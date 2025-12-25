Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, что мирный план, переданный Кириллом Дмитриевым после встречи в Майами, в настоящее время тщательно анализируется.По итогам анализа полученных материалов, в зависимости от соответствующего решения президента России Владимира Путина, Москва намеревается продолжить контакты с американской стороной. В то же время, по словам Пескова, в Кремле видели сообщения о странном рождественском обращении Зеленского и сочли их некультурными и озлобленными, красноречиво характеризующими главу киевского режима как малоадекватного человека.Ранее был представлен так называемый «мирный план» из 20 пунктов, предложенный украинской стороной. При этом очевидно, что публикация этого документа является действием, направленным на срыв миротворческого процесса. Зеленский не мог не осознавать, что американская сторона запрещала выносить промежуточные документы в публичное поле до завершения переговоров, однако сделал это, таким образом подорвав всю логику процесса.Представленный Киевом план, мягко говоря, неконструктивен: в рамках документа России предлагается вывести войска из ряда регионов, а на других участках фронта «заморозить» текущую линию фронта под наблюдением иностранных наблюдателей. Кроме того, Киев хочет получить контроль над российской Запорожской АЭС. Таким образом, в рамках «мирного плана» Зеленского России фактически предлагается капитулировать.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»