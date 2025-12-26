КНДР показала идеальные заводские цеха со станками ЧПУ и готовыми ракетами
Северокорейский лидер посетил производственные цеха промышленных предприятий, занятых в сфере военно-промышленного комплекса. Ким Чен Ыну продемонстрировали продукцию, которая была произведена на заводах КНДР в последнем квартале 2025 года. Речь идёт о такой продукции как ракеты и снаряды различного типа, включая боеприпасы для ЗРК, ПТРК, других оборонительных и ударных систем.
Пресса КНДР сообщает о том, что Ким обозначил важность укрепления военно-технического потенциала страны для сдерживания войн, которые могут разразиться из-за деструктивных действий противников.
Ким Чен Ын подписал новые проекты планов по модернизации ведущих предприятий ВПК. Эти проекты будут внесены на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи.
Глава КНДР:
Обращает на себя внимание идеальное состояние заводских цехов с плакатами об обязательствах выполнить гособоронзаказ на 100 процентов, наличие современных станков с программным управлением (ЧПУ).
Также сложно оставить без внимания помещения с внушительным количеством готовых корпусов будущих ракет, на которые уже нанесена соответствующая маркировка.
В западной прессе не решаются писать о том, что на заводах Северной Кореи начинку для ракет делают из «разобранных стиральных машинок иностранных брендов»...
Да и излюбленных перлов о том, что «рабочие по 20 часов в сутки стоят за станками под дулами автоматов» тоже всё меньше, хотя и не обходится без подобного рода публикаций совсем уж, простите, для «одноклеточных».
