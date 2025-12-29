«Человейники» и вымирание России

«Человейники» и вымирание России


Урбанизация


Ранее урбанизация была плюсом для государств и народов. Росли города, экономика. Население приобщалось к благам цивилизации. Получало образование, доступ к передовой медицине. Меньше умирало детей, люди стали дольше жить и пр.



Был определённый баланс между городом и деревней. Как в 1950 году, когда в городах проживало 20% мирового населения, ещё 40% в малых городах и посёлках городского типа, ещё 40% — в сельской местности. Это давало ресурс развития городам, но и сельская местность шла по пути прогресса. Так, вспоминая Советский Союз, то там в сёлах, малых посёлках и даже деревнях были школы, дома творчества и культуры, музыкальные школы, поликлиники, аптеки, почта, промышленные предприятия и т. д. Жизнь кипела.

В 1970-е годы, когда вся человеческая цивилизация повернула не туда – от освоения Луны и Марса к безудержному потреблению и гедонизму, этот баланс был сломан. Городское население превысило сельское, и этот процесс продолжается до настоящего времени.

По данным доклада Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН World Urbanization Prospects, ныне в городах проживает 45% мирового населения, еще более 35% — в малых городских поселениях, а в деревне осталось менее 20%. К 2050 году, согласно прогнозу ООН, в городах будет почти 70% населения. Осталось уже мало стран, где значительная часть населения живёт в селе. Только в Африке и частично в Азии.

В России, где в 90-е годы был сломан прежний порядок жизни, а в 2000-е началась безудержная «оптимизация» (утилизация страны и народа), люди стали переезжать в поисках лучшей жизни из отдельных регионов в другие, более богатые и климатически удобные для жизни, из деревень и сёл в города, из малых городов в большие. Россия потеряла более 30 тыс. деревень и сёл. Более того, начали умирать малые города (Умирающая малая Россия).

К примеру, только Арктический регион потерял после развала СССР около трети населения. Сибирь и Дальний Восток потеряли 20–25% населения. А это регионы с самыми богатыми ресурсами на планете! И к ним уже присматриваются в США, в Западной Европе и Китае. Раздаются голоса, что пора делиться. Что русские не могут в одиночку владеть такими богатствами.

Вымирание


Одно из главнейших следствий роста мегаполисов-«человейников» — это резкое падение рождаемости. Люди «живут для себя», делают карьеру, погружены в потребление и гедонизм, кто-то уже в саморазрушение. Деградационно-потребительская модель существования, когда на собачек и кошек тратят больше денег, чем на возможного ребёнка.

Также люди понимают, что в таких условиях рождение ребенка, а тем более двух-трёх, это практически однозначная бедность. Дети в условиях капитализма – это очень дорого. В частности, в России по опросам люди желают иметь в семье больше детей, минимум двух-трёх. Но понимают, что просто не могут обеспечить их нормальную жизнь и образование, поэтому рождаемость и падает.

В сущности, дети — это будущее. Проект будущего. А люди в России не видят позитивных сценариев будущего. Только дальнейшее ухудшение внешнеполитической обстановки, условий внешней и внутренней безопасности (к примеру, проблема миграции, «новых варваров»), экономическая стагнация на грани рецессии и пр. «Прекрасного далека» нет.

Такая же ситуация и в Китае. Общество перешло к стандартам потребления стран «золотого миллиарда». И стремительно скатилось к обществу истребления и самоуничтожения, когда в Макао и Шанхае рождаемость около 0,5–0,7 ребенка на женщину. Напомню, что уровень воспроизводства населения – 2,1 ребенка на женщину. К этому скатываются и другие «человейники» Китая. Ещё хуже ситуация в Южной Корее, где государство вложило большие средства в демографию, а положение только хуже и хуже.

А первой в Азии начала вымирать Япония, где крайне высокий уровень урбанизации – более 92%, и сельская местность так опустела, что её уже занимают медведи (против них уже начали использовать военные силы).

При этом факты говорят, что чем больше город, тем меньше уровень рождаемости на одну женщину. К примеру, уровень рождаемости в Минске один из самых низких в стране и составляет около 0,6 ребенка на одну женщину. Это значительно ниже среднего показателя по Беларуси (около 1,1–1,2).

В Большом Токио, а это крупнейшая городская агломерация мира с населением около 37–38 млн человек, что сопоставимо с населением Канады, уровень рождаемости 0,9, а по стране – 1,1.

Большинство стран мира уже перешли к стадии вымирания. Даже Индия, где в большинстве штатов уровень воспроизводства ниже коэффициента 2,1–2,2. Продолжает размножаться только бедная часть мусульманского мира и Африки, где народ в массе своей продолжает приобщаться к благам цивилизации. В частности, к развитой медицине.

Что делать


Российские чиновники, продолжая выполнять установки глобалистов, финансистов, признанных «мировых» экспертов-экономистов, продолжают курс на «оптимизацию», снижение экономических издержек. Мол, это общемировая тенденция, с которой ничего поделать нельзя. Всю территорию не вытянуть, нужно сконцентрироваться на «точках роста», опорных пунктах и пр.

В частности, это прописано и в новой «Стратегии пространственного развития», которая подразумевает дальнейшую оптимизацию-утилизацию державы и народа, стягивание населения в города и обезлюживание огромных территорий Русского Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья и Нечерноземья.

Для всего Русского мира (Великая, Малая и Белая Русь с прилегающими территориями) – это конец. Москва, Питер, Казань, Нижний, Краснодар и ряд других городов будут пухнуть за счёт всей остальной страны, с ростом ряда проблем (жильё, транспорт, вода, мигранты и т. д.). Будут жиреть олигархи, в частности, жилищные. Русская деревня и малые города умрут, кроме нескольких туристических зон. Ресурсы будут осваивать вахтовым методом, с привлечением иностранной рабочей силы. Города окончательно затопят «новые варвары» – мигранты. Русские будут окончательно ассимилированы, став этнографическим материалом для держав Запада и Востока, как и планировали глобалисты.

Единственный путь – это отказ от порочной западной концепции развития. Русский цивилизационный путь. Русская матрица – социальная справедливость, этика совести. Общество знания, служения и созидания, как в лучшие годы Красной империи, откуда надо взять всё лучшее, что там было. Ставка на человека, его творческие возможности. Дети – будущее, поэтому им всё лучшее и бесплатно, за счёт государства, бизнеса и общества.

Отказ от порочной урбанизации, роста «человейников». Ставка на малоэтажную, ландшафтно-усадебную урбанизацию, «города-сады». Город — центр науки и образования, культуры и здравоохранения, туризма и отдыха. Жить — в домах-усадьбах. При этом сохраняется качество жизни, которое есть в крупных городах (связь, интернет, развитый общественный транспорт и т. д.). Об этом много интересных материалов у видного русского демографа, мыслителя Юрия Крупнова.
  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +7
    Сегодня, 03:55
    Помимо прочего "человейники" в России во многом ещё и для вселения в них "сверхновых россиян". Т.е. завезли мигрантов для постройки, выдали часть квартир по себестоимости, т.е. намного, в разы, дешевле чем реальным гражданам России, а мигранты уже тащат свои кодлы в Россию, на шею русским и другим народам России.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 04:35
      Цитата: Владимир_2У
      мигранты уже тащат свои кодлы в Россию, на шею русским и другим народам России.

      А это не случайность, а целенаправленная политика - выполнение указиловки МОМ !
      1. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        +3
        Сегодня, 04:39
        Цитата: Uncle Lee

        А это не случайность, а целенаправленная политика - выполнение указиловки МОМ !

        С - суверенитет! А еще, по слухам, ВВП и Единая Россия, в полном составе, были против поднятия пенсионного возраста, но МВФ настояли, а как тут против МФВ - суверенитет же.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +3
          Сегодня, 04:42
          Цитата: Владимир_2У
          но МВФ настояли, а как тут против МФВ

          Так оно и было, Лагард приезжала, а потом - Отнеситесь с пониманием...
        2. Russian_Ninja Звание
          Russian_Ninja
          +1
          Сегодня, 07:06
          Тогда как при всем при этом могла начаться СВО, которая так не выгодна Западному миру? Или это тоже часть большой игры получается и её срочно нужно заканчивать?
          Или на тот момент была зависимость, а сейчас это иго сбрасывается? При тех же руководителях и той же политике
          1. Владимир_2У Звание
            Владимир_2У
            +2
            Сегодня, 07:17
            Цитата: Russian_Ninja
            Тогда как при всем при этом могла начаться СВО, которая так не выгодна Западному миру?

            А на четвёртый год СВО вы уверенны что она так не выгодна Западу? Нет, России выгода тоже есть, примерно как от Халхин-Гола и Финской войны. Военно-техническая. Только и Запад и учится и перевооружается, при этом не неся потерь вообще.

            Цитата: Russian_Ninja
            Или на тот момент была зависимость, а сейчас это иго сбрасывается? При тех же руководителях и той же политике
            Как то скорость сбрасывания ига очень, и очень, и очень неспешная...
          2. Гражданский Звание
            Гражданский
            +3
            Сегодня, 07:43
            Цитата: Владимир_2У
            А еще, по слухам, ВВП и Единая Россия, в полном составе, были против поднятия пенсионного возраста

            laughing laughing laughing
            Чего только не придумаешь перед выборами в Госдуму) особенно про ЕдРо смешно получилось laughing laughing laughing позвонили из МВФ и пришлось страдальцам за русский народ... срочно поднять пенсионный возраст под фанфары ЧМ-2018.
            1. Владимир_2У Звание
              Владимир_2У
              +2
              Сегодня, 08:11
              Цитата: Гражданский
              Чего только не придумаешь перед выборами в Госдуму) особенно про ЕдРо смешно получилось

              Я рад, что вы поняли что это сарказм. drinks
        3. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 07:17
          Уу..Слухи.Это только одна Терешкова все протолкнула wassat В СССР был план-выровнить уровень жизни села и города.Другое дело,как он выполнялся.Но и с уровнем и качеством ,тут такое.Живу в сельской местности.Ну,есть ввсе-водопровод,канализация,улицы освещены,асфальт на дорогаз,даже аквапарк через дорогу.Но ,люди все равно уезжают.Тупо-нет работы.Вот главная причина
    2. Гражданский Звание
      Гражданский
      0
      Сегодня, 07:45
      Цитата: Владимир_2У
      Т.е. завезли мигрантов для постройки, выдали часть квартир по себестоимости, т.е. намного, в разы, дешевле чем реальным гражданам России, а мигранты уже тащат свои кодлы в Россию

      Сами приехали? Или правящий класс бизнесменов привез? Ой а кто виноват?
  2. turembo Звание
    turembo
    +5
    Сегодня, 04:48
    К сожалению у нас свой путь, жестокий и беспощадный. За 30 с лишним лет люди уже поняли что рассчитывать им не на что, и не на кого. Ведь рожать никого не заставляли, а макарожки стоят одинаково, а человек при капитализме всего лишь ресурс из которого можно выжимать деньги, нет денег-на свалку. Ну что за квартиры в 20 и меньше квадратов? всякие студии? евро- двушки? Самое приличное слово для этих вариантов это -конура. И люди даже этого себе позволить не могут, цены растут, ипотека это грабеж, когда человек мало того что не может не саму квартиру наскрести, так ему приходится переплачивать за еще две),вот он наш цивилизованный путь. Мы не то что не туда свернули, мы вообще потерялись где то. Ну и повальное вранье, о низкой безработице, об уверенности в завтрашнем дне и прочее, в довесок резкое падение таких социальных сфер как медицина и образование, и замещение родного населения, на не родное, даже не знаешь как это прилично назвать, геноцид наверное.....
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 06:22
      Цитата: turembo
      И люди даже этого себе позволить не могут, цены растут, ипотека это грабеж

      Поговорите с строителями, у них все очень грустно. Застройщикам уже дали кредитные каникулы на год, но это их не спасет. По таким ценам брать ипотеку, это гарантированный дефолт, поэтому вероятен дефолт самих застройщиков, который потянет за собой дефолты их смежников и в конце концов банковский кризис, который правительство будет как обычно заливать триллионами разогнав инфляцию.
      П.С: Даже прецедент с Долиной организованный против вторички особо не сработал.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 08:15
        Цитата: Дырокол
        Поговорите с строителями, у них все очень грустно.

        Вы поговорите с банкирами...им принадлежат практически все застройщики
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 05:30
    только Арктический регион потерял после развала СССР около трети населения. Сибирь и Дальний Восток потеряли 20–25% населения
    Власти активно готовят восток нашей страны к заселению ее китайцами. Ну и ещё "ценнейшими специалистами" из Средней Азии.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 07:17
      Цитата: Schneeberg
      Власти активно готовят восток нашей страны к заселению ее китайцами.


      Такая же ситуация и в Китае. Общество перешло к стандартам потребления стран «золотого миллиарда». И стремительно скатилось к обществу истребления и самоуничтожения, когда в Макао и Шанхае рождаемость около 0,5–0,7 ребенка на женщину.
  4. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 06:33
    Сбросишь шкуру -обратно не влезешь-удав Каа.Если мы все взяли под копирку с Запада,то многое в нашем устройстве будет идти не так,как мы желаем.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Николай Малюгин
      Если мы все взяли под копирку с Запада,то многое в нашем устройстве будет идти не так,как мы желаем.

      Ммм... В США в кондоминиумах живут бедные или студенты. Большинство живет в своих домах.
  5. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 06:43
    Если человеческое сообщество перестаёт воспроизводить себе подобных, то это значит, что что-то не так с этим сообществом. Значит детям нет места в жизни тех людей или нет на них времени при том укладе. Но в любом случае это неправильность. Ошибка. Ошибка, которую пытаются оправдать так называемым высоким уровнем жизни. В умах толпы насаждается безумная идея: мол, рожают только нищие и отсталые, а богатые и успешные - не рожают вовсе. Но кто придумал эту нелепую теорию? Разве у неё есть научные подтверждения? Взять наших олигархов и миллиардеров. Те что женаты! Да там все через одного многодетные отцы.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 07:44
      Цитата: Stas157
      Взять наших олигархов и миллиардеров. Те что женаты! Да там все через одного многодетные отцы.

      Цитата: Stas157
      Если человеческое сообщество перестаёт воспроизводить себе подобных, то это значит, что что-то не так с этим сообществом.

      - если исходить из ваших посылов - то счастливы на Руси либо олигархи либо нищие крестьяне времен Коли2( у нас например рекордист 42 детей настрогал до 1920).
      Потому что в послевоенном СССР даже 5-6 детей уже считалось многодетными, а к развалу нормой уже было 1-2-3.
    2. Энный Звание
      Энный
      0
      Сегодня, 07:49
      По статистике - богатые и успешные наиболее часто многодетны.
  6. Arzt Звание
    Arzt
    -1
    Сегодня, 06:56
    Для России урбанизация - благо. Веками народ держали в темноте в деревне, с неграмотным, не знающим жизни, отсталым человеком можно делать все, что угодно. Даже коммунисты выделяли крестьянство, как отдельный класс, те же паспорта в 70-х.
    Шукшин это пытался сказать, да его не поняли. what
    1. Игоряша Звание
      Игоряша
      0
      Сегодня, 07:48
      И опять "русский народ" указан в страдательном залоге....
      Некто "держал народ в темноте"... А был ли у народа запрос на просвещение?
  7. tatra Звание
    tatra
    +1
    Сегодня, 07:06
    Враги СССР не только ради выгоды в их лживой и лицемерной антисоветчине восхваляют "Россию ,которую мы потеряли " в октябре 1917 года ,они её процентов на 80 уже вернули ,включая и то ,что как Романовы и буржуи вкладывали деньги , в основном ,в центр страны ,в его развитие ,а на окраины и их жителей ,на деревни и крестьян ,им было плевать ,и точно также поступили и враги СССР .
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:20
    Вот автор пишет в городе работать а жить за, в своем доме. Согласен, это прям мечта. Но это не реально всё больше. Вокруг больших городов все меньше места или его уже нет, всё делается для того чтоб своих машин было меньше, это прям целенаправленно, никакой общественный с этим не справится. Сейчас то все перегружено а если людям покинуть человейники то всё, коллапс тонспорта. Так что намеренно создали дичайшие условия для такой жизни и дальше будут зажимать сильнее. Машины смогут позволить себе только богатые, даже на дачу уже становится проблемно добираться, дороги постепенно делают платными все. Ну вымрем мы, через пару поколений
  9. Игоряша Звание
    Игоряша
    0
    Сегодня, 07:45
    Единственный путь – это отказ от порочной западной концепции развития. Русский цивилизационный путь. Русская матрица – социальная справедливость, этика совести. Общество знания, служения и созидания,

    О каком "служении" говорит автор?
    Кто и кому должен служить?
    Или все это для красного словца сказано?
  10. Энный Звание
    Энный
    0
    Сегодня, 07:45
    Глобально если - перенаселение есть. И спад рождаемости это даже плюс. Пока что.
    Локально если - мы в России свое население чуть ли не промышленным способом изводим. Нам оно для каких целей? Надо увеличить рождаемость. Надо. Кому надо и зачем?
  11. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 07:47
    Помните, как любител поплевать в прошлое, вопрошают, почему не вышли защищать СССР. Прошлое легче оценивать, оно уже случилось. Почему сейчас никто не выходит защищать?
    Впрочем, самое грустное, те кто выйдут защищать Россию, будут объявлены врагами, а масса поддержит.
    Мы же в душе всё такие же средневековые. Радуемся, "когда очередную ведьму сжигают на костре".
  12. Игоряша Звание
    Игоряша
    0
    Сегодня, 07:58
    Об этом много интересных материалов у видного русского демографа, мыслителя Юрия Крупнова.

    То, что есть по ссылке, характеризует этого Крупнова как обычного демагога.
    В презентации нет ничего, кроме демагогических лозунгов и градостроительных схем по типу американских субурбий