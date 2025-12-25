Противник оставляет позиции в Гуляйполе, ВС РФ установили локальный рекорд

Российские войска установили рекорд с начала месяца по площади освобождённых территорий в Запорожской области за сутки. Суммируя перешедшие под контроль нашей армии квадратные километры к северу от Степногорска, а также в районе Гуляйполя, можно говорить об освобождении почти 28 этих самых кв. км за 24 часа.

На Гуляйпольском направлении российские войска заняли значительную часть микрорайона Цветочный. Противник зажат в районе городской автостанции. По другим данным, автостанция вооружёнными силами Украины уже потеряна.



Взяли в полукольцо часть гарнизона противника наши войска и в районе центральной больницы. А на северо-западе ВС РФ вышли уже за городскую черту, расширяя зону охвата и одновременно продвигаясь в направлении сёл Староукраинка и Зализничное. Зализничное находится в направлении на Орехов.



При одновременном успехе ВС РФ в районе Степногорска и в Гуляйполе создаётся конфигурация флангового охвата гарнизона ВСУ в упомянутом Орехове. На данный момент основной вопрос состоит в том, будет ли (точнее - сможет ли) командование противника изыскивать резервы, чтобы попытаться в Запорожской области пойти в локальное контрнаступление, как, например, в эти дни в Купянске. Пока основное «контрнаступательное» внимание противника сосредоточено именно на Купянском участке фронта, где у ВСУ есть определённые территориальные успехи, дающиеся высокой ценой.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:31
    У хохлоты разброд и шатание , это закономерный итог войны на истощение.
    1. griboedov09 Звание
      griboedov09
      +2
      Сегодня, 17:43
      Да на запорожье они задрожали, но не везде у них все так плохо, поэтому война продолжается и конца и края ее не видно.
      1. Иван Иванов_36 Звание
        Иван Иванов_36
        +3
        Сегодня, 17:45
        Падание всегда начинается с одной доминошки)
        Посмотрим.
    2. Александр 3 Звание
      Александр 3
      0
      Сегодня, 17:59
      Лучший выход для них,скакать в нашу сторону с белым флагом в руках.
  2. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 17:59
    Взяли в полукольцо часть гарнизона противника наши войска и в районе центральной больницы.

    Надо было тикать оттуда быстрее и подальше, лечить их там никто не собирается.
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    -4
    Сегодня, 18:01
    Вчера посмотрел картографический сервис military summary на rutube. Они говорят, что за последние два дня, конкретно, в Купянске у ВСУ продвижения нет. В отличие от предыдущих десяти дней. Выдохлись.
  4. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +1
    Сегодня, 18:22
    Главное что бы не как в купянске, бодрые рапорт, а потом...