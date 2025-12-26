Приоритет ударов в ночь на 26 декабря - портовая инфраструктура Украины

Приоритет ударов в ночь на 26 декабря - портовая инфраструктура Украины

Российские войска в ночь на 26 декабря нанесли групповой ракетно-дроновый удар по целям на подконтрольных противнику территориях. Сообщается о многочисленных прилётах в районе порта Измаила. Город находится на реке Дунай, через которую продолжаются поставки грузов военного и двойного назначения.

Удары нанесены и по портовой инфраструктуре Николаева. По последним сведениям огневое поражение нанесено ремонтным мастерским и объектам электроснабжения.



Сообщается о ракетных ударах и по Одесскому морскому порту. По сообщениям местных пабликов, фиксировались прилёты крылатых ракет «Калибр» морского базирования, которым предшествовала уже традиционная «геранизация». «Калибры» били и по объектам в упомянутом выше Николаеве.

Представители киевского режима на западе Украины заявляют о поражении цели на Волыни. Там, по последним сведениям, под удар попал один из объектов критической инфраструктуры. По крайней мере, именно так поражённый российскими беспилотниками объект охарактеризовал глава областной военной администрации.

На оккупированной противником части ДНР также фиксируются прилёты. В первую очередь речь идёт о Запорожье, а также о Славянско-Краматорской агломерации. Там удары нанесены в том числе с использованием ФАБ с УМПК.

Если делать вывод из информации о ночных ударах, то приоритет сделан в отношении подконтрольных врагу портов, причём как морских, так и речных.

В части регионов Украины после ударов вновь отключения электроснабжения. Значительные перебои в Одесской области.
    Владимир Владимирович Воронцов
    — Оставить Украину без порто́в ...

    — Оставить Украину без порто́в ...
      роман66
      А разве они еще есть? С такими- то долгами
      ZovSailor
      Оставить Украину без порто́в .

      hi Пусть копают море в гейропе в кружевных труселях.
      Schneeberg
      — Оставить Украину без порто́в ..
      И без портков wink
    Егоза
    Хорошие новости с утра! Одесса уже заждалась!
    Товарищ Берия
    По Затоке отработали ФАБами с УМПК, был, как минимум 1 удар по переправе в районе нп Маяки Одесской области.
    Пока без деталей.

    Из необычного.
    Ночью был переполох связанный с "пусками Калибров". Противник дважды фиксировал пуски с кораблей Черноморского флота, но в итоге ничего не прилетело.
    ВКС и ракетчики этой ночью работали в обычном режиме.
    пишут Хроники Гераней.

    Одни сплошные загадки.
    501Legion
    а нужно было бы всего пару ядерных тактических ракет либо одну нормальную и не мучаться более с этой портовой инфраструктурой.
      Naum_2
      "а нужно было бы всего пару ядерных тактических ракет либо одну нормальную и не мучаться более с этой портовой инфраструктурой".
      АГА, и получим в ответ грязную атомную бомбу, которую украм пока запрещают применять даже европейцы.
    Carlos Sala
    Пришло время ликвидировать его портовую логистическую мощность, продолжая наказывать его энергетическую систему.