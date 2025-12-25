Пограничники Таджикистана отбили нападение афганских террористов

На таджикско-афганской границе снова вооруженный конфликт. Пограничные войска Таджикистана официально подтвердили: ночное нападение 23 декабря было совершено группой, пришедшей с территории Афганистана. Речь идет не о «контрабандистах», а о трех членах террористической организации.

По данным погранслужбы ГКНБ, атака произошла около половины двенадцатого ночи в районе пограничного поста №5 отряда «Сарчашма» в Шамсиддини Шохинском районе. Нападавшие незаконно пересекли границу и попытались атаковать таджикский пост. На следующий день их удалось обнаружить на территории страны. Приказ сдаться они проигнорировали и открыли огонь.



В ходе боевой операции все трое террористов были уничтожены. Судя по изъятому оружию, группа шла не «на удачу»: автоматы М-16 и Калашникова, пистолеты с глушителями, гранаты, взрывчатка, ночная оптика. Это был вооруженный выход с понятной задачей – явно не просто заблудились.

Цена операции оказалась высокой. Погибли два офицера пограничных войск Таджикистана – Зирехбон Наврузбеков и Исматулло Курбонов. В Душанбе подчеркивают: за последний месяц это уже третий подобный эпизод с проникновением вооруженных групп из Афганистана, причем с человеческими жертвами. Тенденция более чем тревожная.

В официальном заявлении прямо говорится о неспособности правительства «Талибана» контролировать ситуацию на границе и выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности.

Формально сейчас на границе спокойно, расследование продолжается. Но если смотреть шире, становится очевидно: афганское направление для Душанбе остается источником постоянного риска. И чем чаще такие «прорывы» повторяются, тем меньше остается иллюзий насчет реальной стабильности по ту сторону границы.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:42
    Как то странно определена принадлежность атакующих, как террористов. Все же интересно ,кто так бросает вызов
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +2
      Сегодня, 11:57
      Цитата: APASUS
      Как то странно определена принадлежность атакующих, как террористов. Все же интересно ,кто так бросает вызов


      Вот и я запутался. Афганские власти мы признали НЕ террористами. А нападают получается другие террористы, которых мы пока еще не признали НЕ террористами или они террористы только когда нападают ?
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 12:51
        Цитата: 1976AG
        ...... нападают получается другие террористы, которых мы пока еще не признали НЕ террористами или они террористы только когда нападают ?

        Мы-то не признали, а таджикские почему-то признали? Как же так! Ведь это их единоверцы? Ведь таджики живут и в Таджикистане и в Афганистане. Вот и сравнить жизнь таджиков при СССР и в Афганистане. Чем ругать Россию за оккупацию.
      2. Кармела Звание
        Кармела
        0
        Сегодня, 13:15
        Цитата: 1976AG
        Афганские власти мы признали НЕ террористами. А нападают получается другие террористы, которых мы пока еще не признали НЕ террористами или они террористы только когда нападают ?

        На север Афганистана сами знаете кто отправляют игиловцев. У игиловцев работа такая - быть террористами.
  2. неоБольшевик Звание
    неоБольшевик
    +1
    Сегодня, 11:44
    Почему точики не отработали по террористам с дронов? Думается мне что руководство Точикистона ответило своим погранцам классическим
    денег нет, но вы держитесь!
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:48
    Цитата: APASUS
    Как то странно определена принадлежность атакующих, как террористов. Все же интересно ,кто так бросает вызов

    А таджики, сейчас в России сейчас вроде и в почёт, а в моём время убивали русских.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +4
      Сегодня, 12:12
      Ну может кому и кобыла невеста кому и таджики в почете .
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 12:38
        Цитата: сайгон
        Ну может кому и кобыла невеста кому и таджики в почете .

        Выходит так, а русский не могу жить в России.
  4. Лорен Звание
    Лорен
    +1
    Сегодня, 11:54
    Давненько не было с той границы таких случаев.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 12:01
      Цитата: Лорен
      Давненько не было с той границы таких случаев.

      Наверное со времен фильма про Джульбарса"
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 11:54
    Пограничники Таджикистана отбили нападение афганских террористов

    Кровопийцы на кровососов пошли.
  6. _просто Звание
    _просто
    +2
    Сегодня, 12:02
    Они там чем на границе занимаются? Двух офицеров хлопнули... Не удивлюсь, если прикладами забили. Наши "братья" по оружию абсолютно не дееспособны, как и подобает слабейшей армии в регионе. Как бы не пришлось впрягаться (и не хотелось бы). Да, и сколько можно увещевать наших "новых друзей" "кружок по интересам "Талибан" о необходимости последних быть ответственными людьми (смех и грех). Такие стычки имеют место быть время от времени, ввиду сложившиеся традиций. Талибы могут организовать селективный контроль. Но, не способны полноценно контролировать границу.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 12:06
    Не было бы тенденции увеличения количества таких групп. Иначе это будет гемор уже не таджиков, а наш.
    При том, что мы свои полки, прикрывающие границу оттуда давно убрали (Куляб и Курган-Тюбе), оставив там давно насиженные военные городки с парками для боевой техники и складами.
    То есть в нынешней ситуации прикрывать границу от прорывов нам придется из глубины в сотню километров по горным дорогам, опираясь только на местное ополчение и его базы. Которое за кого будет в случае крупного шухера еще апа надвое сказала.
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 12:55
      "Местное ополчение" уже давно в Россию смылось и там "шустрит" и "права"качает...
  8. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +2
    Сегодня, 12:09
    Речь идет не о «контрабандистах», а о трех членах террористической организации.
    Я это ещё при Союзе проходил.
    И что ?
  9. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 12:50
    Надо бы ,Таджикистану подбросить таджиков из России, а то у них на родине ситуация неспокойная.