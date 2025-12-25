Постпред Украины: Киев теряет позиции в ООН, а Россия выходит из изоляции
Потеря дипломатического влияния Украины в ООН признана самим Киевом. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в интервью украинским СМИ фактически признал: Россия возвращает позиции во всемирной организации, тогда как влияние Киева в ней заметно сокращается.
По его словам, даже европейские партнеры Украины в ООН все чаще с раздражением констатируют, что Москва «выходит из международной изоляции» и постепенно отвоевывает дипломатическое пространство. Причем, как отметил Мельник, в стенах Организации объединенных наций этот процесс уже во многом стал свершившимся фактом, а не гипотезой.
Цифры говорят сами за себя. Если в начале 2022 года украинские резолюции стабильно собирали более 140 голосов, то сегодня, по признанию самого постпреда, речь идет уже о менее чем сотне. Для ООН, где голосование отражает реальный баланс симпатий и интересов, это системный сдвиг. И, как подчеркивает Мельник, ситуация для Киева, скорее всего, будет только ухудшаться.
Отдельным штрихом к общей картине стала его реакция на неформальную сторону дипломатии. Украинский представитель рассказал, что был «в шоке» от теплого и почти дружеского общения российской делегации со словенскими дипломатами на мероприятии, посвященном завершению пребывания Словении в Совбезе. По его словам, представители России чувствовали себя «как дома», после чего он демонстративно покинул прием.
На этом фоне заявления о полной международной изоляции России выглядят все менее убедительно. Москва не только сохраняет присутствие в ключевых структурах ООН, включая Совет Безопасности, но и постепенно нормализует рабочие контакты.
