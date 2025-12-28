Слабый, дешевый, бесполезный?
Хорошо, когда в мире есть чему удивляться. Например, тому, что есть люди, которые никак не хотят взять на вооружение тезис о том, что умные учатся на чужих ошибках, а дураки… С дураками сложнее.
Казалось бы, чего проще: смотри на то, что выходит у других, и когда там начинается нечто обратное планируемому — не делать так. А если уж и вышло нечто этакое — максимально минимизировать потери.
Здесь лучшим примером могут служить российские корветы проекта 22160. Построенные на волне модульности кораблей, тоже, кстати, дурь родом из США, но, в отличие от американцев, построивших приличную серию литоральных кораблей, наши успели вовремя остановиться.
В итоге Черноморский флот оказался «счастливым» обладателем немодульных корветов (с модулями вообще ничего не получилось) с очень слабым вооружением, практически беззащитных от атак с воздуха и так далее, да еще и с отвратительной мореходностью и скоростными качествами.
В общем, с уверенностью можно сказать, что корветы проекта 22160 были (и, надеюсь, таковыми останутся) худшими кораблями в истории российских ВМС. Поэтому они и будут прозябать на Черном море, хотя, по сути, им было бы безопаснее на Каспии. И больше таких уродцев у нас строить не будут, надеюсь, никогда. Но у нас речь не о российских, а об американских кораблях. И там, реально, всё намного интереснее и веселее.
Военно-морские силы США официально подтвердили, что вооружение первой серии новых фрегатов FF(X) не будет включать систему вертикального пуска (VLS). Было много вопросов о том, будут ли на кораблях установлены пусковые установки VLS, после публикации рендеров, на которых такой особенности не было заметно.
Отсутствие каких-либо вертикальных пусковых установок на кораблях типа FF(X), по мнению многих американских аналитиков, — вопиющее упущение, которое может вызвать только вопросы об эффективности этих кораблей. В то же время новые фрегаты теоретически смогут нести модульные системы вооружения, в том числе контейнерные ракетные установки, на корме. Беда в том, что от модульных установок ВМС США отказались еще в проектах «Фридом» и «Индепенденс», поскольку модули на кораблях себя совершенно не оправдали.
Военно-морской флот также имеет план по использованию FF(X) в качестве «материнских кораблей» для беспилотных надводных аппаратов (БНА), которые, вероятно, будут оснащены распределённым арсеналом, а также дополнительными датчиками, которые фрегаты смогут использовать во время операций. Вопрос только в том, когда появятся такие БНА и насколько они будут эффективны.
Один из рисунков проекта FF(X), опубликованных ВМС
Военно-морской флот объявил о своем плане приобрести серию новых фрегатов FF(X), что последовало за отменой неудачной программы класса Constellation ранее. Служба подтвердила, что FF(X)s будет основан на катере национальной безопасности класса Legend (NSC), который Huntington Ingalls Industries (HII) впервые разработала для береговой охраны США.
Катер класса Legend
«Как и в случае с успешной программой DDG-51 (это эскадренный миноносец типа «Арли Бёрк»), мы строим его поэтапно. Фрегат будет модернизироваться в ходе последовательных этапов строительства, и на нём будет достаточно места для улучшения характеристик с течением времени».
«Цель состоит в том, чтобы как можно скорее спустить на воду корпуса [FF(X)]», — сказал другой представитель ВМС. «В конструкцию будут внесены минимальные изменения, чтобы мы могли как можно скорее спустить корабли на воду.
«Будут внесены конкретные и целенаправленные изменения, отвечающие уникальным требованиям миссии. Процесс будет аналогичен базовому обновлению программы DDG, которое неоднократно успешно использовалось для внедрения новых возможностей на протяжении всей истории этого класса.
Это всё понятно: практически запоров абсолютно все проекты кораблей последних трех десятилетий («Индепенденс», «Фридом», «Констеллейшн», «Замволт»), ВМС стремятся свести к минимуму изменения, чтобы ускорить процесс закупки.
Один из катеров класса Legend береговой охраны США
Вопросов к новому кораблю много. Тут можно сразу вспомнить, что количество ячеек пусковой установки Mk 41 VLS на фрегатах класса Constellation было предметом жарких споров, и в свое время на наших страницах высказывались мнения, что «маловато будет». Действительно, были сомнения относительно того, что 32-ячеечная пусковая установка VLS на этих кораблях не будет достаточной для выполнения ожидаемых оперативных задач. Тогда многие говорили, что у российских кораблей пусковых ячеек ничуть не больше, но, как показала практика, российским боевым кораблям нет надобности шастать за полмира, в отличие от американских.
О чем я? Да вот он, примерчик:
USCGC «Гамильтон» и турецкий TCG «Тургутрейс» ошиваются в Чёрном море, апрель 2021 года. И присутствие турецкого корабля вполне понятно и оправдано, чего нельзя сказать про корабль Береговой охраны США. Согласитесь, фрегат смотрелся бы более эффектно. Но присутствие корабля Береговой охраны на другой стороне мира говорит о многих вещах.
Изображение фрегата класса Constellation USN
В целом требование о наличии VLS Mk 41 было ключевым для программы FFG(X), которая привела к созданию класса Constellation. Это считалось ключевым элементом в исправлении ошибок, допущенных в рамках программы ВМС по хронически неэффективным прибрежным боевым кораблям (LCS). На LCS класса Independence и класса Freedom нет системы VLS. Кроме того, стоит помнить, что заявка HII на участие в тендере FFG(X) была, в частности, концепцией патрульного фрегата, основанной на проекте National Security Cutter, который был оснащён системой вертикального запуска ракет. До этого компания предлагала ВМС другие варианты патрульных фрегатов с VLS, но без особых успехов.
Установка вертикального пускового устройства на будущие фрегаты FF(X), безусловно, возможна, но это может оказаться сложным и дорогостоящим процессом, если конструкция изначально не рассчитана на его установку. Примерно как переделать фрегат FREMM в Constellation и с той же степенью успеха.
Конфигурация FF(X), какой мы её видим на данный момент, имеет значительно изменённую основную надстройку по сравнению с классом Legend Береговой охраны и предыдущими концепциями патрульных фрегатов. Это включает в себя выступающую «полку», которая выдвигается вперед в носовой части, и, скорее всего, будет использовано в будущем в качестве места установки какого-либо типа системы точечной защиты, возможно, даже лазерной системы постановки помех. Вполне возможно, что это место можно будет использовать для размещения небольшого массива VLS, но здесь есть нюанс: отсутствие интегрированной системы VLS может объяснить отсутствие более совершенного радара на рендерах FF(X), которые были показаны ранее.
Действительно, а зачем продвинутый радар, если его не планируется использовать для отслеживания множественных целей и наведения на них ракет?
Рисунок, демонстрирующий конструкцию FF(X) сверху, с хорошо заметной «полкой», выступающей вперёд от основной надстройки
Установка ракетных пусковых установок в хвостовой части FF(X) повысит огневую мощь кораблей в отсутствие встроенной системы вертикальных пусковых установок. На рисунках пока что изображены пусковые установки для 16 морских ударных ракет (NSM), установленные в этом месте. NSM — это противокорабельная крылатая ракета с возможностью нанесения ударов по наземным целям, которую ВМС уже установили на часть своих малых кораблей и, по крайней мере, на один эскадренный миноносец класса «Арли Бёрк», а Корпус морской пехоты вводит в эксплуатацию ракету NSM в наземной конфигурации.
Там, на корме, вроде бы есть место для как минимум одной контейнерной системы с ракетами Mk 70 (PDS) — ещё одного варианта, который уже приобретают ВМС. Каждый Mk 70 оснащён пусковой установкой на четыре ячейки, созданной на основе Mk 41 VLS и способной запускать различные виды оружия, в том числе многоцелевые ракеты SM-6 и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk. Это не полноценная замена Mk 41, но всё же лучше, чем ничего.
Но ракеты и противоракеты надо чем-то наводить на цель. Здесь, вполне возможно, могут помочь все наработки по сетецентрическому бою, FF(X) могут использовать датчики на более крупных военных кораблях для наведения на цель при работе в составе надводной боевой группы.
Ракета SM-6, выпущенная из контейнерной пусковой установки Mk 70, установленной на кормовой лётной палубе корабля класса Independence ВМС США
Таким образом, планируется, что FF(X) сможет использовать более широкий и гибкий спектр вооружений без необходимости установки вертикальной пусковой установки непосредственно на корабле. Большой упор делается на использование беспилотных/безэкипажных систем, однако эта схема сопряжена со значительными рисками, связанными с разработкой и эксплуатацией таких аппаратов. На данный момент объединение автономных и пилотируемых судов всё ещё находится на стадии разработки, потому не стоит принимать ее во внимание.
С практической точки зрения, отсутствие у корабля средств защиты или их ограниченность не соответствуют многим сценариям будущих угроз. Здесь достаточно вспомнить сражения кораблей НАТО с хуситами в Красном море, когда только огромный расходуемый боекомплект кораблей позволил им не проиграть ракетам и беспилотным катерам хуситов.
Военно-морские силы США уже отдельно разрабатывают семейство более крупных беспилотных надводных кораблей (USV), способных перевозить различные грузы в контейнерах, чтобы расширить возможности и эксплуатационный потенциал надводного флота с экипажем в рамках программы под названием Modular Surface Attack Craft (MASC).
Несмотря на всё вышесказанное, отсутствие вертикальных пусковых устройств по-прежнему вызывает серьёзные вопросы относительно планов по созданию FF(X), особенно в отношении способности кораблей действовать более автономно. Это ключевая проблема для существующего флота малых кораблей прибрежной зоны ВМС, и предполагалось, что класс Constellation поможет её решить.
Но с классом Constellation покончено на уровне Конгресса, так что теперь надо смотреть вперед, на другие варианты.
USS Freedom, изображённый на заднем плане, идёт рядом с USS Independence
Впрочем, на эти варианты смотреть не стоит. Они тоже уплыли в прошлое по многим причинам, не последняя из которых – слабое вооружение кораблей. Какой смысл в быстроходном корабле, если он может воевать только с катерами и невооруженными судами?
Отсутствие вертикальной пусковой установки, способной использовать хотя бы усовершенствованные ракеты Sea Sparrow (ESSM), накладывает определённые ограничения на способность корабля защищаться от воздушных угроз. Опыт ВМС во время недавних операций в Красном море и вокруг него показал, что противокорабельные ракеты и беспилотники представляют всё большую опасность, которая в любом будущем масштабном сражении в Тихом океане с Китаем, о котором столько говорят в США, будет гораздо серьёзнее.
Всё это также означает, что FF(X) не смогут обеспечить защиту территории для операций с конвоями без модульной контейнерной полезной нагрузки, а это означает, что количество боеприпасов будет очень ограниченным по сравнению с высокоэффективной системой VLS.
Военно-морской флот также явно сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее ввести в эксплуатацию как можно больше кораблей. Военно-морскому флоту в целом требуется больше надводных боевых кораблей, и теперь ему нужно заполнить ещё одну брешь после сворачивания программы Constellation класса. Цель состоит в том, чтобы спустить на воду FF(X) в 2028 году.
В целом, сегодняшние новости ясно показывают, насколько агрессивно ВМС стремятся как можно быстрее и дешевле ввести эти новые корабли, статус и ранг которых не совсем понятны, в состав флота. Хотя в будущем могут появиться расширенные варианты с вертикальными пусковыми установками и более совершенными боевыми системами, что вполне вероятно, когда дело доходит до установленного вооружения, следующий американский корабль обороны будет вооружён так же слабо, как и предшествовавший ему LCS.
А как раз литоральные корабли и стали началом конца нескольких проектов. И, как уже говорилось выше, ненадежность кораблей стала не главной причиной отказа от них. Откровенно слабое вооружение, модульность, когда модули не были доведены до конца разработки, да и сам принцип, когда для переоборудования модульного корабля для выполнения какой-либо задачи. И в целом литоральные корабли оказались не способны выполнять возложенные на них функции:
- быстрая транспортировки кораблём грузов массой до 700 т;
- минная разведка и ликвидация установленных противником морских мин;
- проведение специальных операций, в том числе диверсионных в подчинении ССО;
- антитеррористическую защиту;
- противолодочную защиту.
В принципе, только в какой-то мере антитеррористическая защита могла быть осуществлена при помощи литоральных кораблей, что и привело их к довольно бесславному финалу.
Но что мы видим в отношении кораблей проекта FF(X)? Много совпадений с LST: всё то же 57-мм орудие, смысл которого не совсем понятен, всё те же 30-мм автоматические пушки, всё та же пусковая RIM на 21 ракету. Разница только в 16 ПУ для NSM.
Если отбросить все эти штуковины, которые будут изобретены в будущем (если будут, конечно), то оснащение FF(X) не сильно отличается от литоральных кораблей, а значит, говорить о новом уровне эффективности совершенно не стоит.
Сложно сказать, чем руководствуются в командовании ВМС США, идя на такой шаг, как массовое производство таких кораблей, но складывается полное впечатление, что американцы снова решили станцевать на литоральных граблях. Нет, катера класса «Легенда» — вполне состоятельные и эффективные корабли для своего класса, способные действовать даже на удалении от собственных берегов, но их ударная мощь — это не то, чем обладают нормальные фрегаты.
Корабли класса «Легенда» в США относят к патрульным катерам, но по факту это практически фрегаты, их водоизмещение 4 600 тонн, что почти как у фрегата. Но если взять тот же FREMM, то любой такой фрегат отправит «Легенду» на дно, поскольку у «настоящего» фрегата набор вооружений намного более внушительный:
- орудия не 57-мм, а 127-мм или 76-мм;
- вполне нормальное ПВО на базе ЗРК «Астер» с соответствующими РЛС;
- тактические ракеты SCALP и отдельно противокорабельные ракеты;
- торпеды;
- средства электронного противодействия.
FREMM намного сильнее FF(X), и стоит только строить догадки, почему американцы решились на такой странный шаг. Как показала наша практика, современные боевые корабли должны иметь возможность защитить себя от любого противника, и для этого необходим соответствующий комплекс вооружений и технических средств, чего в проектах американских кораблей пока не наблюдается.
Видимо, всё совсем плохо, миллиарды потрачены, а кораблей нет. Потому и приходится адаптировать по максимуму то, что можно построить быстро и недорого в достаточных количествах.
Не факт, правда, что получится. Смотрим.
Информация