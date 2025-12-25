ВС РФ нанесли новые удары по частично восстановленному мосту в Маяках
Армия России нанесла новые удары по частично восстановленному противником после предыдущих атак мосту в Маяках Одесской области. При помощи ударных БПЛА российские бойцы продолжает изолировать логистику региона. Сообщается о по меньшей мере семи ударах беспилотниками-камикадзе семейства «Герань» по этому объекту транспортной инфраструктуры. Этот мост является одной из двух ключевых переправ для получения доставляемых в порты на Дунае вооружений для ВСУ.
В настоящее время масштаб новых повреждений определить сложно, однако украинские ресурсы сообщают о столбах дыма в районе прилетов. Вывод из строя моста в Маяках позволит отрезать южную часть Одесской области и расположенные там дунайские порты от остальной части региона. Если удастся лишить Украину прямого доступа к дунайским портам, Киев лишится около 60% от всего импорта топлива.
Альтернативные понтонные переправы уязвимы, а перенаправление поставок для ВСУ через Румынию или Молдавию занимает больше времени и является менее эффективным. Кроме того, на Украине отмечается серьезная нехватка квалифицированных водителей бензовозов, поскольку многие из них уже мобилизованы в ВСУ.
Тем временем украинские ресурсы публикуют видео, на котором можно увидеть понтонную переправу, экстренно наведенную противником возле поврежденного моста в Маяках. Как можно увидеть, эта переправа способна обеспечивать пересечение Днестра легковым автотранспортом, однако грузовых автомобилей там не замечено.
