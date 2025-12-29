«Человейники» и вымирание России
Урбанизация
Ранее урбанизация была плюсом для государств и народов. Росли города, экономика. Население приобщалось к благам цивилизации. Получало образование, доступ к передовой медицине. Меньше умирало детей, люди стали дольше жить и пр.
Был определённый баланс между городом и деревней. Как в 1950 году, когда в городах проживало 20% мирового населения, ещё 40% в малых городах и посёлках городского типа, ещё 40% — в сельской местности. Это давало ресурс развития городам, но и сельская местность шла по пути прогресса. Так, вспоминая Советский Союз, то там в сёлах, малых посёлках и даже деревнях были школы, дома творчества и культуры, музыкальные школы, поликлиники, аптеки, почта, промышленные предприятия и т. д. Жизнь кипела.
В 1970-е годы, когда вся человеческая цивилизация повернула не туда – от освоения Луны и Марса к безудержному потреблению и гедонизму, этот баланс был сломан. Городское население превысило сельское, и этот процесс продолжается до настоящего времени.
По данным доклада Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН World Urbanization Prospects, ныне в городах проживает 45% мирового населения, еще более 35% — в малых городских поселениях, а в деревне осталось менее 20%. К 2050 году, согласно прогнозу ООН, в городах будет почти 70% населения. Осталось уже мало стран, где значительная часть населения живёт в селе. Только в Африке и частично в Азии.
В России, где в 90-е годы был сломан прежний порядок жизни, а в 2000-е началась безудержная «оптимизация» (утилизация страны и народа), люди стали переезжать в поисках лучшей жизни из отдельных регионов в другие, более богатые и климатически удобные для жизни, из деревень и сёл в города, из малых городов в большие. Россия потеряла более 30 тыс. деревень и сёл. Более того, начали умирать малые города (Умирающая малая Россия).
К примеру, только Арктический регион потерял после развала СССР около трети населения. Сибирь и Дальний Восток потеряли 20–25% населения. А это регионы с самыми богатыми ресурсами на планете! И к ним уже присматриваются в США, в Западной Европе и Китае. Раздаются голоса, что пора делиться. Что русские не могут в одиночку владеть такими богатствами.
Вымирание
Одно из главнейших следствий роста мегаполисов-«человейников» — это резкое падение рождаемости. Люди «живут для себя», делают карьеру, погружены в потребление и гедонизм, кто-то уже в саморазрушение. Деградационно-потребительская модель существования, когда на собачек и кошек тратят больше денег, чем на возможного ребёнка.
Также люди понимают, что в таких условиях рождение ребенка, а тем более двух-трёх, это практически однозначная бедность. Дети в условиях капитализма – это очень дорого. В частности, в России по опросам люди желают иметь в семье больше детей, минимум двух-трёх. Но понимают, что просто не могут обеспечить их нормальную жизнь и образование, поэтому рождаемость и падает.
В сущности, дети — это будущее. Проект будущего. А люди в России не видят позитивных сценариев будущего. Только дальнейшее ухудшение внешнеполитической обстановки, условий внешней и внутренней безопасности (к примеру, проблема миграции, «новых варваров»), экономическая стагнация на грани рецессии и пр. «Прекрасного далека» нет.
Такая же ситуация и в Китае. Общество перешло к стандартам потребления стран «золотого миллиарда». И стремительно скатилось к обществу истребления и самоуничтожения, когда в Макао и Шанхае рождаемость около 0,5–0,7 ребенка на женщину. Напомню, что уровень воспроизводства населения – 2,1 ребенка на женщину. К этому скатываются и другие «человейники» Китая. Ещё хуже ситуация в Южной Корее, где государство вложило большие средства в демографию, а положение только хуже и хуже.
А первой в Азии начала вымирать Япония, где крайне высокий уровень урбанизации – более 92%, и сельская местность так опустела, что её уже занимают медведи (против них уже начали использовать военные силы).
При этом факты говорят, что чем больше город, тем меньше уровень рождаемости на одну женщину. К примеру, уровень рождаемости в Минске один из самых низких в стране и составляет около 0,6 ребенка на одну женщину. Это значительно ниже среднего показателя по Беларуси (около 1,1–1,2).
В Большом Токио, а это крупнейшая городская агломерация мира с населением около 37–38 млн человек, что сопоставимо с населением Канады, уровень рождаемости 0,9, а по стране – 1,1.
Большинство стран мира уже перешли к стадии вымирания. Даже Индия, где в большинстве штатов уровень воспроизводства ниже коэффициента 2,1–2,2. Продолжает размножаться только бедная часть мусульманского мира и Африки, где народ в массе своей продолжает приобщаться к благам цивилизации. В частности, к развитой медицине.
Что делать
Российские чиновники, продолжая выполнять установки глобалистов, финансистов, признанных «мировых» экспертов-экономистов, продолжают курс на «оптимизацию», снижение экономических издержек. Мол, это общемировая тенденция, с которой ничего поделать нельзя. Всю территорию не вытянуть, нужно сконцентрироваться на «точках роста», опорных пунктах и пр.
В частности, это прописано и в новой «Стратегии пространственного развития», которая подразумевает дальнейшую оптимизацию-утилизацию державы и народа, стягивание населения в города и обезлюживание огромных территорий Русского Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Поволжья и Нечерноземья.
Для всего Русского мира (Великая, Малая и Белая Русь с прилегающими территориями) – это конец. Москва, Питер, Казань, Нижний, Краснодар и ряд других городов будут пухнуть за счёт всей остальной страны, с ростом ряда проблем (жильё, транспорт, вода, мигранты и т. д.). Будут жиреть олигархи, в частности, жилищные. Русская деревня и малые города умрут, кроме нескольких туристических зон. Ресурсы будут осваивать вахтовым методом, с привлечением иностранной рабочей силы. Города окончательно затопят «новые варвары» – мигранты. Русские будут окончательно ассимилированы, став этнографическим материалом для держав Запада и Востока, как и планировали глобалисты.
Единственный путь – это отказ от порочной западной концепции развития. Русский цивилизационный путь. Русская матрица – социальная справедливость, этика совести. Общество знания, служения и созидания, как в лучшие годы Красной империи, откуда надо взять всё лучшее, что там было. Ставка на человека, его творческие возможности. Дети – будущее, поэтому им всё лучшее и бесплатно, за счёт государства, бизнеса и общества.
Отказ от порочной урбанизации, роста «человейников». Ставка на малоэтажную, ландшафтно-усадебную урбанизацию, «города-сады». Город — центр науки и образования, культуры и здравоохранения, туризма и отдыха. Жить — в домах-усадьбах. При этом сохраняется качество жизни, которое есть в крупных городах (связь, интернет, развитый общественный транспорт и т. д.). Об этом много интересных материалов у видного русского демографа, мыслителя Юрия Крупнова.
