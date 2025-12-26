КНДР показала идеальные заводские цеха со станками ЧПУ и готовыми ракетами

Северокорейский лидер посетил производственные цеха промышленных предприятий, занятых в сфере военно-промышленного комплекса. Ким Чен Ыну продемонстрировали продукцию, которая была произведена на заводах КНДР в последнем квартале 2025 года. Речь идёт о такой продукции как ракеты и снаряды различного типа, включая боеприпасы для ЗРК, ПТРК, других оборонительных и ударных систем.

Пресса КНДР сообщает о том, что Ким обозначил важность укрепления военно-технического потенциала страны для сдерживания войн, которые могут разразиться из-за деструктивных действий противников.



Ким Чен Ын подписал новые проекты планов по модернизации ведущих предприятий ВПК. Эти проекты будут внесены на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи.

Глава КНДР:

Главное управление ракетостроения и профильное управление при Госкомитете экономики должны последовательно подготовиться к безусловному принятию плана и достижению цели для модернизации производства, которые наметит IX съезд нашей партии, и ответственному претворению их в жизнь.




Обращает на себя внимание идеальное состояние заводских цехов с плакатами об обязательствах выполнить гособоронзаказ на 100 процентов, наличие современных станков с программным управлением (ЧПУ).



Также сложно оставить без внимания помещения с внушительным количеством готовых корпусов будущих ракет, на которые уже нанесена соответствующая маркировка.



В западной прессе не решаются писать о том, что на заводах Северной Кореи начинку для ракет делают из «разобранных стиральных машинок иностранных брендов»...



Да и излюбленных перлов о том, что «рабочие по 20 часов в сутки стоят за станками под дулами автоматов» тоже всё меньше, хотя и не обходится без подобного рода публикаций совсем уж, простите, для «одноклеточных».
