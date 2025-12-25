Инвестбанкир: госдолг Китая может стать «черным лебедем» для мировой экономики

Пока все по привычке обсуждают госдолг США, Японии или стран ЕС, в тени остается куда более тихий, но показательный процесс – долговая экспансия Китая. Между тем, если смотреть на цифры без иллюзий, картина у Пекина выглядит неблагоприятно.

Как отмечает аналитик, государственный долг Китая вырос с 41% ВВП в 2015 году до примерно 96% в 2025-м. Причины: ковидные расходы, затяжное технологическое и торговое противостояние с США, а также схлопнувшийся пузырь на рынке недвижимости. Ковид ушел, все остальное – осталось, и бюджетный дефицит на уровне около 8,6% ВВП Пекин явно не спешит сокращать.

Однако официальная статистика отражает лишь часть проблемы. Реальная долговая нагрузка выше из-за так называемых «скрытых долгов» регионов. Местные власти годами финансировали инфраструктуру через специальные инвестиционные компании (LGFV), которые выпускали облигации под будущие доходы от продажи земли. Пока стройка росла – схема работала. После кризиса в недвижимости доходы исчезли, а долги остались.

В итоге центр уже вынужден постепенно брать эти обязательства на себя, чтобы не допустить цепочки банкротств и проблем у региональных банков. Если учитывать и долги LGFV, совокупный госдолг Китая, по оценкам аналитиков, давно перевалил за 125% ВВП – то есть вплотную приблизился к американскому уровню.

На этом фоне разговоры о том, что главный долговой риск сосредоточен исключительно на Западе, выглядят все менее убедительно. Китайский долговой узел пока не лопается, но затягивается все плотнее. И в долгую «черный лебедь» для мировой экономики может прилететь вовсе не из Вашингтона, а с Востока.
  1. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +4
    Сегодня, 12:20
    На этом фоне разговоры о том, что главный долговой риск сосредоточен исключительно на Западе, выглядят все менее убедительно.
    Долговой риск, сейчас во всём мире, не только в Китае. Посмотрим все на себя.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +2
      Сегодня, 12:29
      Давно, китайцы в частных беседах, поговаривают о проблемах в экономике...
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +2
        Сегодня, 12:31
        Цитата: Курильщик
        Давно китайцы в частных беседах поговаривают о проблемах в экономике.

        Так нужно бы прожить в Китае, хоть несколько лет, потом поймёшь.
      2. lubesky Звание
        lubesky
        +2
        Сегодня, 12:56
        У нас кстати федеральный центр потихоньку списывает долги и кредиты регионов.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 12:42
    Долги США да и других "развитых" экономик Запада давно перевалила за 100% ВВП (а у многих вАще за 200%) и не чЁ живут и не сказать что плохо ... значит научились жить с такими долгами ...
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:53
    Конечно, не стоило играть с мошенниками в их игру, но выхода не было и нет. Кошерная финмафия всех загнала в долги очень ловко, по умному. Теперь дёргают вожжи и никуда не свернуть без их ведома.
  4. rs777 Звание
    rs777
    +2
    Сегодня, 12:57
    Долг Китая - 18,6 трлн. долларов. Долг США - 38 трлн. долларов. Ежегодный прирост государственного долга обеих стран в 2025 году был не столь значительным. Государственный долг США вырос на 2,9 триллиона долларов в 2025 году, а государственный долг Китая — на 2,2 триллиона долларов.
  5. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 13:20
    Я никогда не понимал, какую опасность представляют эти долги. Можно ли аннексировать территорию страны-должника в обмен на погашение долгов?