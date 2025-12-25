Киев начал обсуждать со шведами подготовку пилотов ВСУ на истребителях Gripen E

Киев не отказывается от планов получить многоцелевые истребители JAS 39 Gripen E для Воздушных сил ВСУ и даже уже начал обсуждать подготовку пилотов. Об этом сообщает украинская пресса.

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел переговоры со своим шведским коллегой Полом Йонсоном. Основной вопрос обсуждения — это поддержка Украины со стороны Швеции, выделение нового пакета военной помощи и денег. Ну и заодно обсудили начало подготовки украинских пилотов и технического персонала для истребителей JAS 39 Gripen E. До чего договорились — неизвестно, Шмыгаль подробности не приводит.



Как ранее сообщалось, в октябре этого года Украина и Швеция подписали меморандум о возможной поставке в будущем до 150 истребителей JAS 39 Gripen E. Зеленский подал это как «великую победу» киевского режима, заявив, что первые истребители ВС ВСУ получат уже в 2026 году. Однако шведский премьер спустил клоуна с небес на землю, заявив, что у Швеции сейчас нет производственных возможностей для выпуска самолетов для Украины.

Тем не менее какие-то переговоры ведутся, на какой они стадии — сказать трудно, но самого соглашения о поставках истребителей Украине пока нет. Это точно. Иначе бы Зеленский об этом на каждом углу рассказывал.

На сегодняшний день на вооружении ВС ВСУ стоят остатки истребителей советского производства МиГ-29 и Су-27, а также какое-то количество американских F-16 и французских Mirage-2000.
  1. Юра Звание
    Юра
    -1
    Сегодня, 14:05
    Однако шведский премьер спустил клоуна с небес на землю, заявив, что у Швеции сейчас нет производственных возможностей для выпуска самолетов для Украины.
    Да и зачем мёртвому припарки. Поболтали, потрындели и на этом разлетелись.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Юра
      Да и зачем мёртвому припарки. Поболтали, потрындели и на этом разлетелись.

      Можно предположить, что каких-то денег шведы всё же дадут, чтобы не совсем огорчать Зельца и продемонстрировать своё участие в "сдерживании России". А с самолётами перспективы весьма туманные - ВС РФ продолжают двигать ЛБС на запад, ФАБы и Герани летят всё дальше и точней, и шведы предпочтут посмотреть, как закончится конфликт, прежде чем поставлять уже бесполезные "припарки", к такому завершению всё пока идёт.
      1. Юра Звание
        Юра
        0
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Монтесума
        Можно предположить,

        Согласен с вашим более развёрнутым комментарием, добавлять что-либо собственно и нечего.
  2. Pete Mitchell Звание
    Pete Mitchell
    0
    Сегодня, 14:07
    Кто в палате n.6 не закрыл дверь на замок? Кто всерьез будет говорить об этом? Вот сейчас шведы все бросят и займутся обучением ‘халявшиков’ на халяву… при этом заказчики проплатившие контракт будут ждать? Когда производителям надоест: вымогатели 404 разрушают оружейный рынок…
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 14:17
    На фото двое: один слабоумный, другой с бодуна.
  4. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Сегодня, 14:19
    Ну что ж -такой подход противника можно только приветствовать! Пусть в повитряних силах украины будет целый зоопарк разношерстных самолетов, не новых, не лучших, не взаимозаменяемых!
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      -2
      Сегодня, 14:29
      Цитата: Peter1First
      Ну что ж -такой подход противника можно только приветствовать! Пусть в повитряних силах украины будет целый зоопарк разношерстных самолетов, не новых, не лучших, не взаимозаменяемых!

      Да какой там подход? И те и другие знают, что условием завершения конфликта стоит демилитаризация украины, а это значит, что у них не будет боевой авиации. Это же как с говорящим ослом для падишаха- говорящий осёл у падишаха может будет, может у говорящего осла не будет падишаха, главное в том, что на обучение осла выделен бюджет и все эти переговоры ведутся лишь по поводу размеров долей бюджета, причитающегося сторонам.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +4
        Сегодня, 14:45
        Конфликт ещё далек от завершения, и то же самое в своё время говорили про Миражи, теперь они там есть, значит и Грипены будут!
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          -1
          Сегодня, 15:04
          Цитата: Peter1First
          Конфликт ещё далек от завершения, и то же самое в своё время говорили про Миражи, теперь они там есть, значит и Грипены будут!

          Ну даже если и будут- будут они из наличия, просто в результате попытки эксплуатанта сохранить деньги на утилизации своего старья, как это сделали лягушатники, потому что изготовить грипены для хoxлов просто негде. Единичные поставки этого старья погоды не сделают, а по результатам СВО у хoxлов боевой авиации не будет, так что все эти договорённости имеют целью лишь обеспечения бюджетов под распил для заинтересованных лиц
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:31
    Опять или снова... снова или опять...
    Впрочем пофиг... дело тухлое, только кастрюлеголовых чем то обнадежить... если оно таки получится и на этот раз. wink fool
  6. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +2
    Сегодня, 15:00
    При всем этом совсем не понимаю ни этих шведов ни финнов. Что им не жилось спокойно нейтральными странами получая прибыль от всех участников противостояния. Фантомные боли? Мазохизм какой-то, нарисовать на себе мишени для удара в случае войны. Шведы уже больше 200 лет от России по соплям не получали,очевидно соскучились.Ну и финны аналогично.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 15:08
      Да, ни смысла, ни логики. Напрашивается только одно - их мозгами кто то рулит.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:17
    По ускоренной программе, за 4 недели, подготовят украинских пилотов ,которые не говорят по английский и по шведски ни бум бум
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:30
    Украина и Швеция подписали меморандум о возможной поставке в будущем до 150 истребителей JAS 39 Gripen E
    Интересно, а за сей же счёт?
    1. torbas41 Звание
      torbas41
      +1
      Сегодня, 15:53
      Понятно что за наши деньги, которые все равно рано или поздно украдут, если уже не украли.
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 15:38
    «Поздравляю вас, господа! В городе красные»
    Поздравляю вас, господа! На сайте чубатые
  10. Романенко Звание
    Романенко
    -1
    Сегодня, 15:48
    Скоро hohlы станут универсальными солдатами, способными с оружием любой страны в руках просрать войну и нанести максимальный финансовый ущерб союзникам.
  11. torbas41 Звание
    torbas41
    0
    Сегодня, 16:07
    Вот вам и ответ на вопрос "Какой народ на земле самый злобный и жестокий ?". И это не православные и даже не католики.