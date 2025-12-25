Несмотря на потери, ВСУ штурмуют Купянск ради новогодней речи Зеленского
Зеленский в новогоднем обращении к народу расскажет о якобы «освобождении» Купянска, поэтому ВСУ продолжают мясные штурмы, несмотря на потери. Кстати, речь уже записана, уверяют некоторые украинские ресурсы.
Генштаб ВСУ перебросил под Купянск значительные резервы и сжигает их в атаках на город. А всё только для того, чтобы Зеленский мог удовлетворить свои политические амбиции. Поскольку новогодняя речь уже записана и там якобы упоминается об «освобождении» Купянска, то штурмы будут продолжаться. Нет, конечно, можно и не брать город до конца и всё равно объявить о его контроле, но ведь осадочек останется.
Впрочем, пресса Украины уже во всю трубит чуть ли не о победе ВСУ и «полном освобождении» Купянска. Наши сообщают, что ситуация действительно тяжелая, противник перебросил к городу не обычную пехоту из мобилизованных, а хорошо подготовленные штурмовые подразделения, в том числе и наемников. Но и наши там не пальцем деланные. На направлении сохраняется очень высокая интенсивность боевых действий, очень большой расход дронов.
При этом подчеркивается, что в интернете сейчас очень много вбросов, поэтому верить всему нельзя.
