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 11:34
    Киев теряет позиции в ООН, а Россия выходит из изоляции
    Беда в том, что позиции уже давно потеряла сама ООН.
    Поэтому... Не стони, хохлатый дятел!
    Сегодня "потерять позицию в ООН" пара пустяков!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:59
      Потеря дипломатического влияния Украины в ООН признана самим Киевом
      Нельзя потерять того, чего нет ! Просто украина орала на всех углах, что на нею напали, а нонче она всем надоела и ей заткнули фонтан.
  4. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +5
    Сегодня, 11:35
    Потеря дипломатического влияния Украины в ООН признана самим Киевом.

    А по подробнее - что такое Украина и особенно еёс влияние в мире и конечно в этом ООН.
    1. Everevil Звание
      Everevil
      +3
      Сегодня, 11:56
      Украина - это крошка Цахес во всей красе, напрочь забывший о том, кто он есть на самом деле. А потому итог будет закономерным и прогнозируемым - утонет в ночном горшке с нечистотами yes
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 11:39
    По его словам, представители России чувствовали себя «как дома», после чего он демонстративно покинул прием.

    Ну и ладушки. Уверен, воздух тут же чище стал... request
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:42
      Цитата: Васян1971
      Ну и ладушки. Уверен, воздух тут же чище стал.

      нЕ, ОТ РУИНЫ, ДАЖЕ ОТ "шАНЕЛЬ" ЗАПАХ ЧИЩЕ НЕ БЫВАЕТ.
      оН СПЕЦЕФИЧЕСКИЙ ( как мужик говорю ).
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        -1
        Сегодня, 11:57
        Цитата: carpenter
        нЕ, ОТ РУИНЫ, ДАЖЕ ОТ "шАНЕЛЬ" ЗАПАХ ЧИЩЕ НЕ БЫВАЕТ.

        А от отсутствия вышеперечисленного?
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 12:05
        Цитата: carpenter
        ОТ РУИНЫ, ДАЖЕ ОТ "шАНЕЛЬ" ЗАПАХ ЧИЩЕ НЕ БЫВАЕТ.
        оН СПЕЦЕФИЧЕСКИЙ ( как мужик говорю ).

        Как не лей Шанель, а гнилью пахнет.
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          0
          Сегодня, 13:30
          Цитата: tihonmarine
          Как не лей Шанель, а гнилью пахнет.

          А если предмет полива отсутствует? Например - "демонстративно покинул" локацию? Воздух же будет чище? Хотя бы теоретически...request
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 11:43
    Из какой ещё изоляции? Это тебя недоумка надо изолентой замотать.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 11:46
      Ну что вы так про чубатых?!))) ,,Весь мир же с ними,,,был)))
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        Сегодня, 12:06
        На мове "весьмирснами" это одно слово))
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:44
    А как бы пошатнулись позиции Киева ,если бы не играли в благородство ,а боролись с террористическим режимом (официально его так называя ) и фактов уже больше чем надо !
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 11:44
    Чего в общем то и следовало ожидать.
  9. Лорен Звание
    Лорен
    +1
    Сегодня, 11:52
    Бобик решил сдохнуть?
    Андрей Мельник в интервью украинским СМИ фактически признал: Россия возвращает позиции во всемирной организации, тогда как влияние Киева в ней заметно сокращается.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Лорен
      Бобик решил сдохнуть?

      "Он вышел вон и дверью хлопнул" (с)
  10. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 12:05
    Мда... белые начали и явно выигрывают. Король жовто-блакитних прыгает туда-сюда, явно надеясь на ничью...
  11. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 12:10
    Ты чё, Мельник, ливерной колбасы объелся?
  12. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 12:36
    А чего ушел-то? А, наверное чтобы не от3,14здили, увидел, что прятаться за кем-то из присутствующих все сложнее, готовых защищать все меньше.