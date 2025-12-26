Трамп взялся «защищать христиан» и отдал приказ о нанесении ударов по Нигерии

Множество представителей террористического отребья ликвидировано. И будет ликвидировано ещё больше, если их гонения и атаки на христиан не прекратятся.

Мы продолжаем работать вместе с другими странами, включая США, чтобы бороться с терроризмом и экстремизмом. Это привело к авиаударам по местам, где прячутся террористы на северо-западе Нигерии.

Министерство иностранных дел Нигерии продолжит информировать граждан и партнёров о своих действиях.

Мы работаем с нигерийскими и другими региональными партнёрами над расширением сотрудничества в борьбе с терроризмом, связанным с продолжающимся насилием и угрозами в отношении невинных людей. Наша цель — защитить американцев и наших союзников и уничтожить экстремистские организации, где бы они ни находились.