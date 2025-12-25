WSJ: Индия наращивает военную инфраструктуру в Гималаях

Индия в ускоренном режиме наращивает военную инфраструктуру в Гималаях, готовясь к возможному обострению на границе с Китаем. Как отмечает The Wall Street Journal, речь идет уже не о точечных проектах, а о системной перестройке всего приграничного тыла – строительстве дорог, тоннелей и взлетно-посадочных полос в высокогорных районах.Контраст с Китаем здесь показателен. Пекин на протяжении десятилетий последовательно развивал сеть автомобильных и военных дорог вдоль гималайской границы, обеспечив возможность быстрой переброски войск и техники. Нью-Дели же долгое время отставал: значительная часть индийских пограничных районов оставалась труднодоступной даже для собственных вооруженных сил.Этот разрыв особенно наглядно проявился во время столкновений 2020 года. Бои тогда происходили на высоте около 4200 метров и, по сути, выглядели как сцены из прошлого века – солдаты сходились врукопашную, используя палки и дубинки, обмотанные колючей проволокой.Но куда важнее был не антураж, а логистика. Китай, по оценкам аналитиков, мог перебросить подкрепления в район конфликта за считаные часы. Индии же на это потребовались бы дни, а в отдельных случаях – почти неделя, из-за отсутствия нормальных дорог.Именно этот эпизод стал для Нью-Дели холодным душем. В индийском военном и политическом руководстве пришли к выводу, что без развитой инфраструктуры любые разговоры о сдерживании Китая остаются пустыми. С тех пор акцент сместился с деклараций на бетон, асфальт и взлетные полосы.

