Вооружённые силы России уничтожили две базы террористов в Африке
Вместе с местными военными Вооруженные силы России уничтожили две базы террористов в Африке. Речь идет о специалистах из нашей страны, которые активно помогают властям Центрально-Африканской Республики обеспечивать безопасность в государстве.
Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в пресс-службе министерства обороны ЦАР.
Боевая операция проводилась вблизи границы африканской страны с Чадом и Суданом. Радикалы перешли границу и вторглись на территорию ЦАР. Их целью была дестабилизация обстановки в государстве в преддверии президентских выборов, которые намечены на 28 декабря. На территории республики боевики организовали две свои базы, которые были обнаружены в ходе совместного патрулирования военнослужащими двух государств. Они вступили в бой с террористами. В результате базы были ликвидированы, а боевики понесли серьезные потери. Недобитым бандитам пришлось покинуть территорию ЦАР.
В министерстве обороны республики заявили:
Они были рассеяны.
Совместная антитеррористическая операция российских и африканских военных продолжается. В приграничный регион выдвинулись дополнительные подразделения армии ЦАР. Власти страны оповестили соседние государства о действиях террористов.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о бесчинствах боевиков по отношению к местному населению. К примеру, они жестоко расправляются с мужчинами, которые отказываются вступать в их отряды.
