Губернатор Запорожья: армия РФ уничтожила подземные бункеры ВСУ в Гуляйполе
Российские Вооруженные силы предпринимают огромные усилия для полного освобождения Запорожской области от украинских оккупантов. Достижению этой цели значительно поможет переход под контроль наших войск Гуляйполя, которое является для противника ключевым укрепрайоном и логистическим узлом.
Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Запорожья Евгений Балицкий.
Он сообщил, что армия РФ уничтожила подземные бетонные бункеры ВСУ в Гуляйполе, которые располагались на большой глубине. Украинские военные в течение многих лет выстраивали в городе и его окрестностях мощную оборонительную линию.
Чиновник отметил:
Балицкий отметил, что российские войска продолжают развивать свой успех, освобождая один за другим населенные пункты области. Он пообещал, что их жителям местная администрация будет оказывать помощь и поддержку.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирному диалогу с Киевом и его союзниками. Но если встречных шагов не будет, российская армия освободит исторические территории нашей страны силовым путем.
Также глава государства неоднократно отмечал успехи Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении. Так, на прошлой неделе он говорил о том, что около половины Гуляйполя уже контролируют российские подразделения.
