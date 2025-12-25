Bloomberg: крупнейший частный НПЗ в Индии возобновил закупки российской нефти

Крупнейший частный нефтепереработчик Индии вновь возвращается к российской нефти – несмотря на санкционное давление США. Как сообщает Bloomberg, концерн Reliance Industries возобновил закупки сырья из России, используя схему с неподсанкционными поставщиками и дисконтными партиями.Речь идет о поставках на НПЗ в Джамнагаре в штате Гуджарат – завод мощностью около 660 тысяч баррелей в сутки, ориентированный на внутренний рынок Индии.Для перевозки нефти компания фрахтует танкеры класса Aframax, что позволяет выстраивать логистику без прямого пересечения с компаниями, попавшими под американские ограничения. По сути, Нью-Дели делает то, что и раньше: формально соблюдает санкционный режим, но по факту сохраняет доступ к дешевому сырью.Контекст показателен. После введения США санкций против Роснефть и Лукойл в октябре индийские НПЗ начали спешно перестраивать цепочки поставок. Ожидалось резкое сокращение импорта из России, и формально оно действительно произошло: по оценкам индийских чиновников, в декабре объемы могли просесть более чем вдвое. Однако возвращение Reliance на рынок способно заметно смягчить это падение.Важно и то, что российская нефть теперь идет исключительно на завод, работающий на внутреннее потребление. Экспортный НПЗ Reliance в Джамнагаре, мощностью около 700 тысяч баррелей в сутки, последнюю партию из России принимал еще в ноябре.Фактически Индия снова демонстрирует свой фирменный подход: публично дистанцироваться от Москвы под давлением Вашингтона, но на практике продолжать закупки, когда это выгодно. До ужесточения санкций страна была вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая, и полностью отказываться от этого ресурса Нью-Дели явно не собирается.

