Bloomberg: крупнейший частный НПЗ в Индии возобновил закупки российской нефти

Крупнейший частный нефтепереработчик Индии вновь возвращается к российской нефти – несмотря на санкционное давление США. Как сообщает Bloomberg, концерн Reliance Industries возобновил закупки сырья из России, используя схему с неподсанкционными поставщиками и дисконтными партиями.

Речь идет о поставках на НПЗ в Джамнагаре в штате Гуджарат – завод мощностью около 660 тысяч баррелей в сутки, ориентированный на внутренний рынок Индии.



Для перевозки нефти компания фрахтует танкеры класса Aframax, что позволяет выстраивать логистику без прямого пересечения с компаниями, попавшими под американские ограничения. По сути, Нью-Дели делает то, что и раньше: формально соблюдает санкционный режим, но по факту сохраняет доступ к дешевому сырью.

Контекст показателен. После введения США санкций против Роснефть и Лукойл в октябре индийские НПЗ начали спешно перестраивать цепочки поставок. Ожидалось резкое сокращение импорта из России, и формально оно действительно произошло: по оценкам индийских чиновников, в декабре объемы могли просесть более чем вдвое. Однако возвращение Reliance на рынок способно заметно смягчить это падение.

Важно и то, что российская нефть теперь идет исключительно на завод, работающий на внутреннее потребление. Экспортный НПЗ Reliance в Джамнагаре, мощностью около 700 тысяч баррелей в сутки, последнюю партию из России принимал еще в ноябре.

Фактически Индия снова демонстрирует свой фирменный подход: публично дистанцироваться от Москвы под давлением Вашингтона, но на практике продолжать закупки, когда это выгодно. До ужесточения санкций страна была вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая, и полностью отказываться от этого ресурса Нью-Дели явно не собирается.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:41
    Все эти танцы вокруг да около заканчиваются в тот момент, когда проявляется возможность получить реальную ВЫГОДУ!
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:04
      Вы о взаимной выгоде ? КАК бы Рёйтерз и Блюмргу стоить верить ? laughing
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 17:34
        Где вы у меня нашли, что то о ВЗАИМНОЙ выгоде?
        Да если тщательнее разобратся, взаимовыгодно... утверждают такое не редко, но подтверждать, показывать... очень не часто.
        Впрочем, соотношение - очень выгодно против чутка выгодно, тоже не редкость и считать его таким уж плохим вариантом, не всегда возможно/стоит.
        Так получилось, потому что по другому никак...
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 16:41
    Клали индусы на амерские санкции.)))Не так просты эти танцоры.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 16:43
      ❝ Клали индусы на амерские санкции ❞ —
  3. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 17:13
    А была вообще приостановка покупки ? Или только в статьях Блумберг ?
  4. griboedov09 Звание
    griboedov09
    0
    Сегодня, 17:15
    Сегодня читал что Индия одна из главных поставщиков дизеля и масла в украину, они через румынию по дунаю возят
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 17:22
      А где читали ? Очень любопытен источник. Просто чисто логически как то не сходится. Ну ладно опущу зубоскальство , что тогда получается Украина спонсирует фактически ВС РФ. Но с другой стороны , почему не сша торгуют в эту сторону ? Европу подсадили на свои управляемые потоки, а Украину отдали индусам ? Странно.
      1. griboedov09 Звание
        griboedov09
        0
        Сегодня, 17:24
        вообще в телеге читал либо у рожена либо у рыбаря или у файтбомбера, ну а так загуглите это оказывается уже давно с августа она выбилась в лидеры
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 17:28
    После того как в июне текущего года ВС РФ неоднократными атаками добили Кременчугский НПЗ, на Украине возник ажиотажный спрос на топливо и первой страной, которая предложила свои услуги, стала Индия.

    Всего за месяц поставки дизеля из Индии достигли рекордных значений, уже в июле индийское моторное топливо вышло на первое место в рейтинге киевских поставщиков через танкерные перевозки по Дунаю из Румынии.

    На днях стало известно, что индийская компания Reliance возобновила закупки российской нефти. Это та самая компания, которая поставляет дизель ВСУ.

    Так что когда мы бьем по придунайской и черноморской портовой логистике (а мы делаем это прямо сейчас) — мы по факту бьем по конечной точке логистического путешествия собственной нефти.

    По итогу все остаются в прибыли, кроме Киева. Или те, кто за него платит Индии.
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 18:27
    так удачно индия ракету запустила вчера в космос ))))))