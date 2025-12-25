Губернатор Запорожья: армия РФ уничтожила подземные бункеры ВСУ в Гуляйполе

Российские Вооруженные силы предпринимают огромные усилия для полного освобождения Запорожской области от украинских оккупантов. Достижению этой цели значительно поможет переход под контроль наших войск Гуляйполя, которое является для противника ключевым укрепрайоном и логистическим узлом.

Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Запорожья Евгений Балицкий.

Он сообщил, что армия РФ уничтожила подземные бетонные бункеры ВСУ в Гуляйполе, которые располагались на большой глубине. Украинские военные в течение многих лет выстраивали в городе и его окрестностях мощную оборонительную линию.

Чиновник отметил:

Мы понимаем, что туда были потрачены миллионы гривен украинских налогоплательщиков, все это подавалось как достижение ВСУ. В итоге эти укрепления продержались пять минут перед нашей армией.

Балицкий отметил, что российские войска продолжают развивать свой успех, освобождая один за другим населенные пункты области. Он пообещал, что их жителям местная администрация будет оказывать помощь и поддержку.


Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирному диалогу с Киевом и его союзниками. Но если встречных шагов не будет, российская армия освободит исторические территории нашей страны силовым путем.

Также глава государства неоднократно отмечал успехи Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении. Так, на прошлой неделе он говорил о том, что около половины Гуляйполя уже контролируют российские подразделения.
  1. 1976AG Звание
    1976AG
    +2
    Сегодня, 16:44
    Гуляйполе конечно важный узел обороны, но там чуть западнее еще линия обороны есть, а недавно были показаны кадры еще одной, самой свежей линии обороны, так что работы еще непочатый край.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 16:44
    ..хорошая информация перед перд наступающим Новым Годом, побольше бы такой. yes
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:46
    Огневая мощ имеет решающиющее значение на поле боя!!! soldier
    Спасибо нашим предкам, что оставили нам такое нужное, в нашем случае, НАСЛЕДИЕ!!! soldier
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -1
      Сегодня, 17:25
      Кто-то видно сомневается в наследие.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 17:45
        Кто то живёт в своём надуманном мире или в том, которые придумали для него за бугром и уж точно, не шаши друзья.
        Фиг на таких, их то "мирок" развеется как туман, а вот наследие наших предков, потом и наше наследие, останется НАШИ ПОТОМКАМ!!! Этого не изменить, ни отменить! soldier
        1. Себенза Звание
          Себенза
          -1
          Сегодня, 18:03
          И в том, что осталось, начинают сомневаться. С этим, у них так и воззрел вопрос.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 18:40
            Единственный надёжный критерий всего и всегда, это ВРЕМЯ.
            Поживём увидим, что по чем и почему. soldier
            1. Себенза Звание
              Себенза
              -2
              Сегодня, 18:47
              Верю, что родилось Новое поколение.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 19:04
                Родиться , это пол дела, главное воспитание правильное.
                Увы, государство у нас такое, им нужны потребители и... в общем понятно.
                Это просто АНОМАЛИЯ, что после стольких лет таких действий со стороны государства, у нас достаточно много людей, для которых такие понятие как РОДИНА, РОДНАЯ ЗЕМЛЯ, наш народ не пустой звук! soldier
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 16:52
    ❝ Армия РФ уничтожила подземные бетонные бункеры ВСУ в Гуляйполе, которые располагались на большой глубине ❞ —

    — Всё ближе к Бандере ...
  5. Ross Звание
    Ross
    0
    Сегодня, 16:58
    Балицкий вроде бы Херсонский Губернатор?
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 17:23
      "Администрация губернатора и правительства Запорожской области находится по адресу: 272312, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Карла Маркса, д. 5.
      Руководитель администрации — губернатор Запорожской области Балицкий Евгений Витальевич".
    2. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +1
      Сегодня, 17:26
      Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
  6. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 17:00
    Ибо не нужно было изображать червей и прятаться под землю.)))
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +2
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Лимон
      Ибо не нужно было изображать червей и прятаться под землю.)))


      Наоборот пускай лезут туда, нам только присыпать их.
  7. helmi8 Звание
    helmi8
    -1
    Сегодня, 17:12

    Чиновник отметил:
    "Мы понимаем, что туда были потрачены миллионы гривен украинских налогоплательщиков, все это подавалось как достижение ВСУ. В итоге эти укрепления продержались пять минут перед нашей армией."

    Оговорка по Фрейду?
    1. guest Звание
      guest
      -1
      Сегодня, 17:18
      Цитата: helmi8
      Оговорка по Фрейду?

      Если Вы не русский, то да не Ваша армия, а так никакой оговорки.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:30
    Главное музей Батьки Махно сохранить , это всё таки наша история.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 17:44
      ❝ Главное музей Батьки Махно сохранить , это всё таки наша история ❞ —
      1. Victor19 Звание
        Victor19
        0
        Сегодня, 18:15
        Сурово с ним обошлись. Их, махновцев, по сути, использовали как пушечное мясо при разгроме белогвардейцев в Крыму. А когда они свое дело сделали, то в них большевики перестали нуждаться и покончили с ними, даже не соблюдая никаких рамок приличия, наплевав на наличие соглашения.