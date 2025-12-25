Китайские учёные разогнали экспериментальный «поезд» до 700 км/ч за 2 секунды

Китай установил новый мировой рекорд на экспериментальной железной дороге. Если, конечно, это вообще можно назвать железной дорогой в общепринятом понимании термина.Учёные из Национального университета оборонных технологий КНР смогли разогнать транспортное средство формата «Маглев» до скорости в 700 км/ч за две секунды. Речь идёт об экспериментальном транспортном средстве массой около 1 тыс. кг, которое двигалось на магнитной «подушке». Это рекорд ускорения для подобного рода экспериментов.Испытания проводились на 400-метровой испытательной линии магнитной левитации. После столь стремительного разгона «поезд» был без проблем и безопасно остановлен.Таким образом, Китай продемонстрировал наличие самого быстрого в мире сверхпроводящего магнитного левитатора.На основании этой технологии, как говорят в указанном выше университете, могут появиться системы, позволяющие преодолевать расстояние между городами буквально за считанные минуты. По сути, это широко обсуждаемый «гиперлуп» с технологией вакуумной трубы с регулируемыми параметрами магнитного поля.Однако есть проблемы. Разгон «поезда» до 700 км/ч за две секунды сопряжён с большой перегрузкой – почти 10 g. Такую перегрузку испытывают пилоты истребителей. Но они для этого проходят обучение и подготовку. Перегрузка в обычном, пассажирском, самолёте не превышает 2,5 g.Соответственно, говорить о том, что система может быть легко внедрена для перевозки пассажиров, пока рано. Но уже сейчас вполне понятно, что сама технология активно развивается.В основе эксперимента китайских учёных лежит использование мощных сверхпроводящих магнитов и устройств для аккумулирования энергии. Отличительной особенностью используемых магнитов является их стабильность при значительных перепадах параметров магнитного поля.Китайские исследователи заявили, что эксперимент подтвердил системную интеграцию, доказав, что двигательная установка, левитация, система управления, подача энергии и торможение могут надежно функционировать на экстремальных скоростях в компактной испытательной среде.На данный момент абсолютным рекордом скорости пилотируемого магнитолевитационного поезда является 603 км/ч. Установлен рекорд был японским L0 в 2015 году. Однако время разгона до такой скорости было значительно ниже, чем показанное в Китае в наши дни.Если учесть, что разработками в КНР занимается университет оборонных технологий, то можно предположить, что гражданское применение в итоге окажется «сопутствующим». Вполне допускается, что основная цель тестов как раз таки военная. Например, проверка возможностей разгона боеприпасов магнитным полем.