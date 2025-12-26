На потерянном в Гуляйполе КП противник бросил документы, карты и компьютеры

На потерянном в Гуляйполе КП противник бросил документы, карты и компьютеры

Российские Вооружённые силы продолжают Гуляйпольскую освободительную операцию. В течение минувших суток был завершён охват гарнизона противника на северо-западном фланге с выходом наших войск уже за пределы города. Осуществлён выход на окраину Гуляйполя и на юго-западе. Развивается наступление и в центральной части этого населённого пункта, расположенного в Запорожской области.

Подразделениям ВС РФ в центре города был взят командный пункт противника. Именно из этого пункта враг осуществлял командование силами на всём Гуляйпольском направлении. А принадлежал этот командный пункт одной из бригад территориальной обороны.

Сам противник подтверждает потерю контроля над своим КП, добавляя, что на нём «оценивали оперативную обстановку и принимали решения офицеры 1-го батальона 106-й бригады ТрО». В сообщениях говорится, что батальон ранее был переподчинён 102-й бригаде теробороны ВСУ.

В командном пункте противник оставил множество документов, компьютеры с программами по получению данных с дронов, приказы украинского командования, карты с позициями войска, печати и многое другое. Теперь эти трофеи изучаются нашими ребятами.



Аффилированный с ГУР Украины паблик DS:

Такое с КП произошло ввиду того, что его 18 декабря штурмовал противник. Почему на командном пункте было много управленцев, в том числе командиры рот, неизвестно. Один из ротных после штурма погиб, потому что не успели довезти на стабик (стабилизационный пункт). Противник (ВС РФ) проник туда уже после их ухода и снял данную «распаковку».

В украинском штабе так называемых сил обороны Юга объявили о том, что «проверяют информацию о потере командного пункта с военной документацией». Добавлено, что «проводится расследование».

Ранее в украинских СМИ публиковалась информация о том, что некоторые офицеры противника сами призывали подчинённых уходить из Гуляйполя ввиду роста вероятности попадания в окружение. Был ли это именно тот случай, если эти сведения вообще соответствуют действительности, пока не ясно.



На текущий момент под контролем армии России находится уже порядка 70% территории Гуляйполя.

Украинские радикалы, комментируя оставленные карты, документы и компьютеры, негодуют, заявляя, что теперь «русские получат множество данных, в том числе данные о расположении украинских укреплений в городе и за его пределами».
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +9
    Сегодня, 06:51
    русские получат множество данных, в том числе данные о расположении украинских укреплений в городе и за его пределами».

    А еще компьютеры с чипами. Конечно, не стиральная машинка, но тоже будет что в "Кинжал" вставить.
  2. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +4
    Сегодня, 07:07
    Судя по зраде в сети, штаб встал на тапки буквально сразу после прорыва на их сторону Гайчура.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:15
    противник оставил множество документов, компьютеры с программами по получению данных с дронов, приказы украинского командования, карты с позициями войска, печати и многое другое.

    "Бежал Гарун быстрее лани" )))
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:23
      Ибо как завещал К. Прутков
      Будь при отступлении проворен,
      Как перед Крестовским Корш и Суворин[
  4. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 08:03
    Исходя из того что об этом объявили ценности карты и информация на компах не представляют....
  5. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +2
    Сегодня, 08:05
    В командном пункте противник оставил множество документов, компьютеры с программами по получению данных с дронов, приказы украинского командования, карты с позициями войска, печати и многое другое.

    Хорошо бы чтобы найденные данные не оказались подготовленной "липой" !
    Метод не новый, но действенный. Всё нужно проверять.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 08:47
      Цитата: Starover_Z
      Хорошо бы чтобы найденные данные не оказались подготовленной "липой"

      Тоже об этом подумал. Хо хлы народ хитрый. И с трудом верится, что все это они оставили без задней мысли.
      Не такие уж они дур аки, как думают некоторые.
      Деза...
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:47
    Цитата: Starover_Z
    Хорошо бы чтобы найденные данные не оказались подготовленной "липой" !

    Вполне возможно. Такое уничтожают в первую очередь!
  7. iommi Звание
    iommi
    0
    Сегодня, 08:48
    Не надо слепо верить всему что там найдут, подкинуть дезу времени у них хватало,
  8. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 09:22
    Пару лет назад писали, что российские войска отсталые, пользуются бумажными топокартами в отличие от ВСУ, где электронные. Оказывается и ВСУ пользуется бумажными.
  9. Филин Звание
    Филин
    -1
    Сегодня, 09:31
    "произошло ввиду того, что его 18 декабря штурмовал противник" - прошло больше недели, что сейчас происходит? Военкоры пишут о тяжёлых боях и серьёзными проблемами со снабжением.