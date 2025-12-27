Задолго до БПЛА: условие обстрела отечественных танков и артсамоходов в боевых операциях 1942, 1943 и 1944 годов
Отчет «Броневого института» (ЦНИИ-48) образца осени-зимы 1944 года является одним из первых документов, регламентирующих принципы дифференцированного бронирования танков и САУ. Анализ поражений боевой техники в годы Великой Отечественной войны позволил сделать ряд выводов, оказавших фундаментальное влияние на танкостроение в будущем. Текст построен по сугубо инженерному профилю, что, с одной стороны, заметно усложняет понимание, с другой — позволяет почувствовать атмосферу эпохи. Настоящая «старая школа» инженерной элиты Советского Союза.
Как подсказывает здравый смысл и боевой опыт, расположенные выше части танка (башни и др.) должны быть более надёжно забронированы, чем детали, расположенные в нижней его части. Но чисто качественного решения вопроса о дифференцировании броневой защиты недостаточно. Проектирование мощных тяжёлых танков, способных противостоять современной противотанковой артиллерии при весьма жёстких нормах веса, настоятельно требует количественного решения этого вопроса, количественного определения соотношения мощности бронирования различных частей танка.
В первую очередь эта задача должна быть решена для бронирования вертикальных проекций танка, потому что его вертикальные проекции подвергаются огню мощной наземной артиллерии и, следовательно, требуют больших толщин брони и, соответственно, большего веса. Горизонтальные проекции /крыши, днища/, не подвергающиеся огню наземной артиллерии, не требуют больших толщин брони.
Общее количественное решение вопросов о дифференцировании броневой защиты танка обязательно должно включать в себя решение вопроса о бронировании горизонтальных проекций танка, так как только в этом случае возможно наиболее правильно распределить вес, отпущенный для бронирования. Однако это отнюдь не исключает возможности раздельного решения каждой из этих задач. Наоборот, в силу резкого различия условий работы горизонтального бронирования и бронирования вертикальных позиций, можно и должно решать вопросы дифференцирования мощности бронирования вертикальных проекций танка отдельно от решения вопросов с мощностью горизонтального бронирования.
Иначе говоря, в первом приближении задача может быть поставлена так: толщины горизонтального бронирования выбраны и, следовательно, вес его при заданных формах и размерах броневого корпуса и башни определен. Необходимо весь остальной вес брони распределить по вертикальным провинциям броневой защиты с учетом того, что изменение схемы бронирования в процессе этого распределения веса, возможно, вызовет изменение площадей, а следовательно, и веса горизонтального бронирования.
Каким методом должна быть решена эта задача, если поставить целью, что при правильном решении должно быть обеспечено получение наименьших потерь танков от поражений через вертикальные проекции броневой защиты?
В пределах одного и того же веса бронетанка и даже в пределах заданных форм и размеров броневого корпуса и башни можно создать весьма большое количество вариантов бронирования с самым разнообразным распределением толщин и весов. Следовательно, выбор оптимального варианта бронирования будет заключаться в оценке не только качественной /лучше или хуже/, но и количественной /на сколько/ каждого из возможных вариантов.
Для такой оценки, естественно, необходим метод сравнения.
Принципиально задача по оценке мощности броневой защиты вертикальных проекций танка решена, и метод такой оценки найден. Московский филиал ЦНИИ-48 в своих работах по этому вопросу показал, что наиболее полной и правильной оценкой защитных свойств танковой брони и мощности броневой защиты танков и артсамоходов является оценка по вероятности пробития брони в реальных боевых условиях, т. е. по вероятности поражения через броневую защиту танка в бою.
Однако практически эта задача полностью ещё не решена, пока ещё не получен полностью обоснованный метод вычисления этой вероятности, хотя способы решения задачи и найдены.
Вероятность поражения через броневую защиту танка в бою в конечном счете определяется вероятностью поражения броневой защиты танка, с одной стороны, и противоснарядной стойкостью броневой защиты, выраженной в её тактической диаграмме, — с другой.
Тактическая диаграмма броневой защиты танка в целом и каждой отдельной части броневой защиты строится на основании результатов полигонных испытаний и данных о снаряде, по которому она должна быть построена /калибр, тип, вес, конструкция, начальная скорость и кривая падения скорости снаряда в зависимости от дальности/.
Что касается поражения броневой защиты танка в целом и каждой отдельной её части, то она определяется как произведение вероятности обстрела броневой защиты или ее части на вероятность попадания.
Одна из этих величин — вероятность попадания — может быть рассчитана теоретическим путем, а другая — вероятность обстрела — может быть определена только путем изучения и соответствующей математической обработки практических данных о действительных условиях обстрела танков в современной боевой обстановке.
Таким образом, практическое решение задачи о вероятности поражения через броневую защиту танка в бою и степень надежности этого решения в значительной мере зависят от наличия достаточных и уверенных практических данных об условиях обстрела танков в современной боевой обстановке.
Эти данные должны дать возможность уверенного решения следующих вопросов:
1) установить степень применения противниками против танков и артсамоходов различных типов снарядов различной конструкции /типа/;
2) установить законы изменения вероятности обстрела броневой защиты танков и артсамоходов в целом и отдельных ее частей в зависимости от калибра и типа снаряда, от дальности и направления стрельбы и от высоты расположения части броневой защиты в конструкции.
ЦНИИ-48 и ТУ ГБТУ КА, придавая исключительно важное значение вопросу изучения условий обстрела танков и артсамоходок в боевой обстановке, провели, начиная с 1942 года, целый ряд обследований вышедших из строя танков, причем обследования эти проводились как на ремонтных базах и заводах, так и непосредственно на фронтах Отечественной войны. В результате проведенных обследований собран довольно обширный материал, позволяющий с известной степенью приближения решить вопрос о вероятности поражения через броневую защиту танка в бою.
Собранный к настоящему времени материал охватывает:
а) 178 танков Т-34 периода V-VIII 1942 г.
б) 76 танков КВ конца 1942 — начала 1943 г.
в) 304 танка Т-34, принявших участие в Сталинградской битве
г) 189 танков Т-34 и 20 танков КВ периода VII-VIII 1943 г. /Орловская битва/
д) 30 танков ИС и 19 артсамоходов ИСУ периода II-IV 1944 г. /1-й Украинский фронт/
е) 195 танков Т-34, 22 танка ИС, 13 артсамоходов СУ-85 и 4 артсамохода ИСУ периода VII-1944 г. /1-й Белорусский фронт/.
Как видно из этого перечня, в имеющемся материале наиболее полно представлен по всем периодам танк Т-34. Что касается остальных танков, а также артсамоходов, то по ним имеющийся материал еще недостаточен для уверенного решения поставленных вопросов.
По всем танкам и артсамоходам зафиксированы поражения броневой защиты с указанием вероятных калибров и типов снарядов, которыми эти поражения нанесены, расположения поражений и характера произведенных разрушений брони. По танкам и артсамоходам 1944 г. в большинстве случаев зафиксированы такие и дальности, с которых производился их обстрел.
Настоящая работа имеет целью обобщение всех имеющихся материалов и отбор исходных данных для решения вопроса о вероятности обстрела броневой защиты танков и ее отдельных частей в реальных условиях современной боевой обстановки.
Калибры и типы снарядов немецкой танковой и противотанковой артиллерии
В каждый отдельный период Отечественной войны в составе артиллерии, применявшейся немцами против наших танков и артсамоходов, были пушки различных калибров, а по некоторым калибрам применялись снаряды различных типов. С течением времени изменялся и состав немецкой танковой и противотанковой артиллерии по калибрам, изменялся и объем применения немцами тех или иных типов снарядов. С известной степенью приближения все эти изменения можно проследить по соотношению количеств поражений, нанесенных снарядами каждого калибра и типа по броне танков и артсамоходов.
Естественно, что точность определения состава артиллерии по соотношению количеств поражений будет невелика, но в данном случае большая точность определения и не требуется. Задача состоит только в том, чтоб определить по каждому периоду:
a) калибры пушек, составляющих основу танковой и противотанковой артиллерии немцев;
б) примерную степень применения пушек прочих калибров;
в) примерную степень применения различных типов снарядов;
г) применяется ли против различных типов танков и артсамоходов различная по калибрам артиллерия и в какой мере.
Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет получить достаточно определенные ответы на все эти вопросы. Всего на обследованных в различные периоды танках и артсамоходах зафиксировано 2798 снарядных поражений, по которым определены калибры и типы снарядов, и 593 снарядных поражения, по которым определить калибры и типы снарядов не удалось. Эта последняя группа снарядных поражений в настоящем разделе нами из рассмотрения исключена.
По калибрам указанные выше 2798 снарядных поражений разделены на следующие группы:
a) калибры менее 50 мм,
б) 50 мм,
в) 75 мм,
г) 80 мм,
д) 105 мм.
По типам снарядов поражения разделены на следующие группы:
а) бронебойные,
б) подкалиберные,
в) фугасные,
г) кумулятивные,
д) «Фауст» и «Офенрор».
Следует заметить, что по некоторым периодам не удалось полностью выделить поражения подкалиберными снарядами, и их пришлось объединить в общую группу с поражениями бронебойными снарядами калибров менее 50 мм.
Анализ показывает, что состав немецкой танковой и противотанковой артиллерии по мере перехода от 1942 г. к 1944 г. коренным образом изменился. Если в 1942 г. на калибры 50 мм и меньше приходится более 70%, а зимой 1942-1943 г. более 60% всех поражений, то летом 1943 г. на эти калибры приходится всего только около 30% поражений, и летом 1944 г. поражений снарядами этих калибров уже совсем нет, в то же время снарядами калибров 75 и 88 мм нанесено поражений в 1942 г. около 15%, зимой 1942-43 г. около 35%, летом 1943 г. около 60% и летом 1944 г. более 90%.
Таким образом, приведенные выше цифры, хотя они и не являются точными показателями состава немецкой танковой и противотанковой артиллерии, тем не менее позволяют сделать заключение о составе противотанковой артиллерии.
Те же данные позволяют сделать заключение и о степени применения немцами подкалиберных и кумулятивных снарядов, а также снарядов «Фауст» и «Офенрор».
В данных 1942 и 1942–1943 годов поражения подкалиберными снарядами полностью выделить не удалось, однако можно утверждать, что количество этих поражений не превышает того общего количества, которое отнесено к калибрам, меньшим 50 мм, так как поражения подкалиберными снарядами по диаметру не могут превышать эту величину. В данных по остальным периодам поражения подкалиберными снарядами выделены полностью.
В 1942 г. поражения подкалиберными снарядами составляли не более 24%, в 1942-1943 гг. — не более 35%, в 1943 г. — не более 15% и в 1944 г. — не более 3% всех поражений.
Поражений кумулятивными снарядами в 1942 г. не отмечено, 1942-1943 г. они составляли не более 2%, в 1943 г. — не более 7% и в 1944 г. поражений этими снарядами не отмечено.
Поражения снарядами "Фауст" и "Офенрор" отмечены только в 1944 г., где они составили не более 5% всех поражений.
Таким образом, приведенные выше данные отражают направление, принятое в Германии в отношении использования бронебойных снарядов различной конструкции. Снаряды "Фауст" и "Офенрор", появившиеся в 1944 г., применяются пока еще в крайне незначительном количестве.
Об этих последних снарядах и одном из фронтовых отчетов сказано следующее:
Отчет ОЭУБТ и МВ 1 Белорусского фронта, июль 1944 г.
Следовательно, снаряды «Фауст» и «Офенрор» не получили еще широкого применения, главным образом потому, что они требуют для эффективного действия очень малой дальности стрельбы (до 100 м).
Можно считать установленным, что в настоящее время основными снарядами немецкой танковой и противотанковой артиллерии являются бронебойные снаряды калибров 75 и 88 мм. Применение остальных калибров и типов снарядов против наших танков настолько невелико, что практически с ними можно не считаться. Однако возможно, но в будущем, в зависимости от повышения мощности броневой защиты наших танков и артсамоходов, противник будет искать пути к повышению бронебойной способности своей артиллерии и решать эту задачу как путем увеличения мощности существующих калибров, так и путем применения больших калибров и новых типов снарядов.
Данные позволяют отметить еще одно чрезвычайно существенное обстоятельство: соотношение поражений снарядами разных калибров на разных типах танков и артсамоходов различно, причем на более тяжёлые танки и артсамоходы в одном и том же периоде приходится относительно большое количество поражений снарядами более крупных калибров, о чем свидетельствуют данные, представленные в таблице ниже.
Это обстоятельство должно обязательно учитываться при расчетах броневой защиты танков и артсамоходов различных типов.
Дальности стрельбы пометкой немецкой танковой и противотанковой артиллерии по отечественным танкам и артсамоходам
В результате обследований, проделанных в 1944 году на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, по большему количеству танков и артсамоходов зафиксированы дальности их обстрела немецкой танковой и противотанковой артиллерией. Эти данные предоставляют чрезвычайно большой практический интерес, так как по ним в настоящее время уже отрабатываются зависимости вероятности обстрела от дальности стрельбы, т. е. зависимости, которые имеют первостепенное значение в общем решении вопроса о вероятности поражения через броневую защиту танка в бою.
Дальности обстрела наших танков и артсамоходов снарядами «Фауст» и «Офенрор» во всех отмеченных случаях не превышают 100 м. Эти дальности, в связи с очень небольшим применением этих снарядов, большого практического интереса не представляют и в дальнейшем не рассматриваются.
Наибольший практический интерес в настоящее время представляют дальности стрельбы по танкам и артсамоходам из пушек калибров 75 и 88 мм, так как действием снарядов именно этой артиллерии противника и определяется в настоящее время поражаемость наших танков и артсамоходов через броневую защиту.
По калибрам 75 и 88 мм зафиксировано в общей сложности 245 случаев обстрела танков и артсамоходов с установленной дальности. Распределение этих 245 случаев по дальностям, по калибрам снарядов, по маркам танков и артсамоходов представлено в таблице ниже.
Из данных таблицы видно, что обстрел танков и артсамоходов из каждой пушки далеко не равновероятен на всех дальностях, на очень малых дальностях стрельбы число случаев обстрела сравнительно невелико, с увеличением дальности число случаев обстрела довольно быстро /в особенности по 75 мм пушке/ возрастает, на некоторой дальности достигает максимума и затем падает. На дальностях, больших 1100 м для 75 мм пушки и больших 1600-1700 м для 88 мм пушек, случаев обстрелов наших танков и артсамоходов почти не наблюдается.
По 75-мм пушке наибольшее число случаев обстрела /25 случаев или 20%/ приходится на дальности 300-400 м, и 78,2% всех случаев обстрела падает на интервал дальностей от 100 до 700 м, а по 88-мм пушке наибольшее число случаев /17 случаев или 14%/ приходится на дальности 900-1000 м, и 71,8% всех случаев обстрела падает на интервал дальностей от 600 до 1800 м.
Если обратиться к случаям стрельбы по каждому типу танков и артсамоходов в отдельности, то из тех данных можно видеть, что дальности стрельбы по более легким машинам отличаются от дальностей стрельбы по более тяжелым машинам, и дальности стрельбы по танкам отличаются от дальностей стрельбы по однотипным артсамоходам.
Так, из 75-мм пушки по танку T-34 наибольшее число случаев обстрела /21 случай или 21%/ падает на дальности 300-400 м, и 76% всех случаев обстрела приходится на интервал дальностей от 100 до 600 м. Что касается артсамохода СУ-35 и танка ИС, то общее число случаев их обстрела из этой пушки очень невелико /10 и 137/, и потому отчетливой картины по этим машинам не получается, но все же по расположению случаев обстрела их можно предполагать, что максимумы случаев обстрела и интервалы дальностей подавляющего большинства случаев обстрела для этих машин сдвинутся в сторону больших дальностей по сравнению с дальностями обстрела танка Т-34.
Из 88-мм пушки по танку Т-34 наибольшее число случаев обстрела /9 случаев или 18,8%/ падает на дальности 600-700 метров. В 61% всех случаев обстрела приходится на интервал дальностей от 400 до 1100 м, а по танку ИС наибольшее число случаев обстрела /11 случаев или 31%/ падает на дальности 900-1000 м и 83% всех случаев обстрела приходится на интервал дальностей от 600 до 1800 м. По артсамоходу ИСУ общее число случаев обстрела невелико /18/, однако расположение их показывает, что максимум случаев обстрела, по-видимому, будет в интервале дальностей 1000-1300 м, т. е. сдвинется по сравнению с максимумом для танка ИС в сторону больших дальностей стрельбы.
Таким образом, в результате анализа данных по дальности обстрела отечественных танков и артсамоходов немецкой танковой и противотанковой артиллерией калибров 75 и 88 мм, можно считать установленным, что в современных условиях боевой обстановки:
1. Дальности стрельбы по нашим танкам и артсамоходам из 75-мм немецких пушек преимущественно находятся в интервале от 100 до 700 м и обычно не превышают 1000-1100 м.
2. Дальности стрельбы по нашим танкам и артсамоходам из 88-мм немецких пушек преимущественно находятся в интервале от 600 до 1300 м и обычно не превышают 1600-1700 м.
3. Дальности стрельбы по танку Т-34 из 75-мм пушек преимущественно находятся в интервале от 100 до 600 м, а из 85-мм пушек — в интервале от 400 до 1100 м.
4. Дальности стрельбы по танку ИС из 88-мм пушки преимущественно находятся в интервале от 600 до 1300 м.
5. Интервалы дальностей преимущественного обстрела артсамоходов, по сравнению с интервалами дальностей преимущественного обстрела однотипных танков, сдвигаются в сторону больших дальностей стрельбы примерно на 200-300 м.
Распределение снарядных поражений по броневой защите танков.
Выше было указано, что проведенными обследованиями охвачены танки и артсамоходы различных марок, вышедшие из строя в различные периоды времени. Естественно ожидать, что условия обстрела боевых машин каждой марки снарядами различных калибров и в разные периоды времени будут в какой-то мере отличаться между собою и это различие найдет отражение и в распределении снарядных поражений по броневой защите танков и артсамоходов. Поэтому следовало бы весь имеющийся по этому вопросу материал разделить и по периодам, по маркам танков и артсамоходов, и по калибрам снарядов.
Однако провести такое дифференцированное исследование не оказалось возможным, так как для этого имеющийся в нашем распоряжении материал недостаточен и дробление его на большое число групп приведёт к тому, что в каждой группе получится очень небольшое общее количество снарядных поражений, а выводы, которые при этом могли бы быть сделаны, будут недостаточно надёжными. В силу этих обстоятельств мы вынуждены часть материалов объединить и искать какие-то средние, более надежные решения, а часть материалов, которую не оказалось возможным объединить, исключить из рассмотрения.
Так, нами исключены из рассмотрения следующие данные:
a) поражения броневой защиты танков Т-34 снарядами калибров 75, 88 и 105 мм в 1942 г., так как в указанный период ни один из этих калибров не был у немцев ни танковым, ни противотанковым, применение этих калибров против наших танков в этот период было в известной мере вынужденным, а потому и условия обстрела танков этой артиллерией нельзя считать характерными;
б) снарядные поражения броневой защиты артсамоходов, так как эти данные весьма немногочисленные, а объединение их с данными по снарядным поражениям броневой защиты однотипных танков невозможно в силу того, что тактическое применение и боевые задачи артсамоходов отличны от тактического применения и боевых задач танков, а потому и условия обстрела артсамоходов и танков в бою будут различными.
Все остальные данные разделены по маркам танков. Что же касается разделения снарядных поражений броневой защиты по калибрам снарядов, то в большинстве случаев они разделены только на две группы:
a) поражения снарядами калибров 75 и 88 мм;
б) поражения снарядами калибров 50 мм и меньше.
По периодам времени действия материал нами не разделен. В отдельных случаях показаны тенденции изменения условий обстрела тех или иных частей броневой защиты по периодам.
Анализ распределения снарядных поражений по броневой защите танков имеет целью:
1/ получить исходные данные для отработки по ним законов изменения вероятности обстрела танков по направлению стрельбы;
2/ определить интенсивность обстрела различных частей броневой защиты танков и установить законы изменения интенсивности обстрела в зависимости от высоты расположения части броневой защиты и от положения её в той или иной проекции танка.
Работами сотрудника МФ ЦНИИ-40 инженер-майора E.Я. Григорьева по изысканию законов изменения вероятности обстрела танков по направлению стрельбы установлено, что для корпуса танка эти законы могут быть получены, исходя из распределения снарядных поражений между лобовой, бортовой и кормовой проекциями корпуса. Аналогичным путем подобная задача, очевидно, может быть решена и для башни танка. Для решения этой части поставленной задачи достаточно определить количество снарядных поражений на лобовой, бортовой и кормовой провинциях корпусов и башен танков.
Во второй части задачи необходимо определить, в какой степени одни части броневой защиты танка подвергаются обстрелу больше, чем другие, и как это изменение частоты обстрела различных частей броневой защиты связано с положением их в той или иной проекции танка и с высотой расположения в конструкции броневой защиты.
Оценка интенсивности обстрела той или иной части броневой защиты танка будет производиться по относительной удельной снарядной нагрузке «A», т. е. по величине, показывающей, во сколько раз на 1 метр площади вертикальной проекции данной части броневой защиты приходится снарядов больше, чем в среднем на 1 кв. метр суммарной площади всех вертикальных проекций броневой защиты танка в целом. Такая оценка позволит сравнивать не только интенсивность обстрела одних и тех же частей броневой защиты снарядами различных групп калибров, но и интенсивность обстрела различных частей броневой защиты, имеющих различные площади вертикальных проекций, между собой.
Т-34
По броневой защите вертикальных проекций танка T-34 отмечено по всем периодам 209 поражений 88-мм снарядами, 414 поражений 75-мм снарядами и 1129 поражений снарядами калибром 50 мм и меньше. Распределение этих поражений между проекциями корпуса и башни танка представлено в таблице ниже.
Таким образом, исходные данные для отработки законов изменения вероятности обстрела корпуса и башни танка по направлению стрельбы имеются.
Уже непосредственно из таблицы видно, что количества поражений по каждой проекции части броневой защиты не находятся в соответствии с их площадями, и, следовательно, интенсивность обстрела их на 1 кв. метр будет различна. Более отчётливо это будет видно из сопоставления относительной удельной снарядной нагрузки «A».
Корпус и башня танка
Распределение снарядных поражений между корпусом и башней танка и относительные удельные снарядные нагрузки на корпус и башню танка представлены в таблице ниже.
Как видно из таблицы, интенсивности обстрела корпуса и башни танка довольно значительно отличаются между собой, причем для снарядов более крупных калибров она больше, чем для снарядов более мелких калибров.
Относительная удельная снарядная нагрузка «А» на броневую защиту корпуса составляет по калибрам 75 и 88 мм — 0,75 и по калибрам 50 мм и меньше — 0,90, а на броневую защиту башни — соответственно — 1,85 и 1,32.
Таким образом, на единицу площади вертикальных проекций броневой защиты башни приходится поражений 75-мм и 88-мм снарядами примерно в 2,5 раза и снарядами калибров 50-мм и меньше — примерно в 1,5 раза больше, чем на единицу площади вертикальных проекций броневой защиты корпуса.
Если разделить поражения 75-мм и 88-мм снарядами, то получаются следующие величины, представленные в таблице ниже.Если разделить поражения 75-мм и 88-мм снарядами, то получаются следующие величины, представленные в таблице ниже.
Из таблицы видно, что относительные удельные снарядные нагрузки «А» на броневую защиту корпуса и башни при обстреле 75 и 88-мм снарядами оказались примерно одинаковыми. Иначе говоря, объединение данных по этим двум калибрам не внесло никаких искажений в распределение снарядных поражений между корпусом и башней танка T-34.
Если обратиться к данным по отдельным периодам, объединив при этом поражения 75-мм и 88-мм снарядами, то получаются следующие величины, представленные в таблице ниже.
Из таблицы видно, что период Сталинградской битвы характеризуется наиболее равномерным распределением снарядных поражений между корпусом и башней танка. Однако и в этом случае интенсивность обстрела башни почти вдвое превышает интенсивность обстрела корпуса.
Период Орловской битвы характеризуется наиболее резкой разницей (почти в 4 раза) интенсивности обстрела корпуса и башни. Данные 1944 г. занимают в этом отношении промежуточное положение. Средние величины по всем периодам близки данным 1944 года.
Таким образом, принятое нами объединение исходных материалов не только позволяет построить исследование на большем количестве данных и, следовательно, в какой-то мере уменьшить влияние элемента случайности, но и выравнивает значительную разницу условий каждого отдельного периода, отражая в то же время ближе всего условия боевой обстановки наиболее современного периода — лета 1944 г.
Что же касается поражений снарядами калибров 50 мм и меньше, то по ним получается примерно такая же картина, за исключением того, что с 1944 г. эти снаряды, по сути дела, уже совершенно не применяются. В связи с этим обстоятельством, данные по снарядам калибров 50 мм не представляют большого практического интереса и приводятся только для сравнения.
Распределение снарядных поражений между лобовой, бортовой и кормовой проекциями башни и относительные удельные снарядные нагрузки «А» на эти проекции представлены в таблице ниже.
Из таблицы видно, что относительные удельные снарядные нагрузки на проекции башни при обстреле 75 и 88-мм снарядами значительно выше, чем при обстреле снарядами калибров 50 мм и меньше. Однако соотношения интенсивности обстрела лобовой и бортовой проекций башни получились примерно одинаковые /1,75–2/, только в соотношениях между интенсивностью обстрела бортовой и кормовой провинций башни получилась значительная разница.
По наиболее интересующим нас калибрам снарядов 75 мм и 88 мм получается, что интенсивность обстрела лобовой проекции башни почти вдвое превышает интенсивность обстрела бортовой проекции башни, а интенсивность обстрела кормовой проекции близка к ней.
Распределение снарядных поражений между лобовой, бортовой и кормовой проекциями корпуса и относительные удельные снарядные нагрузки «А» на эти проекции представлены в таблице ниже.
Из таблицы видно, что и по проекциям корпуса наблюдается очень большая разница в интенсивности обстрела, причем по калибрам 75 и 88 мм особенно резко выделяется интенсивность обстрела лобовой проекции, более чем вдвое превышающая интенсивность обстрела бортовой проекции. Соотношение интенсивности обстрела бортовой и кормовой проекций для этих калибров получилось почти то же, что и по башне.
Что же касается поражений снарядами калибров 50 мм и меньше, то по ним получилась обратная картина — несколько меньшая разница интенсивности обстрела лобовой и бортовой проекции и несколько большая разница в автономности обстрела бортовой и кормовой проекций.
Таким образом, все рассмотренные выше данные по распределению снарядных поражений совершенно отчетливо показывают, что условия обстрела танка в бою таковы, что интенсивность обстрела различных частей его броневой защиты резко различна и находится в прямой зависимости от того, в какой проекции танка расположена та или иная часть броневой защиты и как высоко она лежит.
Лобовые детали броневой защиты имеют весьма большую относительную удельную снарядную нагрузку. Относительная удельная снарядная нагрузка бортовых деталей, в особенности расположенных высоко, тоже довольно велика.
В отличие от ранее полученных данных, и на высоко расположенные кормовые детали приходится тоже значительная по величине относительная удельная снарядная нагрузка. Эта разница получилась как за счет отделения поражений 75 и 88 мм снарядами от поражений снарядами калибром 50 мм и выше, так, в значительной мере, и пополнением данных материалами 1944 г.
В связи с этим представляет существенный интерес определение относительной удельной снарядной нагрузки на отдельные части броневой защиты и установление связи между величиной и высотой расположения частей броневой защиты в каждой проекции танка.
Величины относительной удельной снарядной нагрузки «А» по снарядам 75 и 88 мм для всех частей вертикальных проекций броневой защиты танка представлены схемы в таблице ниже.
По сравнению с ранее полученными данными, относящимися только к периоду боев под Сталинградом, разница в относительной удельной снарядной нагрузке по лобовым деталям и бортовым сравнительно невелика. Что касается данных по кормовым деталям, то разница получилась весьма существенная.
Для практических расчетов более правильными будут данные по 75 и 88 мм снарядам, т. е. по тем снарядам, которые в настоящее время главным образом и применяются, и, кроме того, данные эти охватывают весь имеющийся материал, в том числе и самые последние данные лета 1944 г.
Однако в таком виде, как они представлены на фиг. 3, эти кривые не совсем хороши для расчетов, желательно иметь такие расчетные кривые, которые удовлетворяли бы требованию А = 0 при h = 0, т. е. проходили бы через начало координат. Естественно, что для получения таких кривых придется значительно отступить от практических точек фиг. При этом лучше, конечно, кривые провести через точки, соответствующие большим значениям h, и пренебречь точками, соответствующими очень малым значениям h, тем более, что расположение этих точек не вполне логично /кривая кормовых деталей пересекает кривую бортовых деталей/.
Исходя из этих соображений, построены кривые фиг. 4, которые вполне удовлетворяют поставленным требованиям.
Таким образом, расчет относительной удельной снарядной нагрузки «А» может производиться или по кривым фиг. 4, или же по соответствующим этим кривым следующим формулам:
Для лобовых деталей: А = 5,95 lg /h+680/ - 16,85 (1)
Для бортовых деталей: А = 3,26 lg /h+7.60/ - 9,39 (2)
Для кормовых деталей: A = 0,000769 h (3)
Во всех трех формулах h следует подставлять в мм.
В части распределения снарядных поражений по броневой защите танка практический интерес представляет и вопрос о степени равномерности распределения снарядных поражений по длине бортовой проекции броневой защиты. Имеющийся по этому вопросу материал недостаточен для получения исчерпывающих выводов, но тем не менее он позволяет внести некоторую ясность.
По танкам Т-34, обследованным в 1943 и 1944 годах, представляется возможным выделять снарядные поражения подкрылков и бортов корпуса, приходящиеся на переднюю, среднюю и заднюю треть этих деталей по длине.
При этом получаются следующие величины, представленные в таблице ниже.
Из таблицы видно, что неравномерное распределение снарядных поражений по длине бортовой проекции имеет место только на подкрылках, где на переднюю треть приходится более 50% всех снарядных поражений, причем эта неравномерность получилась исключительно за счет обстрела 75 и 88-мм снарядами.
Что же касается борта корпуса, то данные таблицы не дают достаточно надежного доказательства неравномерности обстрела по его длине, так как получившаяся неравномерность весьма незначительна и может быть случайной.
Таким образом, имеющиеся данные о распределении снарядных поражений по длине бортовой проекции танка позволяют заключить, что при обстреле танка 75-мм и 88-мм снарядами передняя треть верхнего броневого пояса корпуса танка в бортовой части /подкрылок/ подвергается примерно вдвое большему обстрелу, чем средняя и задняя трети. Неравномерность обстрела по длине бортовой части нижнего броневого пояса корпуса танка имеющимися данными не подтверждается.
В связи с этим, различное по противоснарядной стойкости бронирование бортовой проекции корпуса танка по длине может иметь некоторый смысл в отношении только верхнего броневого пояса корпуса и не имеет смысла в отношении нижнего броневого пояса корпуса.
Танк КВ
Данные о распределении снарядных поражений по броневой защите танка КВ значительно менее обширны, чем по танку Т-34, и, кроме того, они относятся только к ранним периодам боев /зима 1942-43 г. и лето 1943 г./.
Всего на броневой защите танков КВ отмечено 384 снарядных поражения снарядами всех калибров. Разделить поражения на отдельных частях броневой защиты по калибрам или хотя бы по группам калибров не представляется возможным, так как получить первичные материалы обследований не удалось. Поэтому мы вынуждены рассмотреть распределение снарядных поражений по броневой защите танков КВ только в самых общих чертах.
Корпус и башня танка
Распределение снарядных поражений между корпусом и башней танка представлено в таблице ниже.
Из сравнения данных можно видеть, что распределение снарядных поражений между корпусом и башней танка КВ значительно отличается от распределения их между корпусом и башней танка Т-34.
В то время как на единицу площади проекций башни танка T-34 приходится примерно в 2,5 раза больше поражений, чем на единицу площади проекций корпуса, чем на единицу площади проекций башни танка КВ приходится уже в 4 раза больше поражений, чем на единицу площади проекций корпуса.
Таким образом, башня танка КВ обстреливается, по сравнению с корпусом, значительно более интенсивно, чем башня танка Т-34.
Проекции башни танка
Распределение снарядных поражений между лобовой, бортовой и кормовой проекциями башни танка КВ представлено в таблице ниже.
Данные таблицы выше и сравнение их с данными по Т-34 показывают, что и в части распределения снарядных поражений между проекциями башни материал по танку КВ дает значительные отличия от материала по танку Т-34, и в этом случае распределение поражений всеми калибрами за те же два периода по Т-34 оказалось близким к распределению 75 и 88 мм поражений. По танку Т-34 относительная удельная снарядная нагрузка «А» на лоб башни почти вдвое превышает нагрузку «А» на борта башни, а по танку КВ эти нагрузки оказались почти равными, а на корму башни танка КВ нагрузка «А» оказалась значительно ниже, чем у башни танка Т-34.
Проекция корпуса танка
Распределение снарядных поражений между лобовой, бортовой и кормовой проекциями корпуса танка КВ представлено в таблице ниже.
Данные таблицы и сравнение их с аналогичными данными по Т-34 показывают, что распределение снарядных поражений между проекциями корпуса танка КВ примерно сходно с распределением снарядных поражений между проекциями корпуса танка Т-34.
Малое общее количество данных по поражениям броневой защиты танка КВ не позволяет получить достаточно умеренных кривых в зависимости относительной удельной снарядной нагрузки «А» от высоты по всем проекциям танка. К тому же эти кривые, если бы они были получены, не представляют большого практического интереса, так как они будут относиться только к ранним периодам боев и ко всем калибрам снарядов без разделения их. Поэтому более целесообразно предварительно рассмотреть распределение снарядных поражений по броневой защите танка ИС и тогда уже решать, какой вид должны иметь указанные кривые для тяжелых танков.
Танк ИС
Имеющийся в нашем распоряжении материал о снарядных поражениях броневой защиты танка ИС весьма ограничен. Он охватывает всего 105 снарядных поражений /в том числе снарядами калибра 88 мм – 72 поражения, снарядами калибра 75 мм – 14 поражений и подкалиберными снарядами и снарядами неизвестных калибров – 19 поражений/ и относится только к 1944 году, февраль-апрель – 1-й Украинский фронт и июль – 1-й Белорусский фронт. Явная недостаточность этих данных не позволяет рассчитывать на получение надежных соотношений по распределению поражений по частям броневой защиты. Поэтому мы вынуждены ограничиться только рассмотрением распределения снарядных поражений между корпусом и башней танка, а также между проекциями башни и между проекциями корпуса, не разделяя поражений по калибрам снарядов.
Корпус и башня танка
Распределение снарядных поражений между корпусом и башней танка представлено в таблице ниже.
Данные таблицы и сравнение их с аналогичными данными по Т-34 показывают, что величины относительной удельной снарядной нагрузки «A» на корпус и башню танка ИС очень близки к соответствующим величинам по танку Т-34 для калибров 75 и 88 мм. Некоторое уменьшение этой величины для башни ИС и некоторое увеличение для корпуса ИС, в результате чего их отношение по танку ИС отличается от отношения по танку Т-34, по всей вероятности, получились из-за недостаточности данных по танку ИС. Поэтому можно считать, что данные по танку ИС, в отличие от данных по танку КВ, не подтверждают различия в распределении снарядных поражений между корпусом и башней средних и тяжелых танков.
Проекция башни танка
Распределение снарядных поражений между проекциями башни танка ИС представлено в таблице ниже.
Данные таблицы в сравнении их с аналогичными данными по танку Т-34 показывают, что в распределении поражений между проекциями башни уже намечается некоторая разница между танком ИС и танком Т-34. В то время как для лобовой проекции башни величины «А» по ИС и по Т-34 оказались очень близкими, по бортовой и кормовой проекциям башни разница в величинах «А» по ИС и по Т-34 оказалась значительной.
Проекция корпуса танка
Распределение снарядных поражений между проекциями корпуса танка ИС представлено в таблице ниже.
Данные таблицы и сравнение их с аналогичными данными по Т-34 показывает, что в распределении снарядных поражений проекциями корпуса возможна существенная разница между танком ИС и танком Т-34. Однако непосредственно из таблицы можно видеть, что в данном случае, по-видимому, из-за недостаточности данных, получилось совершенно невероятное соотношение между величинами «А» для бортовой и кормовой проекций корпуса танка ИС: А корп. оказалось почти вдвое больше А борт. Сомнительно и соотношение между величинами для лобовой и бортовой проекций корпуса. В связи с этим можно считать, что имеющиеся данные по распределению поражений по броневой защите танка ИС не позволяют сделать определенное заключение о различии распределении снарядных поражений по броневой защите тяжелых и средних танков и тем более о направлении изменений, которые должны быть внесены в законы изменения относительной удельной снарядной нагрузки «А» по высоте танка.
Поэтому до получения более обширных данных по распределению снарядных поражений по броневой защите тяжелых танков определение относительной удельной снарядной нагрузки «А» следует проводить по установленным выше законам для танка Т-34, так как установить достаточно надежно обоснованные законы для тяжелых танков в настоящее время не представляется возможным.
Заключение
В результате рассмотрения материалов обследований вышедших из строя в боевых операциях 1942, 1943 и 1944 годов танков и артсамоходов, можно считать достаточно надежно установленными следующие положения:
1. Немецкая танковая и противотанковая артиллерия в настоящее время состоит почти исключительно из пушек калибров 75 и 88 мм, причем против наших тяжелых танков и артсамоходов противник применяет преимущественно 88 мм пушки, а против средних танков и артсамоходов — преимущественно 75 мм пушки.
2. Основным типом немецких снарядов, применяющихся против наших танков и артсамоходов, является бронебойный остроголовый снаряд с мощным бронебойным наконечником и малой фугасностью. В июле 1944 г. этими снарядами нанесено более 90% всех поражений броневой защиты танков и артсамоходов.
Применение подкалиберных снарядов, а также снарядов типа «Фауст» и «Офенрор» по броневой защите наших танков и артсамотодов незначительно.
3. Дальности стрельбы по нашим танкам и артсамоходам из 75-мм немецких пушек преимущественно находятся в интервале от 100 до 700 м и обычно не превышают 1000-1100 м.
4. Дальность стрельбы по нашим танкам и артсамоходам из 88-мм немецких пушек преимущественно находятся в интервале от 600 до 1300 м. и обычно не превышают 1600-1700 м.
5. Дальности стрельбы по танку Т-34 из 75-мм пушек преимущественно находятся в интервале от 100 до 600 м, а из 88-мм пушек — в интервале 400 до 1100 м.
6. Дальности стрельбы по танку ИС из 88-мм пушек преимущественно находятся в интервале от 600 до 1300 м.
7. Интервалы дальностей преимущественного обстрела артсамоходов, по сравнению с интервалами дальностей преимущественного обстрела однотипных танков, сдвигаются в сторону больших дальностей примерно на 200-300 мм.
8. Относительную удельную снарядную нагрузку «А» для частой броневой защиты среднего танка при обстреле 75 и 88 мм снарядами следует определять по формулам:
а) для деталей лобовой проекции: А = 5,95 lg /h+680/-16,85;
б) для деталей бортовой проекции: А = 3,26 lg /h+760/-9,39;
в) для деталей кормовой проекции: А = 0,000769h.
Где h - высота середины площади вертикальной проекции детали от днища танка в мм.
9. Для тяжелого танка, до получения достаточных данных по распределению снарядных поражений по броневой защите, относительную удельную снарядную нагрузку «А» следует определять по тем же формулам, что и для среднего танка.
