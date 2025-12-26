Экс-главком ВСУ обиделся на слова о «бумажных генералах» в командовании

На Украине обозначилось заочное противостояние замкомандира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого (внесён в список террористов и экстремистов в России) с бывшим главкомом ВСУ Виктором Муженко. Муженко, который занимал должность главнокомандующего украинской армией в период с 2014 по 2019 годы, выступил с критикой в адрес одного из главарей «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация).

Дело в том, что Билецкий (тот самый, который клялся деблокировать своих подельников в Мариуполе в 2022 году) объявил о том, что ВСУ командуют «бумажные генералы», многие из которых «даже не были на фронте».

Билецкий*:

У многих командующих нет боевого опыта. Но они отдают какие-то приказы, которые в итоге просто ведут в никуда.

Муженко, вступая в перепалку («жабогадюкинг»), ответил Билецкому* словами о том, что тот «подрывает единство украинской армии».

Слово за слово… В итоге радикал Билецкий выступил уже против Муженко, заявив о том, что тот и сам во времена «АТО» отличался принятием, мягко говоря, спорных решений.

Одним из наиболее острых моментов в этом и ему подобных спорах на Украине является вопрос «качества» и «целесообразности» отдаваемых отдельно взятыми генералами приказов. Например, речь идёт о приказе штурмовать Покровск (Красноармейск) после того, как он был взят под контроль российскими войсками. В ходе штурмовых действий полегли хорошо подготовленные боевики всё того же 3-го армейского корпуса Украины, что и вызвало негатив со стороны таких как Билецкий*.

Муженко же настаивает на том, что приказы нужно выполнять, а не обсуждать.

Дальнейшая перепалка перешла в разряд «сам такой…»
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 09:39
    А вот,и юго-северный..Или как его..Ну,вышедший в тираж
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:42
    ❝ Муженко, вступая в перепалку («жабогадюкинг»), ответил Билецкому*❞ —
    ❝ Дальнейшая перепалка перешла в разряд «сам такой…»❞ —

    — Ну и подрались бы ...
  3. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 09:46
    Припоминаю, как в 2015 году бандерлоги с целью прославления своего Главкома, на Танчиках создали аккаунт "Муженко". И даже отчитывались перед руководством за успешное проведение психологической операции против России. Скрины видел, но не сохранил. Любителям пруфов не беспокоиться.
    Правда, бились на этом аккаунте нубы. Стата была дрянь. Народ смеялся.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 09:47
    То ли дело, Билецкий безвылазно на фронте (медийном).