О ситуации в Купянске
Уже несколько дней интернет бушует. Главная тема шторма — события в Купянске в Харьковской области. Украинские ресурсы, как это обычно бывает, уже давно «отбили город у оккупантов». Очередная перемога, уже привычная, с давно предсказуемым итогом чуть позже.
Но меня удивляют не украинцы, я в который уже раз поражаюсь русским или псевдорусским каналам. Одни давно известные и уважаемые мной авторы пишут о сложной обстановке в Купянске, об очередном мясном штурме ВСУ, о героизме наших бойцов, о постоянном изменении обстановки. Что-то переходит в руки ВСУ, что-то захватывают наши.
Но есть другие. Они тоже вроде наши, но с каким-то душком. Сколько уже раз за время СВО я читал о том, что генералы ничего не понимают в войне, что менять надо всех, что неудачи — это вина Генштаба. И вот в Купянске все опять повторяется. Странно, почему одни и те же командиры, по мнению авторов, в случае удачной операции — военные гении, но стоит их частям и соединениям где-то остановиться, они превращаются в бездарей не на своем месте?
Откуда это? Когда мы решили, что воюем не с лучшей европейской армией, а с кучкой бандитов? Почему мы вдруг посчитали, что вся армия Украины только и ждет, чтобы выбрать момент, чтобы сдаться в плен? Или кто-то уже решил, что мы сломили моральный дух, сломали «хребет» ВСУ? В конце концов, как в наших головах заявление украинских СМИ о захвате части города трансформировалось в полную потерю Купянска, в отход наших войск?
Но самое противное состоит в том, что в сеть уже забрасываются мерзкие мыслишки вроде «а медальки за взятие уже получили». Кто дал право авторам таких высказываний вообще рассуждать по поводу наград для бойцов на передовой? Какой «диван» или «кресло» дает это право? Те, кто брал Купянск, плохо воевали? Те, кто сейчас «сглаживает» волны наступления ВСУ, плохо воюют?
Любая награда воину — это не просто безделушка, это кровь, пот, грязь, боль. И в то же время мужество, героизм, братство, самоотверженность... Это оценка тяжелой работы солдата, оценка не только от командиров и начальников, оценка от братьев, с которыми находится солдат во время боя, с которыми делится патронами, пайком…
Противник что-то придумал неожиданное, никогда не применяемое раньше? Контрнаступление — это какой-то гениальный маневр? В настоящее время скорее глупый, чем гениальный. Снимать соединения с других участков фронта для захвата Купянска, как это делают ВСУ, — это очередная пиар-акция для «укрепления позиции Киева на переговорах». Акция, которая уже стоила Киеву потерей Северска и ряда других населенных пунктов.
Никакой конкретики
О том, что реально на данное время происходит в Купянске, не знает никто. Данные с разных сторон настолько противоречивы и так быстро меняются, что говорить о чем-то как о свершившемся факте просто невозможно. Так что более или менее достоверно можно говорить о тенденциях контрнаступления ВСУ.
По данным спецслужб, задача была поставлена крайне жестко. К Новому году выбить русские подразделения из Купянска любой ценой. Киев должен иметь «козыри» на встрече Зеленского с хозяевами. Для этого направить в этот район БД все имеющиеся резервы, а в случае необходимости и перебросить соединения с других участков фронта.
Для ведения БД в городской застройке использовать штурмовые подразделения. Наступление вести без перерывов. Навалом. Сразу за первой волной вторая, за второй третья и так до выполнения задачи. Наступление ведется сразу по нескольким направлениям с упором на пехотные подразделения из районов н. п. Московка, Соболевка, Садовое и Купянск-Узловой. На данный момент известно о семи бригадах ВСУ, подразделениях нацгвардии и теробороны.
Это всё. Дальше домыслы. Думаю, что полного понимания ситуации нет даже у командиров подразделений, участвующих в боях с обеих сторон. Пошел навал, а там уже как Бог пошлет. Где тонко, там и рвется, там и развиваем наступление.
В целом же для наших подразделений ситуация действительно тяжелая. Прежде всего по логистике. По данным с той стороны, для снабжения у нас остается достаточно узкий коридор, простреливаемый даже стрелковым оружием. Думаю, подразделения перешли в режим «жесткой экономии». Да и численный перевес сейчас на стороне противника. Так что сейчас главная надежда на наших дроноводов, на их опыт.
Хотелось бы, конечно, сказать о нереальности успеха ВСУ, но воздержусь. Просто потому, что нет достоверной информации. Прогнозы в таком случае — это гадание на кофейной гуще. И второе. Конечно, можно сказать, что Купянск для нас не так важен, как другие города. Но это будет ложью. Любой крупный город важен просто потому, что инфраструктурно является центром определенной агломерации.
Писать много выводов не буду. Как бы ни сложилась ситуация в Купянске, в нашу сторону или в сторону ВСУ, победа все равно будет за нами. Как это было уже много раз.
