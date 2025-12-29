Англо-аргентинская война: «В Южную Атлантику — шагом марш!»
Первые боевые единицы на Фолкленды английское командование решило направить ещё до начала операции «Росарио»: приказ о выдвижении в Южную Атлантику атомных многоцелевых подлодок «Спартан», «Конкерор» и «Сплендид» вместе с судном обеспечения «Форт Остин» был отдан 29 марта. Правда, немедленно смогла отправиться только «Спартан», которой две учебные торпеды в Гибралтаре заменили на боевые. «Сплендид» вышла в море 1 апреля, а «Конкерор» — тремя сутками позже. Лодки шли на юг со скоростью 23 узла, но поспеть до начала аргентинского вторжения всё равно не успели.
АПЛ «Спартан»
Джентльмены в районе Суэцкого канала
Сильно волновала английский МИД позиция США в случае конфликта Великобритании с Аргентиной. Дело в том, что прецеденты внезапного кидка со стороны «заокеанских кузенов» у англичан имелись. И назывались «Суэцкий кризис». Дело в том, что в 1956 году Египет национализировал Суэцкий канал, что вызвало резко негативную реакцию у Израиля и Франции с Великобританией. Госсекретаря США на тот момент Аллена Даллеса англичане и компания проинформировали о том, что собираются проводить военную операцию против Египта. Даллес согласие на операцию дал с оговоркой: «если мирные усилия не достигнут цели». 24 октября в Севре был согласован план операции: Израиль атакует Египет, а Великобритания с Францией вводят войска в зону Суэцкого канала под предлогом «защиты канала и необходимости разделить враждующие стороны».
29 октября 1956 года началось! Израиль вторгся на Синай, англо-французы наложили вето на американскую резолюцию, осуждающую Израиль, а 31 октября начали и сами бомбить Египет, сбивать египетские самолёты и топить корабли. События развивались быстро: 5 ноября в районе Порт-Саида высадился англо-французский десант, в тот же день израильтяне заняли Шарм-эш-Шейх и сектор Газа, торжествующие союзники готовились к маршу на Каир, но... США потребовали прекратить агрессию и вывести войска с территории Египта. Впоследствии в зону Канала были введены войска ООН. В общем, сомневаться в позиции США в случае войны с Аргентиной у англичан были все основания. Тем более, что между США и Аргентиной действовал «пакт Сан-Паулу».
Министр обороны Джон Нотт
Но ещё больше споров вызывала сама отправка на Фолкленды оперативного соединения Королевского флота. Проводить операцию на расстоянии более 8 тысяч миль от дома... Министр обороны Джон Нотт сомневался в возможности подобных действий, которые он характеризовал как «оперативно-запредельные». Чиновники британского МИД также были настроены скептически.
Правда, боевой настрой сохраняла сама премьер-министр: Маргарет Тэтчер показала себя в этом вопросе большим «мужиком», чем все остальные члены её кабинета, но вполне возможно, что «железную леди» вынудили бы отказаться от военного ответа на вторжение (которое на этот момент ещё и не состоялось), но в кабинете в палате общин, где проходило совещание, появился начальник штаба ВМС адмирал сэр Генри Лич. Адмирал прибыл в парадной форме, поскольку целый день отдал официозу в Портсмуте. На вопрос: «Готов ли он мобилизовать полнокровное соединение ВМС?», Лич ответил положительно и подчеркнул, что это должна быть не небольшая эскадра, а целый флот. Точка зрения Тэтчер получила поддержку, которая решила судьбу Фолклендов: Империя решилась нанести ответный удар.
Впрочем, ещё не ответный. Совещание проходило в четверг, а нападение на Фолкленды последовало в пятницу. Отправка флота должна была предотвратить вторжение, но не срослось! Уже в пятницу (у губернатора Рекса Ханта связи с Лондоном на момент захвата Порт-Стэнли не было, так что англичане узнали о случившемся из победных рапортов аргентинцев) все утренние издания вышли с огромными заголовками о захвате Фолклендских островов. Правда, официальное подтверждение этому получить удалось только в 4 часа пополудни, когда радиолюбитель из Уэльса сумел связаться с коллегой из посёлка, резко ставшего Пуэрто-Архентино.
Адмирал сэр Генри Лич начальник штаба ВМС Великобритании
Состояние английского руководства можно определить как шок. Великобритания была ядерной державой, членом НАТО и т. д., но в случае с Фолклендами всё это не имело значения. Обстрел ядерными ракетами Аргентины из-за нескольких субантарктических островов никто в мире не понял бы. На совещании, собранном утром пятницы, адмирал Лич сообщил, что авианосец «Инвинсибл» сможет выйти в поход в понедельник, а «Гермес» срочно выводили из дока, где он ремонтировался. Для выдвижения оперативного соединения следовало дождаться решения парламента на следующий день, но ни у кого не возникало сомнений в том, каким оно будет.
Для Адмиралтейства начались горячие дни: надо было собрать корабли, способные пересечь Атлантику по диагонали, собрать нужное количество исправных «Си Харриеров» и здоровых морских пехотинцев. Наконец — реквизировать энное количество гражданских судов, поскольку обеспечить логистику такого крупного соединения суда обеспечения ВМС были не в состоянии. При этом, чем раньше выходили корабли, тем больше грузов приходилось перебрасывать самолётами на промежуточную базу — остров Вознесения...
Пока суть да дело, начали приниматься меры экономические и дипломатические. С одной стороны, были заблокированы все аргентинские счета в английских банках, наложен запрет на импорт, приостановлена выдача кредитов. Того же самого потребовали от США и ЕЭС, был поднят шум в ООН. В принципе, 2 апреля ещё никто в Великобритании не верил, что война начнётся... Но 3 апреля Палата общин британского парламента практически в полном составе высказалась за отправку флота к захваченным островам. «Крупное оперативное соединение выйдет в море, как только будут закончены последние приготовления», — резюмировала Тэтчер, за что удостоилась презрительного рёва парламентских скамей — парламентариям любое промедление казалось несмываемым позором!
Одновременно Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 502, в которой, в том числе, говорилось, что он:
Резолюция давала право Соединённому Королевству ссылаться на 51-ю статью Устава ООН и заявлять о праве на самооборону. За резолюцию проголосовало 10 членов Совета Безопасности, против — 1, Панама. Что интересно, СССР и Китай воздержались.
Некоторые спутники МСРЦ "Легенда" имели даже ядерный реактор!
Позиция СССР в конфликте была... С одной стороны, нейтральной: жабогадюкинг всё это! С другой... Встречается информация, что Советский Союз через третьи руки по линии КГБ передавал Аргентине данные спутниковой разведки со спутников «Космос-1355», «Космос-1365» и «Космос-1372», запущенных аккурат с апреля по июль 1982 года. Спутники входили в МСРЦ «Легенда» — советскую систему морской космической разведки и целеуказания. Степень достоверности данной информации оценить сложно (хотя журналист Сергей Брилёв, опубликовавший эти данные, человек, несомненно, информированный), тем более о любви к бравым мучачос это не говорит (Леопольдо Гальтьери был конкретным упырём), но сама возможность малость насолить «англичанке» дорогого стоит!
Контр-адмирал Джон Форстер «Сэнди» Вудвард
Деятельность английскими адмиралами была развёрнута кипучая! Уже к 5 апреля было собрано соединение из почти 100 боевых кораблей и судов обеспечения, 70 самолётов вертикального взлёта и посадки и свыше 80 вертолётов. На борту кораблей разместилось более 9 тысяч десантников. Или менее? Разные источники дают разные данные, часто британцы пишут о 3,5 тысячах морских пехотинцев, но в состав корпуса входил ещё ряд подразделений. Костяк соединения составила 1-я флотилия контр-адмирала Джона Форстера «Сэнди» Вудварда. Выбор обосновывался тем, что Вудвард с флотилией уже находился в море. Общее командование было поручено адмиралу Джону Филдхаузу, осуществлявшему руководство со своего КП в Нортвуде.
Оперативное соединение в море...
Оба авианосца, задействованных в операции, могли нести только самолёты с вертикальным взлётом и посадкой, общее количество летательных аппаратов на борту двух этих кораблей едва соответствовало авиагруппе полноценного авианосца. Обеспечить воздушное прикрытие оперативному соединению они не могли, поэтому задачи ПВО возлагались на три эсминца УРО: «Шеффилд», «Глазго» и «Ковентри», с ЗУР среднего радиуса действия «Си Дарт». ПВО на малой дистанции обеспечивали фрегаты типа 22 с ракетными комплексами «Си Вулф» — «Бэттлэкс», «Бродсуорд» и «Бриллиант». Правда, «Бэттлэкс» перед самым выходом в море сломался, так что фрегатов типа 22 в соединении оказалось только два. Надо сказать, что королевский флот до 1982 года готовился воевать с ВМФ СССР, поэтому его противолодочные возможности были значительно выше, чем противовоздушные.
Майор Юэн Стабби-Тейлор — специалист по Фолклендам
Идущие на юг корабли избавлялись от учебных боеприпасов, на место которых принимали реальный боезапас. Хотя в реальность боевого столкновения с врагом на борту кораблей мало кто верил: Суэцкий кризис был достаточно недавним воспоминанием, так что все думали, что пока соединение доберётся до Фолклендов, дипломаты утрясут вопрос.
Тем временем в часть были вызваны все офицеры 3-й бригады коммандос корпуса морской пехоты, немаловажной частью десантного корпуса стал майор морской пехоты Юэн Стауби-Тейлур — он в 1978 году командовал морскими пехотинцами в Порт-Стэни и знал Фолкленды как свои пять пальцев. Одним из преимуществ 3-й бригады была подготовка к действиям по плану НАТО в Норвегии, поэтому в наличии было необходимое в высоких широтах тёплое обмундирование и снаряжение. Перед отправкой на острова бригаду усилили 3-м батальоном парашютного полка (один из эскадронов 22-го полка САС был приведён в готовность сразу после начала кризиса), подразделениями ПВО и прочими полезными людьми. Командовал бригадой в конфликте за острова бригадный генерал Джулиан Томпсон, впоследствии известный военный историк.
Круизный лайнер «Канберра» — королевская морская пехота ехала в бой с комфортом!
Чего стоит поставить британскому командованию в заслугу, так это выбор транспорта для десанта. Десантные корабли не слишком комфортны, переход через Атлантику в десантном кубрике — серьёзное испытание (десантные корабли плоскодонные, их качает сильно!). Поэтому для транспортировки морпехов реквизировали 45-тысячетонный круизный лайнер «Канберра». Лайнер был в Средиземном море, и для его «захвата» направили команду морских пехотинцев по-гражданке, которые высадили с судна пассажиров и уже к 6 апреля соорудили на нём две вертолётные площадки, установили оборудование для пополнения запасов в море и военно-морские средства связи.
Как выяснилось впоследствии, было у «Канберры» и ещё одно достоинство: аргентинские пилоты принимали белоснежный лайнер за госпитальное судно и не атаковали его... Помимо лайнера, были реквизированы контейнеровозы «Атлантик конвейер» и «Атлантик каусвей», переоборудованные под базирование вертолётов (были установлены ангар и система подачи авиационного топлива).
Бригадный генерал Джулиан Томпсон
Сколько аргентинских солдат предстояло встретить на Фолклендах, британское командование понятия не имело! МИ-6 по Аргентине плотно не работала, американцы... Им свара между двумя союзниками была не в жилу (сведения о передаче англичанам спутниковых снимков Фолклендских островов сами англичане опровергают, а американцы не подтверждают, но нельзя отвергать возможность того, что они передавали информацию через третьи руки). Собственно говоря, сильно много народу там не разместишь, но высказывались предположения о примерно 3 тысячах солдат противника. Отсюда план операции, отвергавший лобовой штурм Порт-Стэнли — подавляющего преимущества в численности англичане не имели, а значит, следовало действовать осторожнее.
Разведывательная машина "Скимитар"
Колёсная техника на островах была бесполезна, но Томпсон добился включения в состав десанта восьми гусеничных разведывательных машин «Скорпион» (с 76-мм пушкой) и «Скимитар» (с 30-мм автоматической пушкой) — по сути дела, лёгких танков. ПВО десанта должна была осуществлять батарея из 12 пусковых установок зенитных ракет «Рэйпир». Для перевозки имущества англичане взяли несколько гусеничных вездеходов-амфибий «Бандвагн 202» (Bv 202) фирмы «Вольво». Поскольку май месяц на Фолклендах — поздняя осень, морпехи на всякий случай захватили с собой лыжи — из расчёта 30 пар на роту.
Разведывательная машина "Скорпион"
Погрузка техники, снаряжения и боеприпасов на суда показала, что разгрузка в условиях возможного вражеского противодействия займёт много времени, и не плохо бы провести тренировки. Но правительство торопило оперативное соединение — надо было выйти в море на волне всенародного энтузиазма, который имеет свойство быстро заканчиваться. Не обошлось и без тонкого британского юмора: командир 42-го отряда коммандос подполковник Ник Вокс, выстроив своих людей перед погрузкой на «Канберру», отдал приказ: «В Южную Атлантику — шагом марш!». Морпехам зашло...
Аргентинский коммандос ждёт англичан
Между тем, Аргентина после аннексии островов оставила в Пуэрто-Архентино небольшой гарнизон из 25-го пехотного полка и нескольких вспомогательных подразделений. Когда реакция Великобритании оказалась значительно более жёсткой, чем ожидалось, на Мальвины начали судорожно перебрасывать дополнительные части: 8-й пехотный полк, 9-ю кавалерийскую разведывательную эскадрилью, Х механизированную пехотную и III пехотную бригады. Оборону столицы островов возглавил бригадный генерал Оскар Луис Жофре, избравший себе в качестве КП бывшие казармы королевской морской пехоты в Мунди-Брук.
105-мм гаубица ОТО Мелара М56
На вооружении Х бригады стояли тяжёлые гаубицы, а состояние островной дорожной сети не позволяло их нормально использовать, поэтому вместо штатной артиллерии бригаде придали 3-ю артиллерийскую группу III бригады (18 105-мм итальянских горных гаубиц ОТО Мелара М56), при этом одну батарею группе передали из состава артиллерийской школы имени генерал-лейтенанта Эдуардо Лонарди. На архипелаг также планировали перебросить IV воздушно-десантную бригаду, но комбриг, бригадный генерал Хулио Фернандес Торрес, отказался выполнить приказ Гальтьери о передислокации.
В общем, из состава соединения в войне приняла участие только 4-я воздушно-десантная артиллерийская группа такого же, как и 3-я артгруппа, состава. Кроме трёх бригад на острова отправились отдельные подразделения численностью от роты до батальона. Всеми силами на островах командовал бригадный генерал Марио Бенджамин Менендес, одновременно исполнявший обязанности военного губернатора Мальвинских островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов.
Бригадный генерал Марио Бенджамин Менендес
На вооружении аргентинских войск стояли, в том числе, около сотни советских ПЗРК «Стрела-2» — подгон от симпатизировавшего Аргентине Муаммара Каддафи (неясно, успели ли прибыть до окончания конфликта, данных о применении на Фолклендах я не нашёл). Перу передало мучачос 10 «Миражей» с ракетами «Экзосет» (количество ракет найти не удалось, а сведения о 100 единицах доверия не вызывают — в этом случае в ходе конфликта аргентинцы их так не экономили бы). Декорации были расставлены, актёры заняли места согласно сценарию, весь мир, удобно усевшись перед телеэкранами, ждал начала представления...
