Несмотря на потери, ВСУ штурмуют Купянск ради новогодней речи Зеленского

Зеленский в новогоднем обращении к народу расскажет о якобы «освобождении» Купянска, поэтому ВСУ продолжают мясные штурмы, несмотря на потери. Кстати, речь уже записана, уверяют некоторые украинские ресурсы.

Генштаб ВСУ перебросил под Купянск значительные резервы и сжигает их в атаках на город. А всё только для того, чтобы Зеленский мог удовлетворить свои политические амбиции. Поскольку новогодняя речь уже записана и там якобы упоминается об «освобождении» Купянска, то штурмы будут продолжаться. Нет, конечно, можно и не брать город до конца и всё равно объявить о его контроле, но ведь осадочек останется.



Впрочем, пресса Украины уже во всю трубит чуть ли не о победе ВСУ и «полном освобождении» Купянска. Наши сообщают, что ситуация действительно тяжелая, противник перебросил к городу не обычную пехоту из мобилизованных, а хорошо подготовленные штурмовые подразделения, в том числе и наемников. Но и наши там не пальцем деланные. На направлении сохраняется очень высокая интенсивность боевых действий, очень большой расход дронов.


При этом подчеркивается, что в интернете сейчас очень много вбросов, поэтому верить всему нельзя.

Изменений по ЛБС нет, всё по-прежнему, отмечаем, что ВСУ подтягивают резервы на Купянск прям активно, и заходят подготовленные типы прям. Также замечено много иностранных наемников.
  1. griboedov09 Звание
    griboedov09
    +5
    Сегодня, 17:51
    Ничего себе, такая карта прилагается к статье и написано что нет изменений в ЛБС, очень противоречивая статья.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 17:56
    Ходят слухи, что один известный хохлонаркоман собирается посетить Купянск. Лично!
    Купянск "великий" хохлоград. И быть похороненым в нём большая честь.
    Добро пожаловать в Купянск,просроченная зелёная плесень am
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +2
      Сегодня, 18:06
      Навряд ли он так сделает.Посетит виртуально из за границы,ведь он шатается по Е.С. с протянутой рукой,лучше бы с протянутыми ногами.
    2. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 18:48
      Ничего с ним не случится. Уже сколько раз ездил (кстати, чаще чем ВВП) и ни разу под обстрел не попал
  3. invisible_man Звание
    invisible_man
    +8
    Сегодня, 17:56
    Надо либо "антикризы" штамповать, либо выкладывать документы. А то, судя по этой карте, Купянск практически потерян.
    1. griboedov09 Звание
      griboedov09
      +5
      Сегодня, 17:58
      да тоже обратил внимание, очень странная карта, если ее сравнивать с тем что написано в статье
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 18:08
        Если видишь на клетке с тигром надпись слон, то не верь глазам своим, а верь написанному.
        И судя по карте там не только сам Купянск, а еще большой кусок левого берега был потерян
  4. mt3276 Звание
    mt3276
    +6
    Сегодня, 17:59
    .Несмотря на потери, ВСУ штурмуют Купянск ради новогодней речи Зеленского
    Несмотря на потери, ВСУ штурмуют Купянск ради новогодней речи Зеленского /quote]
    Уже в телеграмм каналах Рыбарь и Два майора признали, что ВСУ заняли Купянск. Так что информация устарела.
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +1
      Сегодня, 18:08
      На данный момент ситуация в Купянске
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        0
        Сегодня, 18:25
        По-моему, это карта недельной давности.
        1. Denissdaf Звание
          Denissdaf
          -1
          Сегодня, 18:28
          Вот еще одна карта. Обстановка почти такая же.
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 18:14
      Уже в телеграмм каналах Рыбарь и Два майора признали, что ВСУ заняли Купянск. Так что информация устарела.


      Вот последнее сообщение на ТГ-канале "Два майора", про сдачу Купянска не сказано.

      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +2
        Сегодня, 18:19
        После серии вбросов противника, тяжёлые новости о ситуации на Купянском направлении утром 24 декабря подтвердил военкор Анатолий Радов:

        Купянск плохо (только по правому берегу, по левому наши [боевиков] давят), Новопавловка плохо. <...> Откуда то у [ВСУ] мясо появилось. Пацаны рубятся на Купянске. <...> Сложно. Там да, <...> отрезали немного, 27 сидят отрезанные. Но это ладно, сейчас много где "птицами" кормятся.
        К вечеру Радов подтвердил данные о потере города:

        Интересно, а верховному доложат? Ну что [потеряли]... Купянск [потерян]. Идут работы по восстановлению. <...> Донесите Верховному... пацаны двухсотятся. <...> Это ж не вчера случилось. [ВСУ] переняли нашу тактику, заливка. И вот они заливались туда в Купянск месяц. Часть мяса наши убирали. Но они там бегали и по подвалам сели. И вот теперь неприятная ситуация. Я написал, чтобы обратить внимание на этот участок, где все молчат. А пацаны там рубятся.
        При этом военкор уверен, проблему наша армия может решить за несколько суток - то есть, ничего критичного, хоть и болезненно:

        Решайте. Плохенько пока. Может там чего-то, 68 не справляется. Много [врага]. А нужно отстоять. Давайте ГШ, думайте. Отстоят и отбросят.
        Купянск - не единственное направление, где у врага началось обострение. Обстановка в Родинком, через которое враг ранее пытался деблокировать мирноградский котёл, снова тяжёлая, подтвердил военкор:

        Конца и края этим [боевикам] не видно.
        1. Михаил Сибирский Звание
          Михаил Сибирский
          -1
          Сегодня, 18:56
          Хотелось бы верить в быстрый возврат позиций, но для этого нужно превосходство в средствах, которых сейчас там нет, если верить сообщению ТК Рыбарь от 24. 12.2025:[quoteСистематическое преувеличение успехов и передача неверной информации наверх уже привели к озвучиванию ложной информации на уровне выше некуда. Из-за неверных докладов о ситуации наверх, резервы, которые «не понадобились» для взятия и зачистки Купянска, были переброшены на другие участки. [/quote]
          И теперь оставшиеся на позициях бойцы отвечают кровью за красивый доклад генерала.
          Мерзкая реальность войны.
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 18:25
        Последняя информация, касающаяся Купянска, на ТГ-канале "Рыбарь". Ситуация очень сложная.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 18:42
          Только что появилась самая последняя информация от "Рыбаря". Ситуация сложилась крайне напряжённая.
  5. Skameri
    Skameri
    +4
    Сегодня, 18:07
    Интересно как автор определяет мясные штурмы, под них подпадают любые атаки со стороны врага?
    1. sub307 Звание
      sub307
      +1
      Сегодня, 18:22
      Лыткин..не предполагает, он производит....вброс "информации" .., и "сладострастно" ожидает - реакции, в виде наших с Вами комментов. hi Не обижайся, майор..., все впереди!( это я Лыткину).
  6. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +3
    Сегодня, 18:18
    Несмотря на потери, ВСУ штурмуют Купянск ради новогодней речи Зеленского


    Можно подумать, что мы в Купянске потери не несём и повторный штурм этого города тоже нам без потерь обойдётся.

    Как так получилось, что наша разведка проморгала накопление сил ВСУ для контр атаки?

    Где наши резервы?

    Почему мы так быстро теряем город и ряд н.п. в округе которые по всем докладам уже был наш полностью?

    Вот о чем надо писать, а не оправдывать провалы и ложь нашего командования.
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 18:43
      О переброске сил ВСУ, под Купянск, писали даже сдесь, на сайте. Здесь либо тотальная нехватка резервов в армии России, либо полная профнепригодность российского Генштаба. И я, что то не вижу комментов тех, кто с пеной у рта доказывали, что в условиях "современной" войны, невозможно проводить крупные наступательные операции, с концентрацией войск, на направлении удара. Хотя, даже уроки Курской области их не переубедят.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 19:07
        Цитата: Lako
        в условиях "современной" войны, невозможно проводить крупные наступательные операции, с концентрацией войск, на направлении удара

        Если готовы заваливать противника трупами, то можно.
    2. Волхов М3 Звание
      Волхов М3
      +1
      Сегодня, 18:45
      Наши не хотят Вашего расстройства внутренних органов в организьме. В Купянске (при укре) полагаю был Ваш личный интерес.
    3. Чужой...
      Чужой...
      0
      Сегодня, 18:48
      Ты про Кускую область? (
    4. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 18:51
      Цитата: Ratmir_Ryazan

      Как так получилось, что наша разведка проморгала накопление сил ВСУ для контр атаки?

      Причем этот контрудар, его подготовку, укры даже не скрывали - смотрите бплашника Арти Грина он об этом публично говорил еще месяц - полтора назад
  7. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +3
    Сегодня, 18:21
    Чего стоишь на пороге, заходи! Вот они и зашли, пока один лжец, рассказывает на всю страну что Купянск наш. После такого снимают с должности и пинком под зад, но наш великий кормчий, как и после Курска, продолжит держать своего верного друга у трона. Хрен с ним с городом, сколько солдат погибло из за этой лжи?!
    1. Волхов М3 Звание
      Волхов М3
      -2
      Сегодня, 18:46
      С облегчением Вас,обкламшись.
  8. GeorgeSev85 Звание
    GeorgeSev85
    +1
    Сегодня, 18:22
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    Как так получилось, что наша разведка проморгала накопление сил ВСУ для контр атаки?

    Ровно так же как и концентрацию, подвоз техники, ГСМ, ЛС перед вторжение в Курскую область.
  9. mt3276 Звание
    mt3276
    +2
    Сегодня, 18:24
    Цитата: Монтесума
    Уже в телеграмм каналах Рыбарь и Два майора признали, что ВСУ заняли Купянск. Так что информация устарела.


    Вот последнее сообщение на ТГ-канале "Два майора", про сдачу Купянска не сказано.


    Два майора сделали ссылку на Рыбаря. Ещё вчера были известно о потере Купянска. Это всё, что можно написать на этом сайте, не нарушая правила сайта.
  10. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 18:27
    Весьма плохо что у ВСУ резерви никак не кончаются, а у России их всегда нет.
    Воеват при хронический недостаток сил на фронте очень плохая идея. Тем более что у России 5 раз больше населения
  11. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 18:30
    Наши сообщают, что ситуация действительно тяжелая, противник перебросил к городу не обычную пехоту из мобилизованных, а хорошо подготовленные штурмовые подразделения, в том числе и наемников.

    Если с обороной Купянска не справляемся, то единственно верным решением в данной ситуации, будет вывод обороняющихся подразделений ради сохранения жизней наших парней и при массовом втягивании ВСУшников в город, сравнять его с землёй, всем чем можно.
  13. urik62 Звание
    urik62
    0
    Сегодня, 18:33
    Не, ну вроде когда насвистели Верховному о взятии Купянска там он был во многом взят, это сейчас положение изменилось.
  14. helilelik Звание
    helilelik
    +2
    Сегодня, 18:36
    Если бы граждане У так рефлексировали после потери каждого города, наверное, все бы уже в психушке были.
    1. Чужой...
      Чужой...
      +1
      Сегодня, 18:50
      А они и рефлексуют. Отсюда и людоловы, и ухилянты, и напряги с мобресурсами.
      1. helilelik Звание
        helilelik
        0
        Сегодня, 19:02
        Насчет моб ресурсов не знаю. Пишут, что атакуют они сейчас ещё Покровск и Северск.
  15. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 18:38
    Разве хорошо подготовленные у них не закончились, постоянно слышу про то что у них мобики, которые при первом шухере бегут.
  16. garik77 Звание
    garik77
    +2
    Сегодня, 18:41
    Много разной информации, в т.ч. в наших каналах, вполне себе не засветившихся на вбросах и паникёрстве. Но вообще с Купянском надо что-то делать, зачем создавать для зели позитивный фон перед Новым Годом.. Щёлкнуть там ему по носу было бы очень здорово
    1. Чужой...
      Чужой...
      -1
      Сегодня, 19:01
      Если верить слухам, распускаемым злыми языками, после получения героя за взятие Купянска, которого по факту не было от слова совсем, из города вывели часть войск на другие направления. Как хочешь щёлкнуть? Снова брать штурмом город, нашпигованный опытным и многочисленным противником?
  17. Иван_6 Звание
    Иван_6
    -1
    Сегодня, 18:48
    Вся эту ситуация как иллюстрация к вопросу, когда многие тут с пеной у рта кричат вперёд на Одессу и Николаев война до конца...как я и ранее писал неоднократно тут доказывая я не знаю с кем кто собрался Киев брать и Одессу если мы не может тактические задачи решать, когда были люди и задор мы красные линии рисовали через 4 года войны люди устали до предела, новое пополнение я не знаю как там у ВДВ и морпехов, но в нашу дивизию это люди повторюсь 50+, редко можно встретить молодых, они уже пришли на войну уставшие по жизни у них нет желания и понимания...такими штурмовиками не взять без потерь и оборонять сложно ...
    И эти проблемы растут как снежный ком, я не знаю, где там свежими бригады и армии... Я за четыре года сижу только на направлениях, где бросают все одни и те же полки и бригады...
    И опять вроде мелочь, а вот опять усилили борьбу с личным транспортом...эти ВП и ВАИ хуже врага лишь бы дое ба ть ся... Просто нормально Яндекс не может работать и так по мелочам и опять же общий настрой крайне низкий моральный дух...