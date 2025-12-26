Экспорт в Центральную Азию растёт: «Газпром» подвёл предварительные итоги года

Экспорт в Центральную Азию растёт: «Газпром» подвёл предварительные итоги года

«Газпром» подвел предварительные итоги 2025 года, которые продемонстрировали существенный рост экспорта газа на азиатском направлении. Как отметил глава компании Алексей Миллер, поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» составили 38,8 миллиарда кубометров, что почти на 800 миллионов кубометров превышает контрактные обязательства. Одновременно с этим на 20% выросли поставки в страны Центральной Азии.

Как сообщалось ранее, «Газпром» уже начал подготовку технической документации для строительства газопровода «Сила Сибири — 2», через который будет поставляться газ в Китай. На фоне сокращения экспорта газа в страны Западной Европы этот проект чрезвычайно важен для российской компании.



В то же время турецкая государственная энергетическая компания Botas продлила контракт с «Газпромом» на поставки трубопроводного газа, который поступает через газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». При этом после того, как суд в Нидерландах арестовал активы оператора «Турецкого потока» South Stream Transport BV, проектная компания газопровода переезжает в Венгрию.

После введения Трампом санкций против российской энергетической отрасли благодаря преференциям, о которых Орбану удалось договориться с американским президентом, Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая сохранила возможность покупать необходимый для своей экономики российский газ.
  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:35
    Я бы предпочел, чтобы туда экспортировали не газ, а промышленное оборудование и конечную продукцию сельского хозяйства
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:59
      Вологодский губер регулярно отчитывается о росте экспорта в Китай Вологодского мороженного.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 11:49
      Schneeberg
      Сегодня, 10:35
      Я бы предпочел, чтобы туда экспортировали не газ, а промышленное оборудование и конечную продукцию сельского хозяйства

      hi В 2025 г. Центральный аппарат Газпрома намеревались сократить наполовину.
      Отчёт о проделанной работе скорее всего будет уже в 2026 г., а большинство сокращенцев ЦА распихают по структурным подразделениям.
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 10:37
    «Газпром» подвел предварительные итоги 2025 года, которые продемонстрировали существенный рост экспорта газа

    «Газпром»:
    Отрасль: нефть и газ
    Чистый финансовый долг на 31.12.2024: 6,047 трлн рублей
    Соотношение чистый долг / EBITDA на 31.12.2024: 1,95х
    Чистый финансовый долг на 30.06.2025: 5,79 трлн рублей
    Уплаченные проценты в 2024 году: 715,4 млрд рублей (+81,4% к 2023 году)
    Стандарт отчетности: МСФО
    Управляющий: Алексей Миллер
    Совладельцы: Росимущество (38,4%) и «Роснефтегаз» (11%) — на конец 2024-го
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 11:41
      Смотрим показатели за 1-е полугодие.Рост добычи+1%,продажи в стране и за рубежом-1%,выработка эл.энергии-3%,тепловой энергии-10%.Акции котируются на уровне 15 лет назад
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:00
      2025. Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО за 9 месяцев 2025 г. составила 1,12 триллиона рублей, увеличившись на 15,5% к аналогичному периоду 2024 г. (967,57 миллиарда руб.)
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 13:10
        Для понимания важно, за счет чего увеличилась прибыль:
За счет роста экспорта или за счет роста тарифов на внутреннем рынке?

        Для понимания важно, за счет чего увеличилась прибыль:
        За счет роста экспорта или за счет роста тарифов на внутреннем рынке?
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 13:46
        За счет чего увеличение прибыли?При снижении продаж в стране и вне?Про Азию сказано верно.Она выросла.Но в других направлениях так же снизилась.
  3. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +8
    Сегодня, 10:41
    Тут информацию прочитал, что Газпром инвестирует более 400 млн. $ в газовую инфраструктуру Киргизстана, для доступности газа частным домовладениям. С граждан России дерут три шкуры за подключение...
    Поэтому здесь это скорее политический проект, чем экономический. Хотя если Киргизия дальше будет потреблять газ, то теоретически она может расплачиваться. Но фактически она будет расплачиваться, видимо, какими-нибудь политическими дивидендами, потому что серьёзных денег на оплату газа, скорее всего, у Киргизии нет. Это будет некий псевдобартер.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      0
      Сегодня, 13:05
      какими-нибудь политическими дивидендами

      И какие, интересно узнать, есть у них политические диведенды?!
      Опять как при СССР дармоедов будем кормить, опять за счёт российского народа?!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:44
    Европу с её премиальным газовым рынком Газпром потерял надолго.А сколько Газпром в этом году заплатил налогов в бюджет ? crying
    1. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      +2
      Сегодня, 11:05
      INTERFAX.RU - Суммарный экспорт российского газа в страны Европы в 2024 году на 18-20% выше результата прошлого года, за 11 месяцев объем поставок - и трубопроводного газа, и СПГ - превысил 50 млрд куб. м газа, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.


      Что потеряли? Европу?))

      4 196,5 млрд рублей — совокупные обязательные платежи Группы «Газпром» в 2024 году, перечисленные в бюджеты Российской Федерации.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 11:44
      И наленький нюанс.Каковы расходы Газпрома на непрофильные активы.Нет,не на социалку,а к примеру на футболеров,хоккеистов?
      1. lexat7 Звание
        lexat7
        +1
        Сегодня, 13:36
        Российский футбольный союз (РФС) традиционно обнародовал ключевые финансовые показатели клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2024 г., основываясь на данных, предоставленных при лицензировании. «Ведомости. Спорт» рассказывает, какая команда больше всех зарабатывает на матчдэй, тратит больше всех на агентов и вкладывается в развитие молодежного футбола.

        «Спартак» – самый убыточный, «Краснодар» – лидер по прибыли
        Как следует из данных, предоставленных клубами, убыток «Спартака» до налогообложения в 2024 г. составил 2,618 млрд руб., что вдвое превышает показатель предыдущего отчетного периода. Еще девять команд РПЛ завершили год с отрицательным финансовым результатом: московский «Локомотив» (-1,075 млрд руб.), столичный ЦСКА (-528 млн руб.), подмосковные «Химки» (-587 млн руб.), московское «Динамо» (-105 млн руб.), грозненский «Ахмат» (-261 млн руб.), «Ростов» (-261 млн руб.), «Оренбург» (-56 млн руб.) и махачкалинское «Динамо» (-30 млн руб.).

        Три московских клуба – «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА – традиционно ушли в убыток. В пояснении к своему отчету за 2024 г. руководство «Локомотива» связало потери в 1 млрд руб. со снижением спонсорской поддержки со стороны РЖД. При этом ЦСКА добился значительного сокращения убытка по сравнению с 2023 г., когда отрицательный финансовый результат клуба достигал -1,5 млрд руб.

        Семь клубов лиги по итогам 2024 г. показали прибыль. Абсолютным лидером стал «Краснодар» с рекордным для РПЛ показателем в +13 млрд руб. Этот результат почти в 13 раз превышает совокупную прибыль остальных прибыльных клубов лиги (без учета убыточных). За ним следуют тольяттинский «Акрон» (+364 млн руб.), казанский «Рубин» (+217 млн руб.), петербургский «Зенит» (+137 млн руб.), самарские «Крылья Советов» (+119 млн руб.), «Пари НН» (+89 млн руб.) и воронежский «Факел» (+89 млн руб.).

        «Рубин» и «Пари НН» стали единственными клубами, сумевшими выйти в плюс по сравнению с убыточными результатами 2023 г. (-287,5 млн руб. и -327,5 млн руб. соответственно). Напротив, «Ахмат», «Ростов» и московское «Динамо» перешли из прибыли 2023 г. (321,2 млн руб., 473,2 млн руб. и 635,6 млн руб. соответственно) в убыток. «Зенит» показал наибольшее снижение прибыли относительно 2023 г. – на 1,86 млрд руб.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 13:43
          hi Спасибо за выкладку.Ну и "Зенит"..Питомец Газпрома...С его показателями..
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 11:46
    Экспорт в Центральную Азию растёт: «Газпром» подвёл предварительные итоги года

    Очень рад за Газпром и особенно за Среднею Азию, и очень обидно за населённые пункты в регионах России где до сих пор обогревают дома углём и дровами.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:02
      капитализм))) заплатите за трубу и будет газ))))
      1. Холостой_пистон Звание
        Холостой_пистон
        0
        Сегодня, 12:06
        Хочу напомнить Газпром государственная компания, а обязанности государства перед своими гражданами прописаны в Конституции. Да это звучит наивно, ну а что у нас ещё осталось для того что бороться
        1. Дедок Звание
          Дедок
          -1
          Сегодня, 12:12
          50%+1 акция - этого нет...

          Совладельцы: Росимущество (38,4%) и «Роснефтегаз» (11%) — на конец 2024-го
          50%+1 акция - этого нет...
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 12:37
          на половину государственная, если государство оплатит подвод труб до вашего поселка то и будет газ
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 14:01
            на половину государственная

            вы даже сосчитать не можете - "на пальцах"...
          2. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 14:02
            до моего дома, я платил сам и за трубу и за экскаватор и за "проект"...

            до моего дома, я платил сам и за трубу и за экскаватор и за "проект"...
        3. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Сегодня, 13:06
          Хочу напомнить Газпром государственная компания

          В данном случае важна не форма собственности. Важно другое: в интересах какого класса ведет свою хозяйственную деятельность госкорпорация Газпром?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:17
    Газпром не ленивый ,у него есть " телега".Там много интересных цифр.Особенно по газификации российских регионов.
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 12:53
    Удержать ЦА в зоне влияния РФ в конкуренции с КНР будет маловероятно несмотря на продвижение там русского языка и нефтегазовые трубки.
  8. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    0
    Сегодня, 13:03
    Громкий заголовок
    Экспорт в Центральную Азию растёт: «Газпром» подвёл предварительные итоги года

    При этом рост на 20% к какому показателю?
    Если к 1 миллиону кубометров, то это вообще ни о чем. Если к 100 млрд. кубов, то это, действительно, серьезно