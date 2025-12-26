Гуляйполе сейчас: армия России прорвалась в западную часть «города Батьки Махно»

Российское продвижение в Гуляйполе набирает обороты. К настоящему времени находит своё подтверждение информация о том, что армия России полностью освободила центральную часть этого города.

Развивая наступление, штурмовые группы ВС РФ при поддержке дроноводов, артиллерии и механизированных групп прорвались в западную часть Гуляйполя, выйдя за улицу Трудовая.





Конфигурация на карте свидетельствует о том, что под контролем наших бойцов в рассматриваемом запорожском городе уже более 80 процентов территории. Это значительный успех, который на данный момент уже не оставляет сколько-нибудь серьёзных шансов противнику сохранить за собой контроль над «городом Батьки Махно».

Напомним, что ранее наши войска заняли командный пункт противника в черте города. Тот, видимо, покидал его в спешке, а потому оставил даже карты и компьютеры со всеми оперативными данными. Всё это может стать дополнительным подспорьем нашим войскам для развития наступательного успеха в Запорожской области. В командовании ВСУ заявляют, что проводят расследования произошедшего. Виновных пока открыто не называют, однако всё чаще появляются критические заметки в украинских СМИ о «трусливом поведении» командования 1-го батальона 106-й бригады, который переподчинили 102-й бригаде ТрО.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 11:02
    Руководство, не торопитесь радостно объявлять. Просто, воюйте без "ура!" fellow и "караул!" belay .
    1. Гипербореец62 Звание
      Гипербореец62
      -4
      Сегодня, 11:29
      Странные советы русской армии - воевать без "Ура"...минус
      1. Вадим Топал-Паша Звание
        Вадим Топал-Паша
        0
        Сегодня, 14:07
        А с "караул" -можно? :)))))
  2. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    Сегодня, 11:04
    Успехов нашим бойцам в ратном деле. Смерть бандеровцам!
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:11
      армия России прорвалась в западную часть «города Батьки Махно»

      Нестор Иванович был бы доволен и одобрил.
      под контролем ...уже более 80 процентов территории.

      ЖД станцию Зализничную надо брать и обрубать логистику на западе.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 11:23
        ❝ Нестор Иванович был бы доволен и одобрил ❞ —
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:08
    А теперь вопрос... будет ли противник рубится за данную фортецию так яростно, как за Купянск, Покровск...
    Как всегда, вопрос, откуда он сможет собрать резервы для контрнаступа? soldier
    1. ПавелКоссе Звание
      ПавелКоссе
      +1
      Сегодня, 11:48
      А теперь вопрос... будет ли противник рубится за данную фортецию так яростно, как за Купянск
      //////
      Очень сомнительно. Зеля, походу, вложился в "контрнаступ" под Купянском ва-банк. Уж очень хочется ему поздравить своих "громадян" с этой новостью под новый год. Вот он и результат. И где-то сегодня была публикация, что и под Сумами у него не всё "гаразд". В общем , как-то так)
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:49
        Что и где у них не так/не айс, можно судить по происходящим изменениям конфигурации ЛБС...
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:57
      снять резервы с других направлений
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:46
        Вопрос... а на других направлениях есть РЕЗЕРВЫ?
        Так то вопрос терминологией, резервы или часть наличных сил действующих на данном/каком то участке... разница есть.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 12:50
          те части которые на пополнении и отдыхе у них называются резервы а также есть несколько подразделений которые они бросают на опасные участки
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:55
            Примерно так и есть...
            Так то резервы могут быть привязсны/нацелен на конкретные участки ЛБС, но не так, как те части, которые действуют конкретно на передовой.
            В общем... точная терминология, военная или любая другая, это для специалистов, как правило...
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +10
    Сегодня, 11:12
    Штурмовики 57 бригады из 5 армии группировки Восток добрались до золотого памятника Нестору Махно в Гуляйполе.

    Монумент анархисту-революционеру был обложен мешками, которые должны были защитить его от осколков и возможного поругания.

    Но наши бойцы с памятниками не воюют и к Батьке отнеслись со всем уважением. Все-таки, он достойно воевал с представителями украинского национализма: Петлюрой и прочими гетманами скоропадскими. Штурмовики сорвали с памятника Махно украинский флаг и повязали на плечах батьки знамя бригады.
  5. Олег Салов Звание
    Олег Салов
    0
    Сегодня, 11:44
    Это радует,а флаги надо собирать,а потом, после победы,как в 1945,на параде,все захваченные флаги,но и атрибутику разбитых нацистских частей, бросить к подножию Мавзолея,это будет символично.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +2
      Сегодня, 12:09
      К памятнику Арсену Павлову (Мотороле) тоже стоило бы. А ещё лучше - установить обелиск в память о всех сгинувших на этой проклятой войне.
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -3
    Сегодня, 11:51
    Гуляйполе сейчас: армия России прорвалась в западную часть «города Батьки Махно»

    Города берём, теперь бы научиться их удерживать
    1. Романенко Звание
      Романенко
      0
      Сегодня, 12:18
      И это придет, к сожалению, все сразу не получается...
      1. Холостой_пистон Звание
        Холостой_пистон
        -2
        Сегодня, 12:19
        Так четыре года уже, как бы уже пора.
  7. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 12:03
    Это прекрасно, поздравляем наших с успехом! Но что с Покровском?
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 13:16
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Но что с Покровском?


      А что может быть с Покровском? Переименован взад в Красноармейск.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 13:27
        Цитата: Товарищ Берия
        Переименован взад в Красноармейск

        Вроде его всу опять в Покровск переименовывает
  8. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +1
    Сегодня, 13:14
    Мой дед мне в свое время много рассказывал, как он в составе 1-й Конной армии (сначала артиллерист, потом курсант) гонял по этим степям "незалежных" бандитов. Так называемое СВО должно привести укробразование к такому естественному для них же состоянию, когда местные гетманы друг друга передушат.
    В течении истории это обычный для них исход.