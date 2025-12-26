Трамп взялся «защищать христиан» и отдал приказ о нанесении ударов по Нигерии

6 191 28
Трамп взялся «защищать христиан» и отдал приказ о нанесении ударов по Нигерии

Военная операция против боевиков ИГИЛ (*запрещённая в России террористическая группировка) началась в Нигерии. Непосредственное участие в этой операции принимают Соединённые Штаты Америки.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов, как он выразился, по «террористическому отребью ИГ*». Для нанесения ударов использовались боевые корабли американских ВМС, которые отстрелялись по объектам на северо-западе Нигерии крылатыми ракетами «Томагавк».



Трамп сопроводил атаку поздравлением с Рождеством, заявив, что эти удары нацелены на «защиту нигерийских христиан».

Президент США:

Множество представителей террористического отребья ликвидировано. И будет ликвидировано ещё больше, если их гонения и атаки на христиан не прекратятся.

Повеяло духом (или душком) крестоносцев, которые под лозунгами о спасении христианских святынь зачастую решали, как известно, и свои материальные проблемы, а также проблемы тех, кто их для походов на Святую Землю собирал. В данном случае эксперты предполагают, что борьба с ИГИЛ* в Нигерии для США вторична. На первом месте – прямой доступ к нефти.

МИД Нигерии подтверждает данные о начале операции против ИГИЛ*:

Мы продолжаем работать вместе с другими странами, включая США, чтобы бороться с терроризмом и экстремизмом. Это привело к авиаударам по местам, где прячутся террористы на северо-западе Нигерии.

Далее утверждается, что главная цель операции – «защита людей, сохранение мира и согласия в стране»:

Министерство иностранных дел Нигерии продолжит информировать граждан и партнёров о своих действиях.

Далее говорится о том, что правительство Нигерии разрешило американским военным бить по территории своей страны, так как это в интересах национальной безопасности.

Американский генерал Дагвин Андерсон, командующий Африканским командованием армии США:

Мы работаем с нигерийскими и другими региональными партнёрами над расширением сотрудничества в борьбе с терроризмом, связанным с продолжающимся насилием и угрозами в отношении невинных людей. Наша цель — защитить американцев и наших союзников и уничтожить экстремистские организации, где бы они ни находились.

Сообщается о том, что ВВС Нигерии для нанесения ударов использовали истребители JF-17 китайского производства.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ray Звание
    Ray
    +9
    Сегодня, 07:02
    Трампу надо бы напомнить, что эта самая ИГИЛ является продуктом ЦРУ, как они обучалиБагдади, пока он "томился" в Гуантаномо, и как эвакуировали высшее вкком состав на вертолетах в Израиль, якобы "для лечения", когда их начали бомбить ВКС РФ.
    Этот вскормышь оказался очень удоным инструментом внешней политики для США, и то ли он сам, то ли уже его призрак, используется до сих пор.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +4
      Сегодня, 08:04
      Если США смогли уломать власти Нигерии на согласие ударов по ИГИЛ, то чем это отличается от согласия Сирии в своё время при Асаде на призыв к России? И пусть Трамп тратит Томагавки на ИГИЛ, а не на ВСУ. Это в наших интересах.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 07:07
    С другой стороны то что там вытворяет Боко Харам это надо видеть...жуть пострашнее преступлений айнзатц-команд Гитлера.
    Все эти террористические отряды результат развала Ирака,Сирии,Ливии...бывшие когда то стеной на пути террористов.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 07:13
    В данном случае эксперты предполагают, что борьба с ИГИЛ* в Нигерии для США вторична. На первом месте – прямой доступ к нефти.

    Кроме запасов нефти и газа в стране запасы золота, руды и РЗМ, что и является первой причиной интереса матрасников.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +3
      Сегодня, 08:10
      Если быть циничным до конца, надо признать, что мы в Сирию вступали тоже не бескорыстно. И кроме авиабазы с базой ВМФ, главным фактором называли не дать построить газо и нефтепроводы через Сирию из Катара и Саудовской Аравии в Европу.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 08:20
        Сабуров_Александр53
        Сегодня, 08:10
        Если быть циничным до конца, надо признать, что мы в Сирию вступали тоже не бескорыстно.

        hi Вспомним дедушку Ленина с его фразой в 1918 г. -Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться.
        Это страны НАТО не надо устроили лай у ворот России, а умение геополитического предвидения и является защитой от извечных врагов-наглосаксов, кроме сопутствующей угрозы ИГИЛ.
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 08:40
          ZovSailor, не очень понял про революцию применительно к Сирии, которая там, вроде бы не происходила никогда. Если не считать революциями всякие военные перевороты и узурпацию власти в таких странах.
          Но и далее ещё больше запутался, что вы хотели сказать про "вечных врагов" кроме ИГИЛ с лаем у ворот России? Нет, то что "лают" я знаю, но не могу увязать с темой дискуссии. Вы о чём?
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            0
            Сегодня, 09:11
            Сабуров_Александр53
            Сегодня, 08:40

            hi Если лаконично, каждая страна вправе использовать своё геополитическое преимущество, как фактор национальной безопасности прежде всего своего народа, ну, а в рамках современных трендов пока ещё дышащей ООН, не в ущерб коллективной безопасности народов других стран.
            Если говорить развёрнуто, то с времён истории и культуры Древней Руси территория нашей страны подвергалась нападениям печенегов, половцев и др. пришельцев, поэтому вынуждена защищать свой народ, в том числе от современных угроз ИГИЛ ( Сирия, Афганистан, Ирак ), что ярко проявилось после распада СССР во времена ЕБН с его либеральной угоднической гвардией в угоду лженедоЗападу с горячим Кавказом.
            1. Сабуров_Александр53 Звание
              Сабуров_Александр53
              0
              Сегодня, 09:25
              Спасибо за развёрнутый ответ! Только не стоит идеализировать миролюбие к.л. страны, в том числе нашей. Иначе никогда бы Россия не стала самой большой по площади, расширяя свои границы не только уговорами и подкупом местных царьков. И как-то так получилось, что печенеги с половцами нападали, нападали на нас, а в итоге их всех не стало. А все их "исконные" земли стали Россией. Куда они все подевались?
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 09:23
        Сабуров_Александр53
        Сегодня, 08:10.
        И кроме авиабазы с базой ВМФ, главным фактором называли не дать построить газо и нефтепроводы через Сирию из Катара и Саудовской Аравии в Европу.

        hi Вспомним, официально власти РФ заявляли о первопричинах помощи режиму САР как раз борьбу с ИГИЛ, грозящей в южном подбрюшье России.
        Попутно решались и другие,не менее важные геополитические задачи, включая военные базы и трубопроводы.
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 09:32
          Я помню...Но пока не пришел к окончательному выводу, что было первичным в решении вступиться за Сирию. ИГИЛ был не только в Сирии, но вступились именно за Сирию. Жаль не удержали у власти "своего сукина сына" и теперь висим там на волоске...
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 07:19
    Мы работаем с нигерийскими и региональными партнёрами

    И давно Нигерия стала партнером с США?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 08:29
      Елена ,а у Нигерии есть нефть и газ ?Честно говоря этот бардак в Нигерии надо кому- то прекращать.Нигерийские власти это не могут.Не дело ,когда игиловцы * школами детей к себе угоняют. Школами.Сотнями детей .Трампа в этом начинании надо поддержать.А что на это скажет Макрон ?
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +2
        Сегодня, 08:44
        А что на это скажет Макрон ?

        А этот петушок тут с какого боку? Нигерия вроде никогда не была под Францией, будучи в прошлом колонией Великобритании. Вы наверное спутали её с Нигером, а это две разные страны.
        1. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          +3
          Сегодня, 08:48
          это две разные страны
          Страны разные, а негры одинаковые wink
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            +3
            Сегодня, 08:53
            Страны разные, а негры одинаковые wink

            Причем все на одно лицо... Вспомнился сюжет из х/ф "Мимино", когда японец в лифте шепчет своей жене :
            - Посмотри, все эти русские на одно лицо.
            А в лифте с ними армянин (Мкртчян) и грузин (Кикабидзе) lol laughing
          2. Serafim Звание
            Serafim
            0
            Сегодня, 09:44
            Негры не одинаковые. Есть коричневые и синие. Синие более злые и поедают коричневых.
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 08:34
      С тех пор, как Трамп объявил о планах создания сырьевой сверхдержавы.
    3. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 08:47
      Цитата: Егоза
      И давно Нигерия стала партнером с США?

      С того дня как там обнаружили нефть
    4. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 08:48
      А ей без разницы чьим быть партнером. Кто больше даст, тот и партнер. Недавно Нигерия стала партнером БРИКС, но очевидно не осмелилась попросить помощи у БРИКС в борьбе со своими бандюками.
      1. Калмыков Эдуард
        Калмыков Эдуард
        0
        Сегодня, 10:13
        БРИКС не военный блок, вот если бы стала членом ОДКБ...
  5. Soveticos Звание
    Soveticos
    +3
    Сегодня, 07:47
    Христиане, мусульмане, индусы, буддисты -это самое меньшее, что беспокоит трампа, если вообще беспокоит. Что в недрах земли имеется твоём, что ценное есть-придумаем причину и заберём.
  6. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 08:41
    Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов, как он выразился, по «террористическому отребью ИГ*». Для нанесения ударов использовались боевые корабли американских ВМС, которые отстрелялись по объектам на северо-западе Нигерии крылатыми ракетами «Томагавк».

    Вот настоящий голубь Мира, гадит повсюду где только может, как такому до сих пор Нобелевский комитет премию то не дал? Наверное без применения ТЯО не дают теперь.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 08:47
    Раздухарился, Миротворец! wink
  8. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 08:48
    взялся «защищать христиан»

    Но то что бандеровцы творят с православной церковью "этодругое"...
  9. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 09:04
    Трампу наколка: есть один европейский самозванец, он тоже христиан уничтожает.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:22
    Цитата: Сабуров_Александр53
    Вы наверное спутали её с Нигером

    Я ничего не путаю.После многоходовочки Виктории Нуланд в Нигере ,когда сначала выперли французов ,потом американцев с базы Агадес ,а потом и саму Викторию с гослужбы. У Макрона должна быть истерика на любое телодвижение американцев в Африке.Вот Трамп возьмёт и попросит военную базу в Нигерии.
  11. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 09:42
    Да и хрен то с ними, со всеми!