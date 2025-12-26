ПВО России отразила массированную беспилотную атаку ВСУ на Волгоград
Расчеты ПВО России отразили сегодня ночью массированную беспилотную атаку ВСУ на Волгоград. Над городом прогремело не менее 20 взрывов.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Примерно к полуночи над Волгоградом уже было перехвачено около десятка вражеских летательных аппаратов. А всего, согласно данным пресс-службы оборонного ведомства России, над Волгоградской областью за ночь уничтожили 34 дрона противника. Это почти половина из тех, которые силы ПВО перехватили над российскими регионами.
В течение минувшей ночи наши военные перехватили 77 украинских БПЛА, причем больше всего было сбито над Волгоградской областью. Большое количество вражеских дронов уничтожили также над Ростовской областью – 23 единицы. Как ранее уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, атаку украинских БПЛА отражали в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах.
По пять беспилотников сбили над Крымским полуостровом и над Калужской областью. Три аппарата противника ликвидировали в Подмосковье, причем один из них направлялся в сторону Москвы. Также два вражеских дрона сбили над Белгородчиной и один – над Воронежской областью. Четыре аппарата уничтожили над морской поверхностью: три – над Черным морем и один – над Азовским.
Также сообщалось об объявлении беспилотной безопасности и плана «Ковер» в Пензенской области. Временно останавливал этой ночью полеты воздушных судов аэропорт Пензы.
