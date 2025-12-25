Глава Росатома: ЗАЭС контролируется и будет контролироваться только Россией
Запорожская АЭС останется под контролем России, никаких переговоров о совместной эксплуатации атомной станции нет. Ни с Украиной, ни США. Хотя МАГАТЭ сигнализирует о возможности выстроить сотрудничество с американцами на коммерческой основе.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев ответил на вопрос журналистов о возможном совместном контроле над ЗАЭС. По его словам, атомную станцию может контролировать только «Росатом», это предусмотрено российским законодательством, поскольку станция находится в собственности РФ. В то же время Россия может поставлять электроэнергию на Украину в будущем, все зависит от договоренностей.
Контролировать станцию как энергетический объект, отвечать за безопасность и за безопасную работу станции может только эксплуатирующая организация в соответствии с российским законодательством.
Как пишет ТАСС, по словам Лихачева, «Росатом» уже получил лицензию на эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС, начало работы станции зависит от геополитической обстановки.
Напомним, что киевский клоун ставит одним из условий «мирного соглашения» с Россией «возвращение» Запорожской АЭС под контроль киевского режима, отвод войск из района ЗАЭС и Энергодара, а также Каховской ГЭС.
