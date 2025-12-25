Евродепутат: Путин, Трамп и Илон Маск сговорились разрушить ЕС
Российский лидер Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск якобы сговорились между собой разрушить ЕС. Они будто бы объявили войну Еврокомиссии.
С таким странным заявлением однажды выступила евродепутат Катарина Барли.
Политик обратилась к членам Еврокомиссии, заявив следующее:
По ее мнению, Путин, Трамп и Маск хотят отстранить от руководства ЕС всех «борцов за демократию». Для этого они якобы задействовали «мощное оружие» – социальные сети.
Барли утверждает, что президент России Владимир Путин на протяжении долгих лет мечтал разрушить Европейский союз. А его единомышленником, по мнению политика, внезапно стал глава Белого дома. Об этом свидетельствует разработанная американским президентом стратегия национальной безопасности США.
Барли уверена, что ей удалось раскрыть цели этих двух мировых лидеров:
По ее мнению, они стремятся сделать Европу слабой и раздробленной, с поляризованным обществом и крайне правыми руководителями государств.
Политик также упомянула, что среди европейских лидеров уже есть «друг Путина». Вероятно, она имела в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер раскритиковал непрекращающиеся заявления из Брюсселя о «российской угрозе». Он считает, что так руководство Евросоюза выставляет себя на посмешище. По мнению Миллера, подобные выпады в адрес Москвы никак не способствуют укреплению европейской безопасности.
Информация