ИИ против мин: американская система Safe Pro SPOTD
БПЛА производства Safe Pro, совместимый с системой SPOTD
Армии разных стран заинтересованы в получении новых средств поиска и обнаружения на местности мин или иных опасных предметов. Такие системы могут использоваться в боевой обстановке для выявления минно-взрывных заграждений или в ходе гуманитарного разминирования территорий. Своё решение такой проблемы в недавнем прошлом представила американская группа компаний Safe Pro Group. Её система SPOTD ищет угрозы при помощи искусственного интеллекта.
Поиск угроз
Safe Pro Group Inc. занимается разработкой различных решений в области искусственного интеллекта. Несколько лет назад, следуя актуальным тенденциям, она приступила к разработке проектов военного назначения. Первые результаты таких работ были готовы к опытной эксплуатации к концу 2022 или началу 2023 г.
Перспективный проект получил название SPOTD (Safe Pro Object Threat Detection — «Обнаружение опасных объектов от Safe Pro»). Его целью являлось создание аппаратно-программного комплекса, способного обследовать различную местность и искать опасные предметы, такие как мины или взрывные устройства. В составе новой системы предполагалось использовать уже существующие компоненты и средства новой разработки.
Примечательно, что к концу 2022 г. Safe Pro смогла привлечь внимание американского военного ведомства. С его помощью удалось осуществить часть работ, а также довести проект до опытно-войсковой эксплуатации в условиях реального вооружённого конфликта.
Содействие Пентагона и испытания на практике позволили продолжить развитие системы. SPOTD дорабатывают с учётом требований американской армии, а также интегрируют в системы и комплексы, эксплуатируемые этим заказчиком. Ожидается, что в обозримом будущем система найдёт полноценное применение в типовых ситуациях и сценариях.
В интересах заказчиков
По известным данным, к концу 2022 г. система SPOTD прошла заводские испытания в условиях американских полигонов. Она обследовала заданные участки местности и искала условные цели в виде учебных мин. На этом этапе подтвердили основные возможности системы, а также определили круг необходимых доработок.
Интерфейс программы Win-TAK, работающей со SPOTD
Не позднее начала 2023 г. система SPOTD попала на Украину, где организовали некое подобие войсковых испытаний или опытной эксплуатации. Сообщалось, что система работает в интересах инженерных подразделений и помогает разминировать местность. Также упоминались большие успехи и высокие рабочие характеристики, однако без уточнения.
Судя по последним новостям, системы SPOTD до сих пор присутствуют на украинской территории и в зоне боевых действий. Их продолжают применять по прямому назначению. Одновременно с этим местные специалисты и представители компании-разработчика нарабатывают необходимый опыт и ищут новые пути развития системы.
В начале мая Safe Pro сообщила о завершении нового этапа развития системы SPOTD. На этот раз работы велись в интересах армии США и с учётом её требований к аппаратно-программным продуктам. Компания-разработчик, взаимодействуя с другими организациями, интегрировала свою систему обнаружения в армейскую платформу Win-TAK (Windows Tactical Assault Kit).
Система SPOTD сохранила все свои функции и возможности. При этом она теперь может работать в составе актуальной и развивающейся системы передачи данных и управления войсками в тактическом звене. Информация об обнаруженных угрозах напрямую передаётся в Win-TAK и поступает соответствующим получателям. Это повысило общее быстродействие и эффективность работы.
Армия и Safe Pro провели необходимые испытания и подтвердили возможность совместного применения двух систем. Вероятно, теперь военное министерство закажет производство аппаратно-программных средств из состава SPOTD и начнёт внедрять их в частях. Кроме того, ожидается расширение возможностей по работе в составе системы TAK на разных программных платформах.
Беспилотники и искусственный интеллект
SPOTD представляет собой систему, включающую набор различной техники, аппаратных и программных средств. Работая вместе, они осуществляют аэрофотосъёмку заданной местности и выполняют картографирование. Также в автоматическом режиме идёт поиск потенциально опасных предметов, которые наносятся на карту. Информация об угрозах может выдаваться разным потребителям.
Снимок местности с найденными минами
Для съёмки местности используются лёгкие БПЛА собственной разработки Safe Pro. По всей видимости, возможно использование и другой техники этого класса, имеющей требуемый уровень характеристик и нужные устройства на борту.
Беспилотник для системы SPOTD должен иметь приемлемые лётные характеристики, позволяющие обследовать участки желаемого размера. Также ему требуется оптико-электронная система с видеокамерой и тепловизором высокого разрешения. Полёт должен осуществляться в автоматическом режиме с постоянной передачей снимков на станцию управления.
Ключевым компонентом станции управления является компьютер с оригинальным ПО. Программная часть SPOTD в автоматическом режиме принимает снимки от БПЛА и составляет из них сплошное изображение местности. ИИ также привязывает изображение к координатам и уточняет прочие геопространственные данные.
Параллельно автоматика изучает изображения и ищет опасные предметы либо признаки их присутствия. Сообщается, что система SPOTD с высокой точностью определяет мины и иные угрозы, а также рассчитывает их координаты. Опасные предметы наносятся на карту, доступную различным получателям.
Компания Safe Pro ранее утверждала, что её система могла распознавать порядка 150 типов взрывных устройств, опасных предметов и их фрагментов. Анализ фотоснимка и выявление угроз на нём занимает менее секунды. При этом общее время работы на заданном участке зависит от его размеров и количества опасных объектов.
Изначально задачей системы был только поиск взрывных устройств разного рода. Однако затем её «научили» искать и другие объекты. Например, возможно обнаружение ударных БПЛА в засадах и иных мелких целей. Очевидно, что в будущем система сможет освоить поиск и других объектов. По сути, такие возможности SPOTD зависят только от требований заказчика и сложности обучения ИИ.
Опасные предметы, выявленные системой SPOTD при работе в зоне боевых действий
Также совершенствуются системы управления. Например, недавно, в декабре 2025 г., сообщили об улучшении средств навигации. Ранее БПЛА из состава SPOTD полагались на спутниковую навигацию. Теперь для определения местоположения используется анализ фото и видео подстилающей поверхности. При подавлении сигналов GPS беспилотник должен сохранять работоспособность.
Система поиска является мобильной. Средства запуска БПЛА и компьютер управления могут монтироваться на любых подходящих платформах, например, на легковых автомобилях или пикапах. Такая база обеспечивает быструю смену позиций и начало обследования следующего района.
Новые технологии
Системы на основе искусственного интеллекта активно развиваются и привлекают внимание разных заказчиков. В частности, ими интересуются военные ведомства разных стран. ИИ предполагается использовать для улучшения возможностей наблюдения и обнаружения, а также для оптимизации процессов управления.
Компания Safe Pro предлагает свой вариант аппаратно-программного комплекса с ИИ, способный облегчить работу сапёров и представителей других специальностей. Их система SPOTD должна вести бесконтактный поиск взрывных устройств и в режиме реального времени составлять карты местности с соответствующими отметками.
Преимущества подобной системы очевидны. Она позволяет быстро и с высокой точностью выявлять угрозы. Кроме того, обследование местности осуществляется техникой самостоятельно, что исключает угрозы для личного состава. При этом и БПЛА, оставаясь в воздухе, не подвергаются рискам.
В то же время, система SPOTD может иметь существенные недостатки. Прежде всего, под вопросом реальный уровень развития используемого ИИ. От него зависит работоспособность, эффективность обнаружения и безопасность сапёров. Кроме того, система активно использует радиосвязь, что делает её уязвимой для помех.
Тем не менее, компания-разработчик и Пентагон положительно оценивают новую систему. Они планируют продолжать развитие SPOTD и внедрять её в полноценную эксплуатацию. Уже в следующем году должны состояться новые испытания и демонстрация возможностей в условиях полигона. Какие выводы сделают по её результатам, покажет время.
Информация