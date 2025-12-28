Слабый, дешевый, бесполезный?



Один из рисунков проекта FF(X), опубликованных ВМС



Катер класса Legend

Первоначальная версия FF(X) будет оснащена 57-мм пушкой, двумя 30-мм пушками, ракетной установкой Mk 49 Rolling Airframe Missile, различными средствами противодействия и лётной палубой для запуска вертолётов и беспилотных систем. В кормовой части лётной палубы будет расположена гибкая система вооружения, которая может вмещать контейнерные полезные нагрузки (средства борьбы с БПЛА, другие ракеты)», — сообщил представитель ВМС.



«Как и в случае с успешной программой DDG-51 (это эскадренный миноносец типа «Арли Бёрк»), мы строим его поэтапно. Фрегат будет модернизироваться в ходе последовательных этапов строительства, и на нём будет достаточно места для улучшения характеристик с течением времени».



«Цель состоит в том, чтобы как можно скорее спустить на воду корпуса [FF(X)]», — сказал другой представитель ВМС. «В конструкцию будут внесены минимальные изменения, чтобы мы могли как можно скорее спустить корабли на воду.

Изменения в конструкции FF(X) находятся на стадии доработки, и мы уверены, что наш обширный опыт и сотрудничество с ВМС США приведут к успешному утверждению проекта», — сообщил представитель компании-производителя HII.



«Будут внесены конкретные и целенаправленные изменения, отвечающие уникальным требованиям миссии. Процесс будет аналогичен базовому обновлению программы DDG, которое неоднократно успешно использовалось для внедрения новых возможностей на протяжении всей истории этого класса.



Один из катеров класса Legend береговой охраны США



Изображение фрегата класса Constellation USN



Рисунок, демонстрирующий конструкцию FF(X) сверху, с хорошо заметной «полкой», выступающей вперёд от основной надстройки



Ракета SM-6, выпущенная из контейнерной пусковой установки Mk 70, установленной на кормовой лётной палубе корабля класса Independence ВМС США



USS Freedom, изображённый на заднем плане, идёт рядом с USS Independence