Азербайджан разрабатывает барражирующие боеприпасы
БПЛА вооружённых сил Азербайджана на параде, 2020 г. Фото Bmpd.livejournal.com
Азербайджан стремится к созданию военно-промышленного комплекса, способного выпускать разнообразную продукцию военного назначения. В частности, уделяется внимание созданию собственных беспилотных авиационных систем. К настоящему времени азербайджанская промышленность самостоятельно разработала и, как утверждается, довела до производства ряд БПЛА лёгкого класса, в т.ч. несколько барражирующих боеприпасов.
От закупок к производству
Армия Азербайджана заинтересовалась темой барражирующих боеприпасов (ББ) ещё в десятых годах. Результатом этого интереса стала закупка значительного числа подобной техники иностранного производства. Кроме того, в беспилотники-камикадзе перестроили некоторое количество старых самолётов.
Все подобные БПЛА активно использовались в 2020 г. в ходе боёв за Нагорный Карабах. Они показали себя с лучшей стороны и внесли заметный вклад в достигнутые результаты. По результатам боевого применения, было решено развивать направление ББ. При этом речь шла не только о закупках импортных образцов, но и о создании своих собственных.
Первые результаты этих планов появились в последние годы. На различных выставках и мероприятиях азербайджанская промышленность показала несколько БПЛА и ББ своего производства. Часть таких образцов имеет иностранное происхождение и собирается по лицензии, тогда как другие разрабатывались самостоятельно.
Судя по раскрытым проектам и образцам, Азербайджан стремится своими силами создавать и выпускать беспилотные системы разных классов. Он уже освоил проектирование и сборку лёгких и малых ББ и БПЛА, а также работает над более тяжёлой техникой. Также развивается направление полезных нагрузок, которые определяют роль и функции конкретного образца.
Барражирующий боеприпас Qirghi в экспозиции Dubai Airshow 2025. Фото European Defence Review
Последние результаты
Одним из основных производителей вооружения и техники в Азербайджане является «Военно-промышленная компания MIRAS» / MIRAS Defence Industry, находящаяся в подчинении министерства обороны. По заказу военного ведомства, она разрабатывает различные образцы, в т.ч. беспилотную авиацию.
В середине ноября в ОАЭ состоялась международная выставка Dubai Airshow 2025. Впервые на этом мероприятии был организован стенд Азербайджана — промышленность республики представляла компания MIRAS. Она представила ряд образцов вооружения и техники собственного производства, включая ранее неизвестные.
Большой интерес на азербайджанском стенде представляла линейка современных малых БПЛА разного назначения. В частности, впервые показали несколько новых барражирующих боеприпасов. Все они были разработаны самостоятельно с использованием ранее накопленного опыта и доступных компонентов.
Показанные на выставке ББ прошли необходимые испытания и подтвердили расчётные характеристики. Кроме того, к настоящему времени было начато их серийное производство. Беспилотники уже могли поступить в строевые части азербайджанской армии, хотя подробности такого рода пока не раскрываются. Ещё несколько новых образцов готовятся к серии.
Демонстрация БПЛА и ББ на иностранной выставке раскрывает планы Азербайджана. По всей видимости, теперь он собирается выпускать беспилотники не только для собственных нужд, но и на экспорт. Удалось ли привлечь внимание потенциальных заказчиков, пока неизвестно. Информация о проведении консультаций или подписании контрактов появится лишь в неопределённом будущем.
Более крупный Qirghi-S на выставке. Фото European Defence Review
Квадрокоптеры-камикадзе
На выставке Dubai Airshow 2025 показали три новых барражирующих боеприпаса. Они имеют в целом похожую конструкцию, но отличаются размерами, тактико-техническими характеристиками и боевой нагрузкой.
Во всех случаях речь идёт о квадрокоптерах традиционной конструкции, способных нести боевую нагрузку и доставлять её прямо к цели. Все аппараты оснащаются курсовыми видеокамерами и системами дистанционного управления. Оператор при работе использует FPV-очки и контроллер-геймпад.
Самым лёгким и компактным в новой линейке является ББ Qirghi. Это аппарат размером 260 х 260 х 120 мм (без учёта винтов) с взлётной массой 850 г. Он имеет пластиковый корпус с жёстко закреплёнными лучами для винтомоторных групп. Все основные элементы, включая батарею, находятся внутри корпуса. В носовой части предусматривается установка боевой части массой 210 или 400 г.
Электродвигатели позволяют беспилотнику развивать скорость до 140 км/ч; крейсерская — 100 км/ч. Рабочая высота полёта — 200 м. С максимальной боевой нагрузкой Qirghi может улетать на 5 км от места старта и находиться в воздухе 20 минут.
Изделие Qirghi-S значительно крупнее и тяжелее. Без учёта винтов оно имеет размеры 470 х 470 х 250 мм. Собственная масса такого ББ достигла 1,1 кг при боевой нагрузке 1,47 кг. Вновь используется облегчённый пластиковый корпус со всеми необходимыми приборами и отсеком для батареи. Боевая часть помещается на аппарате сверху.
Изделие Quzghun. Фото European Defence Review
Qirghi-S развивает крейсерскую скорость 90 км/ч и максимальную 130 км/ч. Рабочая высота — 300 м. Дальность такого БПЛА увеличена до 10 км, а продолжительность полёта ограничена 17 минутами.
Также впервые представлен БПЛА / ББ Quzghun. Он существенно крупнее и тяжелее двух изделий Qirghi, а также имеет иные рабочие возможности. Этот проект предусматривает использование более сложной оптической системы, которая позволяет не только наводиться на цель, но и вести воздушную разведку.
Quzghun имеет более сложную конструкцию, но в целом это традиционный Х-образный квадрокоптер. Внутри продолговатого корпуса помещаются все основные приборы, тогда как под носовой частью находится подвижная установка с видеокамерой. Винтомоторные группы традиционно располагаются на лучах. Боевая часть устанавливается на корпусе сверху.
Размеры такого БПЛА достигли 680 х 680 х 400 мм. Собственная масса конструкции — 4,1 кг, а БЧ весит 1 кг. Аппарат летает с крейсерской скоростью 90 км/ч и может ускоряться до 120 км/ч. Дальность действия не превышает 15 км, тогда как продолжительность полёта заявлена на уровне 34 минут.
Перспективное направление
Следует отметить, что компания MIRAS разрабатывает и другие БПЛА лёгкого класса. В частности, на недавней выставке она показывала квадрокоптер для разведки и наблюдения, по размерам и массе превосходящий барражирующие боеприпасы. Также идут работы по созданию беспилотников-перехватчиков для борьбы с вражескими летательными аппаратами.
Воздушная разведка с БПЛА во время боёв в Нагорном Карабахе. Фото Минобороны Азербайджана
В целом промышленность Азербайджана демонстрирует определённые успехи в области беспилотной авиации. Она смогла освоить лицензионное производство некоторых иностранных образцов, а теперь занялась разработкой собственных проектов.
Понятно, что компания MIRAS Defence Industry пока использует отработанные и проверенные решения, характерные для современных БПЛА, а также полагается на иностранные комплектующие. Возможно, в будущем компания попытается увеличить степень локализации своих продуктов. Также нельзя исключать появление и реализацию оригинальных технических решений.
Впрочем, практика показывает, что БПЛА и ББ не всегда нуждаются в радикально новых идеях и компонентах. Требуемый уровень характеристик и рабочих возможностей может достигаться и за счёт популярных решений и компонентов с коммерческого рынка.
Также нужно отметить, что на данный момент главным достижением азербайджанской промышленности является сам факт начала разработки и выпуска собственных БПЛА. Другие, более высокие требования пока предъявлять рано. Кроме того, продукцию MIRAS рано сравнивать с изделиями от зарубежных компаний, имеющих большой опыт в создании беспилотников.
Таким образом, новые азербайджанские ББ и БПЛА представляют интерес, главным образом, как попытка очередной страны создать своё собственное беспилотное авиастроение. О технической новизне или превосходстве над конкурентами говорить пока рано, однако дальнейшее развитие нынешних программ может привести к новым любопытным результатам.
