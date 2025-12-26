У многих командующих нет боевого опыта. Но они отдают какие-то приказы, которые в итоге просто ведут в никуда.

На Украине обозначилось заочное противостояние замкомандира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого (внесён в список террористов и экстремистов в России) с бывшим главкомом ВСУ Виктором Муженко. Муженко, который занимал должность главнокомандующего украинской армией в период с 2014 по 2019 годы, выступил с критикой в адрес одного из главарей «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация).Дело в том, что Билецкий (тот самый, который клялся деблокировать своих подельников в Мариуполе в 2022 году) объявил о том, что ВСУ командуют «бумажные генералы», многие из которых «даже не были на фронте».Билецкий*:Муженко, вступая в перепалку («жабогадюкинг»), ответил Билецкому* словами о том, что тот «подрывает единство украинской армии».Слово за слово… В итоге радикал Билецкий выступил уже против Муженко, заявив о том, что тот и сам во времена «АТО» отличался принятием, мягко говоря, спорных решений.Одним из наиболее острых моментов в этом и ему подобных спорах на Украине является вопрос «качества» и «целесообразности» отдаваемых отдельно взятыми генералами приказов. Например, речь идёт о приказе штурмовать Покровск (Красноармейск) после того, как он был взят под контроль российскими войсками. В ходе штурмовых действий полегли хорошо подготовленные боевики всё того же 3-го армейского корпуса Украины, что и вызвало негатив со стороны таких как Билецкий*.Муженко же настаивает на том, что приказы нужно выполнять, а не обсуждать.Дальнейшая перепалка перешла в разряд «сам такой…»