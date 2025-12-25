Евродепутат: Путин, Трамп и Илон Маск сговорились разрушить ЕС

Российский лидер Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск якобы сговорились между собой разрушить ЕС. Они будто бы объявили войну Еврокомиссии.

С таким странным заявлением однажды выступила евродепутат Катарина Барли.

Политик обратилась к членам Еврокомиссии, заявив следующее:

Они хотят, чтобы вы ушли.

По ее мнению, Путин, Трамп и Маск хотят отстранить от руководства ЕС всех «борцов за демократию». Для этого они якобы задействовали «мощное оружие» – социальные сети.

Барли утверждает, что президент России Владимир Путин на протяжении долгих лет мечтал разрушить Европейский союз. А его единомышленником, по мнению политика, внезапно стал глава Белого дома. Об этом свидетельствует разработанная американским президентом стратегия национальной безопасности США.

Барли уверена, что ей удалось раскрыть цели этих двух мировых лидеров:

Их цели ясны.

По ее мнению, они стремятся сделать Европу слабой и раздробленной, с поляризованным обществом и крайне правыми руководителями государств.

Политик также упомянула, что среди европейских лидеров уже есть «друг Путина». Вероятно, она имела в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер раскритиковал непрекращающиеся заявления из Брюсселя о «российской угрозе». Он считает, что так руководство Евросоюза выставляет себя на посмешище. По мнению Миллера, подобные выпады в адрес Москвы никак не способствуют укреплению европейской безопасности.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 14:56
    Нет,мы просто не против принять в ЕС Украину.А!Ну конечно,это главный способ развала ЕС.Тут,да-причастны к будущему
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:16
      Путин, Трамп и Илон Маск сговорились разрушить ЕС

      Интересно, когда "Тесла" запущенная Маском в Космос упадёт на Европу и разрушит её до основания...??? Ждёмс... laughing
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 15:59
        евродепутат Катарина Барли: - Их цели ясны.

        Ну, за новую ясновидящую. drinks
        Если ЕС разбежится, то Катарина останется без работы, хотя может быть она умеет что-то делать, не обязательно руками.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:17
      dmi.pris1
      Сегодня, 14:56
      Нет,мы просто не против принять в ЕС Украину.А!Ну конечно,это главный способ развала ЕС.Тут,да-причастны к будущему

      hi Эта евродепутат(ша) копнула слишком глубоко, затронув Святую Троицу христианства, а ответ лежит на поверхности - собрались на троих по-русски! drinks
  2. ЛМН Звание
    ЛМН
    +1
    Сегодня, 14:58
    "На золотом крыльце сидели:.." laughing
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 15:32
      На диско они тоже вместе тусят
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 15:01
    Путин, Трамп и Илон Маск сговорились разрушить ЕС
    Думаю без сговора, каждый сам по себе.
    - Сговорняки у них что то не сростаются.
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 15:05
    развалить до уровня ср/вековья..чтоб никаких союзов и консорциумов..никаких совместных проектов..никакого шенгена...все см др на др через амбразуры..сплошные границы...если что то нужно стране-или покупают..или разрабатывают каждая сама себе...никакой унификации и единства..каждый само по себе и за себя...нет никаких надгосударственных образований
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:06
    Они хотят, чтобы вы ушли.
    Подчеркну очевидное...
    Не только они!
    Любой здравый европеец хочет этого...
    Ведь ОН ВАС НЕ ВЫБИРАЛ! Вас НИКТО не выбирал.
    Вы (члены и кружки Еврокомиссии) - никто!
    Обманом захватившие власть над национальными государствами.
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 15:10
    Российский лидер Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск якобы сговорились между собой разрушить ЕС. Они будто бы объявили войну Еврокомиссии.

    Никто так эффективно не работал в направлении разрушения ЕС, как сама Еврокомиссия, во главе с упоротой русофобкой Урсулой. Все вышеперечисленные персоны не против такого хода событий, помогая ЕК, каждый в меру своих сил и возможностей.
  7. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 15:17
    Если перефразировать известное изречение,то можно сказать:"Эвропу испортит и уничтожит денежный вопрос"...а не кто то извне.
    Пока ещё у "толстых" есть деньги--"дружба" будет.Деньги закончатся--им будет не до "дружбы",а есовские шавки(вроде прибалтов) будут искать другую кормушку...
  8. Oscar Essen Звание
    Oscar Essen
    0
    Сегодня, 15:18
    За кормушку свою радеет. Да конечно они за демократию и всё хорошее, но свою, где они народ, а остальные быдло. И за хорошее они борются, по типу «давайте соберутся все хорошие и убьют всех плохих". Демократия у них для них - болтай, что хочешь и никакой ответственности.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:19
    Существует Всемирный еврейский заговор, а теперь появился и Всемирный путинско-трампо- илономасковский заговор. И встречаются они по ночам на кладбище, обдумывая, как бы развалить Евросоюз. А интересное время мы с вами живём!
  10. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 15:19
    Евродепутат: Путин, Трамп и Илон Маск сговорились разрушить ЕС

    Очень хотелось, что бы это было правдой, но истинный евродепутат это брехливое, дальше правила про мат не позволяют.
  11. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 15:30
    смотрю на такие лица и не пойму - за "какие такие заслуги" они могли очутиться там?
    а на "наши лица" смотришь - в основном "прожженные"...
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 15:32
    Путин с разрешения Трампа и с Маском "на стреме", используя свой шпионский обыт, лично искажал бумажки, на основании которых бесноватую Урсулу назначили председателем. А обученный Путиным Трамп лично подтасовал бумаги о назначении придурошной Кайи главой евродипломатии. Ну а Маск, используя технологии Старлинк, создал вокруг Страсбурга особое электромагнитное излучение, которое превращает евродепутатов в дебил0в. fool wassat
  13. Piramidon Звание
    Piramidon
    0
    Сегодня, 15:34
    Российский лидер Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск якобы сговорились между собой разрушить ЕС.

    Евроверхушка сама с этим прекрасно справляется.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:43
    Барли ты дура ,изучай то что сказал Дональд Трамп на открытии после реставрации сабора Божьей матери в Париже ещё не будучи президентом ,хотя выборы он выиграл .По буковкам ,вплоть до запятой.Европа доигралась в самостоятельность - хозяин пришёл.Европа не знает под кого лечь под США или КНР .Выбор за вами .Под КНР - тогда не будете умирать за Украину. А Маск тут причём ? Так для страху приплела !!!
  15. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 16:03
    Евродепутат: Путин, Трамп и Илон Маск сговорились разрушить ЕС

    Может тому депутату стоило бы взглянуть на ситуацию под другим углом?
    Не было бы санкций в отношении российских нефти и газа, электроэнергетика была бы всяко дешевле, а так же производство удобрений и продукция других химических предприятий.
    Не было бы бездумной поддержки каклорежима, сколько бы денег осталось в кубышках западных стран на социалку, не считая, что остались бы живы те из наёмников, кто отправился "русню пострелять". Всё это нелишние руки для промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг наконец.
    Так что, прежде чем обвинять в чём-то Россию посмотрите на себя в зеркало и просто признайтесь: вы лохи, вас развели на русофобию, обещав богатства. Только забыли упомянуть, что богатства вам придётся потерять. lol
  16. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:10
    ❝ Путин, Трамп и Илон Маск сговорились разрушить ЕС ❞ —

    — «Свободу народам Европы!» ...
  17. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 16:19
    ЕС - это всего лишь оболочка, в которую закуклили себя граждане ранее независимых государств части Европейского Континента, перестав быть немцами-голладцами и став "европейцам". Это как с СССР: были русские при Царе - стали советские при "товарищах". Но вся разница между ЕС и СССР в том, что в ЕС происходит ТОТАЛЬНАЯ МУТАЦИЯ личностей по формуле общечеловеческих (читай - педерастических) ценностей, которой в СССР не было. ЕС - не развалится. ЕС окончательно "осатанеет"...