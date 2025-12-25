Пограничники Таджикистана отбили нападение афганских террористов
На таджикско-афганской границе снова вооруженный конфликт. Пограничные войска Таджикистана официально подтвердили: ночное нападение 23 декабря было совершено группой, пришедшей с территории Афганистана. Речь идет не о «контрабандистах», а о трех членах террористической организации.
По данным погранслужбы ГКНБ, атака произошла около половины двенадцатого ночи в районе пограничного поста №5 отряда «Сарчашма» в Шамсиддини Шохинском районе. Нападавшие незаконно пересекли границу и попытались атаковать таджикский пост. На следующий день их удалось обнаружить на территории страны. Приказ сдаться они проигнорировали и открыли огонь.
В ходе боевой операции все трое террористов были уничтожены. Судя по изъятому оружию, группа шла не «на удачу»: автоматы М-16 и Калашникова, пистолеты с глушителями, гранаты, взрывчатка, ночная оптика. Это был вооруженный выход с понятной задачей – явно не просто заблудились.
Цена операции оказалась высокой. Погибли два офицера пограничных войск Таджикистана – Зирехбон Наврузбеков и Исматулло Курбонов. В Душанбе подчеркивают: за последний месяц это уже третий подобный эпизод с проникновением вооруженных групп из Афганистана, причем с человеческими жертвами. Тенденция более чем тревожная.
В официальном заявлении прямо говорится о неспособности правительства «Талибана» контролировать ситуацию на границе и выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности.
Формально сейчас на границе спокойно, расследование продолжается. Но если смотреть шире, становится очевидно: афганское направление для Душанбе остается источником постоянного риска. И чем чаще такие «прорывы» повторяются, тем меньше остается иллюзий насчет реальной стабильности по ту сторону границы.
Информация