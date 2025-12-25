Сын Байдена назвал Украину «гнездом гадюк» и признал ошибкой работу в Burisma
Сын бывшего американского президента Джозефа Байдена Хантер, рассказывая о своей работе в украинской газовой компании Burisma, назвал Украину «гнездом гадюк» с невероятным уровнем коррупции.
В интервью New York Post сын Байдена пожаловался, что когда в 2014 году он, несмотря на отсутствие какого-либо опыта работы в газовой отрасли, вошел в совет директоров Burisma, где получал около миллиона долларов в год, он был «крайне наивен» и недооценивал масштабы украинской коррупции.
Кроме того, Хантер Байден пожаловался, что погряз в долгах почти на 15 миллионов долларов, несмотря на то, что получил от своего отца помилование по двум уголовным делам, за которые ему угрожал тюремный срок. Сын Байдена обвинялся в незаконном хранении оружия и уклонении от налогов. При этом его работа в совете директоров украинской компании Burisma послужила поводом для обвинений всей семьи Байденов в коррупции. Во время своего первого президентского срока Трамп пытался добиться от Зеленского возбуждения уголовного дела против Байденов, однако мало того, что не преуспел в этом, но и чудом избежал инициированного демократами импичмента.
В то же время сын Байдена считает главными ошибками своего отца на высшей государственной должности вывод американских войск из Афганистана и провал миграционной политики. По поводу активной поддержки Байденом чрезвычайно коррумпированной Украины сын бывшего президента США, похоже, абсолютно не рефлексирует.
