Минобороны вывело на орбиту очередной аппарат, наращивая спутниковую группировку
9411
Министерство обороны продолжает наращивать спутниковую группировку на орбите Земли, сегодня с космодрома Плесецк произведен очередной пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Военные отправили на орбиту очередной космический аппарат, какой именно — не сообщается. Запуск ракеты-носителя уже традиционно прошел с космодрома Плесецк в Архангельской области в штатном режиме. Как отмечается, ракета выведет на орбиту один спутник.
25 декабря в 17 часов 11 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту.
Предыдущий запуск с Плесецка был в конце ноября, в космос отправилась легкая ракета-носитель «Ангара-1.2».
А вот «Роскосмос» только готовится к финальному запуску, он произойдет на днях с космодрома Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» 28 декабря выведет на орбиту 52 спутника, включая аппараты «Аист-2Т» №1 и №2. Они оснащены двигательной установкой для коррекции орбиты и аппаратурой для стереоскопической съёмки, имеют более долгий срок службы и быстрее передают информацию.
