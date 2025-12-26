Приоритет ударов в ночь на 26 декабря - портовая инфраструктура Украины
9 1309
Российские войска в ночь на 26 декабря нанесли групповой ракетно-дроновый удар по целям на подконтрольных противнику территориях. Сообщается о многочисленных прилётах в районе порта Измаила. Город находится на реке Дунай, через которую продолжаются поставки грузов военного и двойного назначения.
Удары нанесены и по портовой инфраструктуре Николаева. По последним сведениям огневое поражение нанесено ремонтным мастерским и объектам электроснабжения.
Сообщается о ракетных ударах и по Одесскому морскому порту. По сообщениям местных пабликов, фиксировались прилёты крылатых ракет «Калибр» морского базирования, которым предшествовала уже традиционная «геранизация». «Калибры» били и по объектам в упомянутом выше Николаеве.
Представители киевского режима на западе Украины заявляют о поражении цели на Волыни. Там, по последним сведениям, под удар попал один из объектов критической инфраструктуры. По крайней мере, именно так поражённый российскими беспилотниками объект охарактеризовал глава областной военной администрации.
На оккупированной противником части ДНР также фиксируются прилёты. В первую очередь речь идёт о Запорожье, а также о Славянско-Краматорской агломерации. Там удары нанесены в том числе с использованием ФАБ с УМПК.
Если делать вывод из информации о ночных ударах, то приоритет сделан в отношении подконтрольных врагу портов, причём как морских, так и речных.
В части регионов Украины после ударов вновь отключения электроснабжения. Значительные перебои в Одесской области.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация