Макрон вспомнил об арестованном в РФ французе после прямой линии с Путиным

Мы знаем, что сейчас очень большая напряжённость между Россией и Францией, но приближается Новый год. Может ли его (Лорана Винатье*) семья надеяться на то, что он может быть обменян, или рассчитывать на помилование президентом (РФ)?

Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия, чтобы это сделать.

Сейчас мяч на стороне Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон озаботился судьбой одного из своих сограждан. Речь идет о французском гражданине Лоране Винатье* (на фото). Ранее Министерством юстиции России он был внесен в список иностранных агентов.В июне прошлого года на тот момент числящийся консультантом в швейцарском неправительственном Центре гуманитарного диалога француз был задержан российскими силовиками по подозрению в шпионской деятельности. Через три месяца суд приговорил его к трем годам колонии по обвинению в сборе сведений о российских военных в качестве иностранного агента (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).Министерство иностранных дел Франции не стало оспаривать приговор как таковой, но объявило его «чрезмерно суровым». Макрон в то время заявил, что Винатье* якобы не шпионил в пользу французских спецслужб. На этом французы успокоились и фактически бросили своего гражданина на произвол судьбы.В августе 2025 года из картотеки на сайте Лефортовского суда Москвы стало известно, что французский гражданин стал фигурантом дела о шпионаже. По соответствующей статье 276 УК РФ ему грозит до двадцати лет заключения.Дело Винатье* получило общественную огласку лишь после того, как журналист телеканала TF1 Жером Гарро во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря поинтересовался у главы государства:Российский президент ответил, что впервые слышит об этом деле и пообещал разобраться. Путин добавил, что если российский закон позволяет не наказывать французского гражданина, либо смягчить его ответственность, то это будет сделано.По последней информации, согласно публикации французского телеканала BFM TV со ссылкой на источники в Елисейском дворце, президент Франции Эммануэль Макрон внимательно следит за ситуацией с французом Лораном Винатье*. Собеседник телеканала в окружении президента Франции добавил, что Макрон «по-прежнему полон решимости добиться его скорейшего освобождения при поддержке соответствующих государственных служб».Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что между Москвой и Парижем по линии дипломатических служб установлен контакт по делу Винатье*. Не вдаваясь в подробности, спикер Кремля добавил, что со стороны РФ «было сделано предложение французам».Песков:Иными словами, если бы не прямая линия с президентом РФ и соответствующий вопрос французского журналиста, то в Париже и не вспомнили бы о своем гражданине, арестованном в России по особо тяжкой уголовной статье.