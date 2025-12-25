Инвестбанкир: госдолг Китая может стать «черным лебедем» для мировой экономики
Пока все по привычке обсуждают госдолг США, Японии или стран ЕС, в тени остается куда более тихий, но показательный процесс – долговая экспансия Китая. Между тем, если смотреть на цифры без иллюзий, картина у Пекина выглядит неблагоприятно.
Как отмечает аналитик, государственный долг Китая вырос с 41% ВВП в 2015 году до примерно 96% в 2025-м. Причины: ковидные расходы, затяжное технологическое и торговое противостояние с США, а также схлопнувшийся пузырь на рынке недвижимости. Ковид ушел, все остальное – осталось, и бюджетный дефицит на уровне около 8,6% ВВП Пекин явно не спешит сокращать.
Однако официальная статистика отражает лишь часть проблемы. Реальная долговая нагрузка выше из-за так называемых «скрытых долгов» регионов. Местные власти годами финансировали инфраструктуру через специальные инвестиционные компании (LGFV), которые выпускали облигации под будущие доходы от продажи земли. Пока стройка росла – схема работала. После кризиса в недвижимости доходы исчезли, а долги остались.
В итоге центр уже вынужден постепенно брать эти обязательства на себя, чтобы не допустить цепочки банкротств и проблем у региональных банков. Если учитывать и долги LGFV, совокупный госдолг Китая, по оценкам аналитиков, давно перевалил за 125% ВВП – то есть вплотную приблизился к американскому уровню.
На этом фоне разговоры о том, что главный долговой риск сосредоточен исключительно на Западе, выглядят все менее убедительно. Китайский долговой узел пока не лопается, но затягивается все плотнее. И в долгую «черный лебедь» для мировой экономики может прилететь вовсе не из Вашингтона, а с Востока.
Информация