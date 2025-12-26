ПВО России отразила массированную беспилотную атаку ВСУ на Волгоград

Расчеты ПВО России отразили сегодня ночью массированную беспилотную атаку ВСУ на Волгоград. Над городом прогремело не менее 20 взрывов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Примерно к полуночи над Волгоградом уже было перехвачено около десятка вражеских летательных аппаратов. А всего, согласно данным пресс-службы оборонного ведомства России, над Волгоградской областью за ночь уничтожили 34 дрона противника. Это почти половина из тех, которые силы ПВО перехватили над российскими регионами.

В течение минувшей ночи наши военные перехватили 77 украинских БПЛА, причем больше всего было сбито над Волгоградской областью. Большое количество вражеских дронов уничтожили также над Ростовской областью – 23 единицы. Как ранее уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, атаку украинских БПЛА отражали в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах.

По пять беспилотников сбили над Крымским полуостровом и над Калужской областью. Три аппарата противника ликвидировали в Подмосковье, причем один из них направлялся в сторону Москвы. Также два вражеских дрона сбили над Белгородчиной и один – над Воронежской областью. Четыре аппарата уничтожили над морской поверхностью: три – над Черным морем и один – над Азовским.

Также сообщалось об объявлении беспилотной безопасности и плана «Ковер» в Пензенской области. Временно останавливал этой ночью полеты воздушных судов аэропорт Пензы.
7 комментариев
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 09:27
    Нам бы пора уже, что-то надо делать по прикрытию предприятий нефтепереработки и хранению.
    Какие-то мобильные группы.
    Ведь понятно, что до того же Волгограда дроны летят не менее двух часов. Можно и свисток подать чтобы все были на палубе в готовности. Или уже всё, каникулы?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Аркадий007
      Или уже всё, каникулы?

      Каникул сейчас быть не может. Ясно же, что враг постарается испортить людям праздники. Поэтому вдвое усилить все силы охраны и бдительность.
      1. Everevil Звание
        Everevil
        0
        Сегодня, 10:12
        Праздники? В приграничных областях (в том числе Ростовской, которая теперь как бы официально и не приграничная совсем стала) каждый день беспилотная или ракетная опасность. Тут речь давно не идёт ни о каких праздниках. И в связи с этим есть ощущение, что в те самые праздники противник в отличие от обычных дней просто особо массово оттянется sad
        И об усилении каких "сил охраны" и какой "бдительности" речь идёт? ПВО и так работает в полный рост (за что огромное спасибо ребятам), а бдительности у всех - хоть отбавляй!
    2. Tooks Звание
      Tooks
      +1
      Сегодня, 09:50
      Для всего этого нужны люди. Переквалифицируем курьеров или блогеров?
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 10:00
        Цитата: Tooks
        Для всего этого нужны люди. Переквалифицируем курьеров или блогеров?

        Блохеров можно и нужно ! А то на чём они в Сети народ разводят и ложат в карман десятки, сотни тысяч минимум ?!
        Я вовсе не завидую, нет, но пока кто-то скидывается по сотне для помощи на СВО, они не отвлекаясь на это рубят себе "капусту".
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 09:44
    По словам Гладкова,тяжелая ситуация в белгородском пограничье.Грайворон,Новая Таволжанка.Тут постоянно твердят о стачивании ВСУ,но в реальности на многих участках происходит обратное,причем гибнут наши люди,гражданские.Что делать по приграничью?Когда было заявлено о зоне безопасности или как ее?
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:00
    За массированную беспилотную атаку по РФ можно и ядерный удар получить. Всё в руках правившей элиты РФ!