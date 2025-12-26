На потерянном в Гуляйполе КП противник бросил документы, карты и компьютеры
Российские Вооружённые силы продолжают Гуляйпольскую освободительную операцию. В течение минувших суток был завершён охват гарнизона противника на северо-западном фланге с выходом наших войск уже за пределы города. Осуществлён выход на окраину Гуляйполя и на юго-западе. Развивается наступление и в центральной части этого населённого пункта, расположенного в Запорожской области.
Подразделениям ВС РФ в центре города был взят командный пункт противника. Именно из этого пункта враг осуществлял командование силами на всём Гуляйпольском направлении. А принадлежал этот командный пункт одной из бригад территориальной обороны.
Сам противник подтверждает потерю контроля над своим КП, добавляя, что на нём «оценивали оперативную обстановку и принимали решения офицеры 1-го батальона 106-й бригады ТрО». В сообщениях говорится, что батальон ранее был переподчинён 102-й бригаде теробороны ВСУ.
В командном пункте противник оставил множество документов, компьютеры с программами по получению данных с дронов, приказы украинского командования, карты с позициями войска, печати и многое другое. Теперь эти трофеи изучаются нашими ребятами.
Аффилированный с ГУР Украины паблик DS:
В украинском штабе так называемых сил обороны Юга объявили о том, что «проверяют информацию о потере командного пункта с военной документацией». Добавлено, что «проводится расследование».
Ранее в украинских СМИ публиковалась информация о том, что некоторые офицеры противника сами призывали подчинённых уходить из Гуляйполя ввиду роста вероятности попадания в окружение. Был ли это именно тот случай, если эти сведения вообще соответствуют действительности, пока не ясно.
На текущий момент под контролем армии России находится уже порядка 70% территории Гуляйполя.
Украинские радикалы, комментируя оставленные карты, документы и компьютеры, негодуют, заявляя, что теперь «русские получат множество данных, в том числе данные о расположении украинских укреплений в городе и за его пределами».
