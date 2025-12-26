26 декабря – День войск ПВО Сухопутных войск России
В 1915 году, 26 декабря, в разгар Первой мировой войны в России началось формирование артиллерийских батарей для борьбы с вражескими самолетами. Основанием для такого нововведения стал приказ начальника штаба Верховного главкома русской армии генерала Михаила Алексеева.
В честь этого события в 2007 году в РФ по приказу министра обороны официально учредили День войск ПВО Сухопутных войск России. С тех пор 26 декабря считается днем рождения войсковой противовоздушной обороны.
Тогда, в ходе Первой мировой войны, появилось множество различных новых вооружений. Одним из них стала боевая авиация. Начало ее применения на поле боя привело к необходимости создания средств борьбы с угрозами с воздуха. Поэтому именно тогда возникла противовоздушная оборона.
В современных Вооруженных силах РФ эти функции возложены сразу на два рода войск – ПВО-ПРО ВКС и ПВО Сухопутных войск. Оба занимаются выявлением и уничтожением воздушных угроз, но между ними есть существенная разница. Если первая структура защищает воздушное пространство государства, то вторая – прикрывает сухопутные подразделения и объекты от ударов противника с воздуха в ходе выполнения воинских операций.
Сейчас в период проведения специальной военной операции войсковая ПВО выполняет важную задачу, осуществляя прикрытие наступающих российских войск. Ее расчеты успешно отражают атаки дронов, ракет и авиации противника.
И сегодня действующих военнослужащих ПВО Сухопутных войск поздравляют с профессиональным праздником руководители государства, командование и сослуживцы. Также 26 декабря ежегодно чествуют инженеров и рабочих предприятий оборонно-промышленного комплекса, создающих современную технику для этого рода войск.
К поздравлениям присоединяется и редакция «Военного обозрения». Желаем надежной и безотказной техники, успехов в службе и только учебных тревог!
Информация