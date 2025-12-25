Исторический максимум: мировая цена на платину взлетела на 140 процентов

1 096 3
Мировая цена на платину взлетала на 140 процентов. Еще в начале года она не превышала одной тысячи долларов за унцию, а с сегодняшнего дня составляет уже $2377,5, обновив свой исторический максимум.

Это самый существенный рост стоимости металла с 1987 года, то есть с момента, когда агентство Bloomberg начало вести такую статистику. Увеличение стоимости у платины оказалось даже большим, чем у золота и серебра, которые тоже дорожают.

Многие эксперты предполагают, что цены на платину преодолеют рубеж 2,3 тысячи долларов за унцию, и не берутся утверждать, когда этот рост остановится. Поэтому часть из них советует инвесторам активно вкладываться в платину.


По этой причине на мировом рынке может возникнуть дефицит этого металла. Согласно прогнозам Всемирного совета по инвестициям в платину, к концу года нехватка этого металла составит 692 тысячи унций.

Эксперты считают, что причиной повышения спроса на металлы является глобальная политическая и экономическая неопределенность. Из-за нее инвесторы предпочитают вкладывать средства в металлические активы, которые считаются наиболее надежными.

Оживление «металлического» спроса на мировом рынке существенно повлияла на улучшение финансовых показателей российской компании «Норильский никель». Дело в том, что ее основной продукцией являются такие металлы, как золото, платина, палладий и медь. На них приходится примерно три четверти выручки компании.
3 комментария
Информация
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:02
    Платина второй " фольксваген гейт " не переживёт. laughingВкладывайтесь в российского производителя - тушёнка,консервы .В любом случае будете в выигрыше.
  2. неоБольшевик Звание
    неоБольшевик
    0
    Сегодня, 13:32
    улучшение финансовых показателей российской компании «Норильский никель»


    С какой это стати, частная компания вдруг стала "российской"? Не удивлюсь если этот компрадор зарегистрировал её где-нибудь на Кипре.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 13:36
    Оживление «металлического» спроса на мировом рынке существенно повлияла на улучшение финансовых показателей российской компании «Норильский никель»

    Радость от этого только у основных акционеров и держателей акций, типа Блэк Рок и ЖП Морган.