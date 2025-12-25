Китайские учёные разогнали экспериментальный «поезд» до 700 км/ч за 2 секунды

Китай установил новый мировой рекорд на экспериментальной железной дороге. Если, конечно, это вообще можно назвать железной дорогой в общепринятом понимании термина.

Учёные из Национального университета оборонных технологий КНР смогли разогнать транспортное средство формата «Маглев» до скорости в 700 км/ч за две секунды. Речь идёт об экспериментальном транспортном средстве массой около 1 тыс. кг, которое двигалось на магнитной «подушке». Это рекорд ускорения для подобного рода экспериментов.

Испытания проводились на 400-метровой испытательной линии магнитной левитации. После столь стремительного разгона «поезд» был без проблем и безопасно остановлен.

Таким образом, Китай продемонстрировал наличие самого быстрого в мире сверхпроводящего магнитного левитатора.

На основании этой технологии, как говорят в указанном выше университете, могут появиться системы, позволяющие преодолевать расстояние между городами буквально за считанные минуты. По сути, это широко обсуждаемый «гиперлуп» с технологией вакуумной трубы с регулируемыми параметрами магнитного поля.

Однако есть проблемы. Разгон «поезда» до 700 км/ч за две секунды сопряжён с большой перегрузкой – почти 10 g. Такую перегрузку испытывают пилоты истребителей. Но они для этого проходят обучение и подготовку. Перегрузка в обычном, пассажирском, самолёте не превышает 2,5 g.

Соответственно, говорить о том, что система может быть легко внедрена для перевозки пассажиров, пока рано. Но уже сейчас вполне понятно, что сама технология активно развивается.

В основе эксперимента китайских учёных лежит использование мощных сверхпроводящих магнитов и устройств для аккумулирования энергии. Отличительной особенностью используемых магнитов является их стабильность при значительных перепадах параметров магнитного поля.

Китайские исследователи заявили, что эксперимент подтвердил системную интеграцию, доказав, что двигательная установка, левитация, система управления, подача энергии и торможение могут надежно функционировать на экстремальных скоростях в компактной испытательной среде.

На данный момент абсолютным рекордом скорости пилотируемого магнитолевитационного поезда является 603 км/ч. Установлен рекорд был японским L0 в 2015 году. Однако время разгона до такой скорости было значительно ниже, чем показанное в Китае в наши дни.

Если учесть, что разработками в КНР занимается университет оборонных технологий, то можно предположить, что гражданское применение в итоге окажется «сопутствующим». Вполне допускается, что основная цель тестов как раз таки военная. Например, проверка возможностей разгона боеприпасов магнитным полем.
  1. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 18:31
    Если учесть, что разработками в КНР занимается университет оборонных технологий, то можно предположить, что гражданское применение в итоге окажется «сопутствующим»
    Такая тележка с десантом, за 2 секунды пролетит через минное поле, а мины будут рваться далеко за спиной. Правда десантники будут зелеными от перегрузки. laughing
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 18:35
      Правда десантники будут зелеными от перегрузки.

      Ускорение такой тележки составит примерно 97 Ж. Так что десантники будут не зеленые, а размазаные в тонкий блин на стенке кровавого цвета.
      1. Комментарий был удален.
      2. Лимрак Звание
        Лимрак
        -2
        Сегодня, 18:52
        а после торможения у них отслоится все что можно и недьзя..начиная с глаз и заканчивая органами которые по инерции полетят вперед и отстегнутся от своих посадочных мест.
      3. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        0
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Дилетант
        Ускорение такой тележки составит примерно 97 Ж.


        1g =9.8 м/сек2, так что ускорение будет около 10 g. Тренированный человек может выдержать.

        При катапультировании нашей катапульты К-36 ускорение может достигать 16-18 g
        1. Дилетант Звание
          Дилетант
          0
          Сегодня, 19:04
          700км/ч= 700000 м/3600 (секунд в часе)/2(секунд) =97,2 м/сек2 = 97.2 G
          1. Товарищ Берия Звание
            Товарищ Берия
            0
            Сегодня, 19:07
            1 g =9.8 м/сек2, а не один метр в секунду за секунду.
    2. Сергей Валов Звание
      Сергей Валов
      0
      Сегодня, 18:37
      А останавливаться как будет? request
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 18:41
        Туда можно японцев камикадзе сажать, и тогда останавливать не надо 🌋
      2. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        0
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Сергей Валов
        А останавливаться как будет?

        Об стену.
  2. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    0
    Сегодня, 18:34
    Если учесть, что разработками в КНР занимается университет оборонных технологий, то можно предположить, что гражданское применение в итоге окажется «сопутствующим». Вполне допускается, что основная цель тестов как раз таки военная. Например, проверка возможностей разгона боеприпасов магнитным полем.
    Катапульта для запуска самолётов с авианосцев.
  3. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 18:43
    Разгон «поезда» до 700 км/ч за две секунды сопряжён с большой перегрузкой – почти 10 g.

    700 км в ч за 2 секунды - это 97 g. Такое ускорение ни один живой организм не выдержит.
    1. Napayz Звание
      Napayz
      +1
      Сегодня, 18:56
      Беспилотные товарняки выдержат... наверное ))))
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 19:02
      1Г это 9.8 м/с. скорость 700 км/ч делим на 3,6 = 194 м/с если раздеить на 2 то получится за первую секнду 97 м/с хначит примерно 97/9.8=9.9g а не 97.
    3. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 19:07
      Какие 97 ж? Откуда вы это берете? Написано в материале - примерно 10g. Посчитайте сами.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 18:47
    Однако есть проблемы. Разгон «поезда» до 700 км/ч за две секунды сопряжён с большой перегрузкой – почти 10 g. Такую перегрузку испытывают пилоты истребителей. Но они для этого проходят обучение и подготовку. Перегрузка в обычном, пассажирском, самолёте не превышает 2,5 g.


    Запоры разруливать -само то. laughing
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:03
    По моему китайские учёные разрабатывают скоростные транспортные системы для нового шелкового пути -"Земля-Марс ". . . hi
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:05
    Китайские учёные разогнали экспериментальный «поезд» до 700 км/ч за 2 секунды

    Бедные пассажиры.
    Мне даже если заплатят много-много, ни за что не сяду в такой поезд
    Пусть китайцы на нём катаются, их много.
    Сел покушать, поезд трогается и ты весь в обеде, с тарелкой в зубах или на голове, как повезёт. laughing