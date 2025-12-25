США опасаются значительного роста экспорта китайских истребителей

Согласно недавнему отчету Пентагона, китайские истребители FC-31, J-10C и JF-17 способствуют утверждению Пекина в качестве все более значимого игрока на рынке военной техники. Отмечается, что военно-воздушная отрасль Китая явно переживает период быстрого роста и инноваций. Китай стремительно наращивает разработку и производство как пилотируемой, так и беспилотной боевой авиации и в настоящее время готовит новые экспортные поставки как минимум трех своих серийных истребителей.

Как отмечает портал TWZ, при этом в рамках новейшей оценки Пентагона в области военного развития и безопасности, связанной с Китаем, не содержится какая-либо новая информация об отдельных авиационных программах НОАК. Однако, в докладе упоминаются китайские малозаметные истребители, обладающие новыми конструктивными особенностями, которые в настоящее время известны как J-36 и J-XDS, и новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе транспортника Y-20B.



Кроме того, Пентагон с явным неудовольствием признает значительный экспортный потенциал китайских истребителей пятого поколения «Шэньян» FC-31 (экспортный вариант J-35) и истребителей четвертого поколения «Чэнду» J-10C и JF-17. В Пентагоне заявляют, что, несмотря на то, что в настоящее время отсутствуют какие-либо сведения о заказах на экспортные поставки FC-31, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ чрезвычайно заинтересованы в будущих закупках китайских истребителей. Между тем, Узбекистан, Индонезия, Иран и Бангладеш проявили интерес к J-10C.

Поскольку базовая модель китайского истребителя J-35 предполагает возможность экспорта, высока вероятность, что Пекин ведет поиск возможных покупателей. Учитывая, что Индонезия, Иран, Бангладеш, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ в настоящее время продолжают поиски новых истребителей, вполне вероятно, что правительства этих стран предпочтут купить их у Китая.
  1. sub307 Звание
    sub307
    +2
    Сегодня, 15:39
    В этой статье на TWZ есть ещё кое, что:"Пожалуй, самым важным достижением в военной аэрокосмической сфере является утверждение в докладе о том, что Китай намерен построить шесть авианосцев к 2035 году, что в общей сложности составит девять авианосцев (третий китайский авианосец, «Фудзиян», начал свои первые ходовые испытания в мае). Недавние снимки свидетельствуют о том, что Китай продолжает работу над новым авианосцем, четвёртым по счёту, который, как ожидается, будет оснащён ядерной силовой установкой. Появляется всё больше сообщений о том, что Пекин, возможно, также работает над ещё как минимум одним авианосцем с традиционной силовой установкой. Если эти планы верны, то разрыв между китайским авианосным флотом и 11 действующими атомными суперавианосцами ВМС США сокращается ещё быстрее." https://www.twz.com/air/chinese-fighter-jet-exports-set-to-grow-significantly
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 15:47
      И еще...,в конце статьи:"В целом все три истребителя, как и все образцы китайского оружия, обладают главным преимуществом: на них не распространяются жёсткие экспортные ограничения, которые обычно применяются к западной продукции. История экспорта истребителей из Пекина показывает, что он с гораздо большей вероятностью выдаст экспортную лицензию странам, которым может быть запрещено покупать западную продукцию". Оттуда же...
  2. самый главный Звание
    самый главный
    0
    Сегодня, 15:41
    Это ещё раз подтверждает, что рынок самолетов огромен. И то, что МИГ-35 для многих стран будет вполне хорошим самолетом. Да и в России н вполне сгодится, если МИГи использовать для патрулирования воздушного пространства и не расходовать моторесурс СУ при этом.
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 15:54
      Проект МИГ-35,скорее мёртв, чем жив.
      1. самый главный Звание
        самый главный
        0
        Сегодня, 15:58
        У нас и гражданская авиация в том же состоянии.... И автопром... И агропром.... И дальше по алфавиту. Но это не значит, что надо сесть и сложить ручки.
    2. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 15:55
      Да рынок большой..., но и не "резиновый" - конкуренция жёсткая. Кстати, в статье, из TWZ, которой попользовался автор заметки, есть и такой фрагмент :"Египет когда-то должен был получить 24 Су-35 от России, но угроза санкций со стороны США и заманчивое предложение F-15 положили конец этой сделке. В частности, Вашингтон заявил, что введёт санкции против Каира в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). В итоге, судя по всему, те самые Су-35 или по крайней мере некоторые из них оказались в Алжире". https://www.twz.com/air/chinese-fighter-jet-exports-set-to-grow-significantly
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 15:59
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    США опасаются роста экспорта всего китайского , не только истребителей. Конкуренция, знаете ли. hi