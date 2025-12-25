Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Кремле, в своей речи затронул темы, касающиеся развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), отечественного рынка труда и образования.

Российский лидер отметил, что ИИ фактически является гораздо более прорывной технологией, чем даже освоение космоса. Уже скоро искусственный интеллект будет способен заменить работников начальных ступеней, в том числе в творческих и интеллектуальных сферах. В частности, все идет к тому, что ИИ со временем будет заменять людей в таких сферах, как оптовая торговля, финансы и даже государственное управление. Более того: не исключено, что ИИ будет способен создавать новые вакансии, например, в инженерной сфере. В связи с этим глава государства поручил создать необходимые условия для обеспечения доступной переквалификации работников, которых в перспективе может заменить ИИ. Учитывая стремительное развитие ИИ-технологий, главным конкурентным преимуществом человека становится его способность работать в команде.

Говоря об образовании, Путин подчеркнул необходимость учить школьников критически подходить к оцениванию результатов работы систем на основе искусственного интеллекта. При этом крайне важно сохранить фундаментальные основы образования, чтобы не допустить ситуации, при которой люди будут делиться на интеллектуальные элиты и людей-автоматов, которые ничего не умеют, кроме как бездумно нажимать кнопки.
  1. sub307 Звание
    sub307
    +1
    Сегодня, 17:47
    "Нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки". Поддерживаю, и одобряю, но и не нужно допускать появление людей умеющих только "превращать микроскоп в молоток". Вот сделаем свой "гибкий планшет"..., али как? winked
    1. Старый_войн Звание
      Старый_войн
      +1
      Сегодня, 18:06
      Так или иначе случится. Как только ИИ перестанет галлюцинировать, большинство профессий перейдёт именно к нажиманию кнопок. Многие кто как раз-таки не научится работать с ИИ в итоге останется за бортом.

      Но через сколько это реально произойдёт... Пока ИИ это игрушка, в работе с ней приходится тратить время на галлюцинации и прочее проблемы. Хвалят их только те кто не работал с ними.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 17:57
    Поздно. Таких уже целое поколение.


    Поздно. Таких уже целое поколение.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 17:58
    Это всё правильные слова, но главное — не закручивать гайки для технологических прорывов! Кстати, как там в генетике биологии дела у РФ? Лекарство от рака уже сделали? Или для продления жизни? Я помню, что РФ вкладывала большие деньги в эту сферу в геном и тп и тд , даже Путин про это говорил!
    Это всё правильные слова, но главное — не закручивать гайки для технологических прорывов! Кстати, как там в генетике биологии дела у РФ? Лекарство от рака уже сделали? Или для продления жизни? Я помню, что РФ вкладывала большие деньги в эту сферу в геном и тп и тд , даже Путин про это говорил!
  4. рюрикович Звание
    рюрикович
    +1
    Сегодня, 18:01
    Со школ надо!!! Что бы изложения писали,сочинения!!! А не на кнопки тыркали...
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 18:13
    Нужны люди умеющие нажимать не только на кнопки,но и на гашетки!. . . soldier
  8. Inженегр Звание
    Inженегр
    +4
    Сегодня, 18:24
    Хммм... а куда тогда денут депутатов?

    Хммм... а куда тогда денут депутатов?
    1. Стас Звание
      Стас
      0
      Сегодня, 18:36
      Вот депутатов в первую очередь и надо менять на ИИ. Может проблем для местного населения страны станет меньше. Хуже точно не станет, а может и антинародных законов поубавится.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        0
        Сегодня, 18:41
        Цитата: Стас
        А вдруг ИИ научиться брать взятки?


        А вдруг ИИ научиться брать взятки?
  9. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 18:34
    . Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки

    Это какая-то параллельная реальность? У нас крах системы образования, кто будет работать в школах, вообще в нынешних условиях непонятно. Государство руками Минобразования, системно убивало это самое образование, причем и в кадровых и в методических вопросах, а теперь ИИ видите ли мешает. Очень похоже на мнение человека, поверхностно знакомым с проблемой.
    Появились люди, которые даже кнопки нажимать не умеют так, что про недопустить – уже поздно! Высшее образование стало вопросом состоятельности родителей, а среднее, где-то на уровне 6-7класса советской школы. Много буков и надувания щек, про высокие стандарты и реформы, но с каждым годом все хуже.
    К сожалению, с закрытием проекта СССР, такая тенденция во всем мире. Мы возвращаемся в сословное общество и ИИ будет рулить во всех сферах. Проблема в том, что ИИ не вытесняет людей, он занимает вакуум образования. У нас совершенно разный уровень образования, может получить ребенок из семьи рабочего ( если он вообще заведет детей) и из семьи чиновника. Силовики, отдельная каста, со своими академиями и попасть туда ой как дорого. Военный ВУЗ, гарантирует хорошее образование, но тоже не для всех.
    Возможно ВВП хотя бы попытается разобраться в феномене ИИ, но сейчас многие тезисы звучат как тезисы Хрущева про генетику.
  10. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 19:03
    "...Говоря об образовании, Путин подчеркнул необходимость учить школьников...".

    Да, именно учить, всё верно. Но в школах уже давно не учат, а оказывают образовательные услуги - даже если сейчас пытаются "в думах" сие дезавуировать.
