Второй за последние два дня украинский агент ликвидирован при подготовке теракта

Российские силовики ликвидировали еще одного украинского агента, на этот раз в Калужской области. Завербованный украинскими спецслужбами россиянин готовил теракт на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщает ЦОС.

Киев начинает вводить в действие законспирированную агентуру, пытаясь нанести удары по топливно-энергетическому сектору. Вторая попытка за последние дни подобраться к объектам ТЭК, если в Тюменской области это была диспетчерская станция нефтепровода ПАО «Транснефть», то в Калужской — подземное газохранилище. В обоих случаях агенты были уроженцами Украины, получившими российское гражданство. И оба ликвидированы при попытке оказать сопротивление.



По данным ФСБ, завербованный украинскими спецслужбами был уроженцем Запорожья 1976 года рождения, проживающим в Калуге. Целью терактов было газохранилище, а также автостоянка оборонного предприятия. Для этого он подготовил порядка 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.

Взять агента попытались около тайника, но он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Из силовиков никто не пострадал. В тайнике дополнительно изъяли 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, 2 электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.

Возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 12:28
    ❝ Российские силовики ликвидировали ещё одного украинского агента ❞ —

    — Удачи им в этом деле ...
    (Работайте, братья!)
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      0
      Сегодня, 13:35
      Ну в данном описанном случае была не попытка террористического акта, так как цели акции не носили политический характер. Это диверсия, а исполнитель, не террорист, а диверсант...
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 12:32
    Взять агента попытались около тайника, но он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
    Какой правильный агент попался.
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +2
      Сегодня, 13:10
      Цитата: Товарищ Берия
      Какой правильный агент попался

      Ага. Летальный исход задержания агента при КГБ СССР, провалом операции вроде называли, не? wink
      Концы с остальными ячейками обрублены?
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        +1
        Сегодня, 13:19
        Михаил, видимо он и не особенно нужен был, случаи разные бывают. Думаю, что если бы он был обязательно нужен живым, то скорее всего его бы и взяли, не считаясь с риском.
        1. Sovetskiy Звание
          Sovetskiy
          +2
          Сегодня, 13:25
          Цитата: владимир 290
          Михаил, видимо он и не особенно нужен был

          Если исходить из того, что этих агентов расплодилось как блох, то да. wink
          Только это уже не агенты, а диверсионная сеть в тылу.
          1. владимир 290 Звание
            владимир 290
            0
            Сегодня, 13:35
            Это уже сложный теоретический вопрос классификации, но подобное и даже не в меньших объемах мы уже проходили в конце 90х начале 2000х. "Вихрь - антитеррор" и т.п.
  3. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +4
    Сегодня, 12:36
    Российские силовики ликвидировали еще одного украинского агента
    А их миллион и более в России.
    1. rs777 Звание
      rs777
      +1
      Сегодня, 12:46
      Порядка 25-30 % населения Нового Уренгоя - выходцы с западенщины. Бандеростан уже в России.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 12:50
        Цитата: rs777
        Порядка 25-30 % населения Нового Уренгоя - выходцы с западенщины. Бандеростан уже в России.

        Ну это не новость, их даже у нас в Забайкалье, после ВОВ было навалом. А Украину они поглотили полностью.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +3
      Сегодня, 12:52
      ага и все агенты)))))))
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 12:55
        Цитата: Nastia Makarova
        ага и все агенты

        Так к нам и ссылали бандеровцев, а они кто ?
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        -1
        Сегодня, 12:56
        Цитата: Nastia Makarova
        ага и все агенты

        Ну ты Настя и загнула.
      3. литий17 Звание
        литий17
        0
        Сегодня, 13:31
        За время Великой Отечественной войны около 700 тыс добровольно воевали против нас. С Новочеркасска 60 тыс ушли с немцами. Ну и Власов со своей РОА, там кстати были и герои союза и генералы.... Ничего нового.
    3. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 12:56
      Цитата: tihonmarine
      Российские силовики ликвидировали еще одного украинского агента
      А их миллион и более в России.

      В паспорта "новых граждан" необходимо вставлять чип с определением геометки. И разработать прогу с выявлением непонятных передвижений у стратегических объектов. Легче будет выявлять супостата. Такие "граждане" должны иметь много свободного времени для пакостей и, значит, через пенс. фонд можно выявлять таких безработных. Да много чего есть у нас, та же программа распознавания лиц. Просто никто не хочет работать, аналитическая работа - на нуле или около того...
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 13:08
        Цитата: isv000
        В паспорта "новых граждан" необходимо вставлять чип с определением геометки

        Какой там чип, сейчас в России милллллионы разных бешенцов , мигрантов и всем им дают паспорта России, а я бывший гражданин Союза, бегал как собака за справками. И меня по всем моим корням русака, хоть и гурана , заставили сдавать русский язык. Я всех послал ( ТБМ ), и остался ЛБГ. Надоело, бороться с бюрократией, мне нравится быть ЛБГ ( лицо без гражданства ).
    4. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:58
      Первый был тоже из Украины из Винницкой области, этот из Запорожья , в Ростове на Дону вчера взяли блогера ,вел телеграмм канал ( типа новости Ростова) и попутно мониторил военные обьекты и штаб ЮВО, сам из Мелитополя.
  4. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +5
    Сегодня, 12:37
    Хорошая новость ! Жизни многих людей спасли , а упыря - ликвидировали . Только так и надо с ними поступать , чтобы не питали никаких иллюзий .
  5. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 12:43
    Второй за последние два дня украинский агент ликвидирован при подготовке теракта

    Хорошо, но мало.
  6. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 12:45
    Пока наших войск не будет на границе с Польшей на линии бывшей УССР это будет продолжаться с возрастанием и во множестве - нет не про поимку террористов а про подготовку ими терактов
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 12:54
      Цитата: Андрей Малащенков
      Пока наших войск не будет на границе с Польшей

      Есть, но мало, раньше было больше, служил в 7- ой дивизии.
    2. Кармела Звание
      Кармела
      +1
      Сегодня, 13:09
      Цитата: Андрей Малащенков
      Пока наших войск не будет на границе с Польшей на линии бывшей УССР это будет продолжаться с возрастанием и во множестве - нет не про поимку террористов а про подготовку ими терактов

      Террористы с терактами на нашей земле будут действовать ещё в течение десятилетий, независимо от того, где будут наши войска.
  7. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +3
    Сегодня, 13:04
    Сработали на опережение - отличная новость! Но к сожалению эта борьба с бандеровским террором будет бесконечной пока живы их главари. Вспомним чеченский террор, который уничтожили только после ликвидации главарей. За границей даже уничтожали тогда мразь всякую, что сбежала и правильно делали.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:10
    Вердикт суда оказался коротким.Растрелять к чертям.Ведь можем ,когда надо.Для таких " пожизненное " должна быть не сбыточная мечта.
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 13:35
      Это конечно хорошо, но всё же лучше бы было постараться взять его живым и "расколоть" по полной программе, ранить но не летально и взять живым.
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:13
    Это правильно, что сразу "в расход". А то пои/корми этих выродков, охраняй.
  10. Valery Звание
    Valery
    +1
    Сегодня, 13:13
    То, что ловят и уничтожают таких людей, - это хорошо.
    Вопрос только в том, почему этим гражданам легко и свободно выдают гражданство!