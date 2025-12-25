Песков: Кремль анализирует мирный план, переданный Москве после встречи в Майами

2 010 10
Песков: Кремль анализирует мирный план, переданный Москве после встречи в Майами

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, что мирный план, переданный Кириллом Дмитриевым после встречи в Майами, в настоящее время тщательно анализируется.

По итогам анализа полученных материалов, в зависимости от соответствующего решения президента России Владимира Путина, Москва намеревается продолжить контакты с американской стороной. В то же время, по словам Пескова, в Кремле видели сообщения о странном рождественском обращении Зеленского и сочли их некультурными и озлобленными, красноречиво характеризующими главу киевского режима как малоадекватного человека.

Ранее был представлен так называемый «мирный план» из 20 пунктов, предложенный украинской стороной. При этом очевидно, что публикация этого документа является действием, направленным на срыв миротворческого процесса. Зеленский не мог не осознавать, что американская сторона запрещала выносить промежуточные документы в публичное поле до завершения переговоров, однако сделал это, таким образом подорвав всю логику процесса.

Представленный Киевом план, мягко говоря, неконструктивен: в рамках документа России предлагается вывести войска из ряда регионов, а на других участках фронта «заморозить» текущую линию фронта под наблюдением иностранных наблюдателей. Кроме того, Киев хочет получить контроль над российской Запорожской АЭС. Таким образом, в рамках «мирного плана» Зеленского России фактически предлагается капитулировать.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 15:11
    Кремль анализирует мирный план, переданный Москве после встречи в Майами
    А чего его анализировать...??? Ничего хорошего в нём для нас нет... Отнести в туалет и использовать по назначению!!!
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 15:19
      Ну... Не может же он прямо так и сказать, вот и... делает свою работу.
      Скажи он правду, его бы тоже... "сочли некультурным и озлобленным"... lol
      Всё это - дымы.
      За ними происходит главное - мы возвращаем НАШУ ЗЕМЛЮ.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:06
      Lev_Russia
      Сегодня, 15:11
      А чего его анализировать...??? Ничего хорошего в нём для нас нет... Отнести в туалет и использовать по назначению!!!

      hi По дипломатическому этикету Кремлю и МИД РФ не принято посылать чисто по-русски пешим эротическим походом две стороны визави, поэтому будут долго готовить результат анализа т.н. мирных действий матрасников и их бандеронацистского мудейроса, а наши ВС РФ в СВО русским дипломатическим языком закрепят анализы на всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и далее по списку, придётся выставлять более жёсткие требования Победителя.
  2. Жека111 Звание
    Жека111
    +3
    Сегодня, 15:18
    Кремль взял театральную паузу....... Пока будут анализировать там и праздники пройдут.....
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:21
    Киев хочет получить контроль над российской Запорожской АЭС.


    С таким же успехом можно попросить контроль над АЭС в Германии
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 15:26
    в Кремле видели сообщения о странном рождественском обращении Зеленского и сочли их некультурными и озлобленными, красноречиво характеризующими главу киевского режима, как малоадекватного человека.

    Как мягок и обтекаем язык публичной дипломатии! После такого "рождественского обращения" Зе можно уже точно сказать - он просто ....нутый (известная краткая русская характеристика абсолютного неадеквата).
    «Сегодня у нас у всех одна мечта. И желание мы загадываем одно на всех. Чтобы он умер», — сказал Зеленский, не уточнив, о ком именно идет речь.

    В своей речи он также назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по территории республики. Кроме того, президент Украины заявил, что у жителей России нет ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

    https://lenta.ru/news/2025/12/25/zelenskiy-v-rozhdestvenskom-obraschenii-pozhelal-smerti-odnomu-cheloveku/?ysclid=mjletuzcsb71398084
  5. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 15:47
    Мирный план, написанный врагами, устроившими проект АнтиРоссия, а затем войну ? Задницу им вытереть этим планом!
  6. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 16:20
    Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, что мирный план, переданный Кириллом Дмитриевым после встречи в Майами, в настоящее время тщательно анализируется.

    Надо просто держаться плана - призывать людей на войну , сносить города до земли для освобождения .
  7. Ждущий Звание
    Ждущий
    0
    Сегодня, 16:20
    Теперь мы просто обязаны выдвинуть свой "мирный план" и отправить взад. Нехай рассматривают.
  8. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 16:23
    Песков: Кремль анализирует мирный план, переданный Москве после встречи в Майами

    И что бы ФСБ сидело в комментариях на сайтах до подрыва какого нибудь генерала.