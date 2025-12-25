Глава Росатома: ЗАЭС контролируется и будет контролироваться только Россией

Запорожская АЭС останется под контролем России, никаких переговоров о совместной эксплуатации атомной станции нет. Ни с Украиной, ни США. Хотя МАГАТЭ сигнализирует о возможности выстроить сотрудничество с американцами на коммерческой основе.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев ответил на вопрос журналистов о возможном совместном контроле над ЗАЭС. По его словам, атомную станцию может контролировать только «Росатом», это предусмотрено российским законодательством, поскольку станция находится в собственности РФ. В то же время Россия может поставлять электроэнергию на Украину в будущем, все зависит от договоренностей.



Контролировать станцию как энергетический объект, отвечать за безопасность и за безопасную работу станции может только эксплуатирующая организация в соответствии с российским законодательством.


Как пишет ТАСС, по словам Лихачева, «Росатом» уже получил лицензию на эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС, начало работы станции зависит от геополитической обстановки.

Напомним, что киевский клоун ставит одним из условий «мирного соглашения» с Россией «возвращение» Запорожской АЭС под контроль киевского режима, отвод войск из района ЗАЭС и Энергодара, а также Каховской ГЭС.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -6
    Сегодня, 19:37
    А вот когда АЭС запустят куда они будет поставлять электричество, на Украину?
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +8
      Сегодня, 19:51
      Цитата: Аркадий007
      А вот когда АЭС запустят куда они будет поставлять электричество, на Украину?

      Подключат к единой энергосистеме России
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +5
        Сегодня, 20:10
        Подключат к единой энергосистеме России

        Её от туда и не отключали, она подключена ко всему Донбассу и к Крыму, то, что она сейчас простаивает, вопрос сугубо политический...
        1. guest Звание
          guest
          +3
          Сегодня, 20:51
          Цитата: Сергей3
          что она сейчас простаивает, вопрос сугубо политический...

          Да нет, из за постоянных обстрелов её толком эксплуатировать не возможно.
          1. Сергей3 Звание
            Сергей3
            +1
            Сегодня, 20:56
            Там стены двойные из бетона толщиной 1,5 м и 3 м, с наполнителем из обрезков арматуры, что им могут сделать обстрелы?
            1. Vauxhall Звание
              Vauxhall
              0
              Сегодня, 21:02
              Цитата: Сергей3
              Там стены двойные из бетона толщиной 1,5 м и 3 м, с наполнителем из обрезков арматуры, что им могут сделать обстрелы?

              Много чего. Вынести всё вокруг. Станция и и так в холодном останове.
              Проще говоря не работает.
            2. guest Звание
              guest
              -1
              Сегодня, 21:21
              Цитата: Сергей3
              что им могут сделать обстрелы?

              Самим реакторам, конечно ничего тогда, хотя если обстрелы станут более мощными, даже это не гарантировано, но здесь скорей речь про лини передач, которые мы у них почему то не выносим, ведь тогда и их АЭС станут.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 21:08
        А что ж тогда так переживают за неё Трамп и Зеленский, коли она подключена к энергосистеме России?
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 20:08
      Но ведь, ответ на вопрос то очевиден. Он не красив и не удобен для восприятия патриотически настроенного. За это получайте минусы.
      1. VicVic Звание
        VicVic
        +1
        Сегодня, 20:47
        Вот все бы объясняли свою позицию, как вы, за что "минус".
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 19:42
    Глава Росатома: ЗАЭС контролируется и будет контролироваться только Россией


    Надеюсь, что так и будет.

    А МАГАТЭ ? А что МАГАТЭ ? Как пела Эдита Пьеха в своё время -Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. laughing
  3. Сансан
    Сансан
    0
    Сегодня, 20:18
    Верно. Только таким образом можно разговаривать с наглыми "помошниками", распускающими свои руки к чужому имуществу. ЗАЭС ещё послужит новым российским регионам в восстановлении и развитии.
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Сегодня, 20:19
    матрасники вообще оборзели..Путин мог бы и сказать: эту станцию наши родители строили..с хрена ли мы вам ее должны отдавать?
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 20:21
    Цитата: Аркадий007
    А вот когда АЭС запустят куда они будет поставлять электричество, на Украину?
    Куда угодно, только не на Украину!
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 20:31
      Можно в Румынию, Венгрию и ли куда там не знаю, реверсом туда,куда не хотите.