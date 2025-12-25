Исторический максимум: мировая цена на платину взлетела на 140 процентов
Мировая цена на платину взлетала на 140 процентов. Еще в начале года она не превышала одной тысячи долларов за унцию, а с сегодняшнего дня составляет уже $2377,5, обновив свой исторический максимум.
Это самый существенный рост стоимости металла с 1987 года, то есть с момента, когда агентство Bloomberg начало вести такую статистику. Увеличение стоимости у платины оказалось даже большим, чем у золота и серебра, которые тоже дорожают.
Многие эксперты предполагают, что цены на платину преодолеют рубеж 2,3 тысячи долларов за унцию, и не берутся утверждать, когда этот рост остановится. Поэтому часть из них советует инвесторам активно вкладываться в платину.
По этой причине на мировом рынке может возникнуть дефицит этого металла. Согласно прогнозам Всемирного совета по инвестициям в платину, к концу года нехватка этого металла составит 692 тысячи унций.
Эксперты считают, что причиной повышения спроса на металлы является глобальная политическая и экономическая неопределенность. Из-за нее инвесторы предпочитают вкладывать средства в металлические активы, которые считаются наиболее надежными.
Оживление «металлического» спроса на мировом рынке существенно повлияла на улучшение финансовых показателей российской компании «Норильский никель». Дело в том, что ее основной продукцией являются такие металлы, как золото, платина, палладий и медь. На них приходится примерно три четверти выручки компании.
