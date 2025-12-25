Сын Байдена назвал Украину «гнездом гадюк» и признал ошибкой работу в Burisma

Сын Байдена назвал Украину «гнездом гадюк» и признал ошибкой работу в Burisma

Сын бывшего американского президента Джозефа Байдена Хантер, рассказывая о своей работе в украинской газовой компании Burisma, назвал Украину «гнездом гадюк» с невероятным уровнем коррупции.

В интервью New York Post сын Байдена пожаловался, что когда в 2014 году он, несмотря на отсутствие какого-либо опыта работы в газовой отрасли, вошел в совет директоров Burisma, где получал около миллиона долларов в год, он был «крайне наивен» и недооценивал масштабы украинской коррупции.



Кроме того, Хантер Байден пожаловался, что погряз в долгах почти на 15 миллионов долларов, несмотря на то, что получил от своего отца помилование по двум уголовным делам, за которые ему угрожал тюремный срок. Сын Байдена обвинялся в незаконном хранении оружия и уклонении от налогов. При этом его работа в совете директоров украинской компании Burisma послужила поводом для обвинений всей семьи Байденов в коррупции. Во время своего первого президентского срока Трамп пытался добиться от Зеленского возбуждения уголовного дела против Байденов, однако мало того, что не преуспел в этом, но и чудом избежал инициированного демократами импичмента.

В то же время сын Байдена считает главными ошибками своего отца на высшей государственной должности вывод американских войск из Афганистана и провал миграционной политики. По поводу активной поддержки Байденом чрезвычайно коррумпированной Украины сын бывшего президента США, похоже, абсолютно не рефлексирует.
7 комментариев
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 13:23
    Чудны дела твои,господи..И этого мошенника кинули
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 13:27
      вошел в совет директоров Burisma, где получал около миллиона долларов в год,

      Тююю... У нас всякие миллеры и сечины в день получают миллионы!
      Правда в рублях.
      laughing
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 13:30
        Так они знают как и с кем работать.И кому платить за аерность..А этот..."Сережа...Тебя ки-ну-ли!"(с)Да еще и уголовка светит..
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 13:33
          Цитата: dmi.pris1
          Так они знают как и с кем работать.И кому платить за аерность.

          Так и есть. А мы, пенсионеры, рады добавке в тыщу иль две laughing
          Тьфу.....
          1. ваш вср 66-67 Звание
            ваш вср 66-67
            0
            Сегодня, 13:36
            Сын Байдена назвал Украину «гнездом гадюк» и признал ошибкой работу в Burisma

            Наверно и внукам своим, и праправнукам закажет не связываться с хо хлами!
            laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:31
    ❝ Он, несмотря на отсутствие какого-либо опыта работы в газовой отрасли, вошёл в совет директоров Burisma, где получал около миллиона долларов в год, он был «крайне наивен» и недооценивал масштабы украинской коррупции ❞ —

    — В цене, видимо, не сошлись ...
  3. General Failure Звание
    General Failure
    0
    Сегодня, 13:33
    По поводу активной поддержки Байденом чрезвычайно коррумпированной Украины

    А с чего ему рефлексировать? Деньги, не пахнут, как нам поведал 2000 лет назад куратор римских нужников.
    Вот и Хантерчику не воняло, пока в карман капало.
    Это счас капать перестало, а вонять - нет. Вот откровенничает, что это не он обгадился.