Трамп взялся «защищать христиан» и отдал приказ о нанесении ударов по Нигерии
Военная операция против боевиков ИГИЛ (*запрещённая в России террористическая группировка) началась в Нигерии. Непосредственное участие в этой операции принимают Соединённые Штаты Америки.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов, как он выразился, по «террористическому отребью ИГ*». Для нанесения ударов использовались боевые корабли американских ВМС, которые отстрелялись по объектам на северо-западе Нигерии крылатыми ракетами «Томагавк».
Трамп сопроводил атаку поздравлением с Рождеством, заявив, что эти удары нацелены на «защиту нигерийских христиан».
Президент США:
Повеяло духом (или душком) крестоносцев, которые под лозунгами о спасении христианских святынь зачастую решали, как известно, и свои материальные проблемы, а также проблемы тех, кто их для походов на Святую Землю собирал. В данном случае эксперты предполагают, что борьба с ИГИЛ* в Нигерии для США вторична. На первом месте – прямой доступ к нефти.
МИД Нигерии подтверждает данные о начале операции против ИГИЛ*:
Далее утверждается, что главная цель операции – «защита людей, сохранение мира и согласия в стране»:
Далее говорится о том, что правительство Нигерии разрешило американским военным бить по территории своей страны, так как это в интересах национальной безопасности.
Американский генерал Дагвин Андерсон, командующий Африканским командованием армии США:
Сообщается о том, что ВВС Нигерии для нанесения ударов использовали истребители JF-17 китайского производства.
Информация