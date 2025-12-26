За сделку по поставкам газа в Египет придётся расплачиваться израильтянам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в минувшую среду о заключении «исторической» газовой сделки с Египтом на сумму 112 миллиардов шекелей (около 34,6 миллиарда долларов). В своем телеобращении глава кабмина назвал это соглашение «крупнейшей газовой сделкой в истории Израиля». В сделке участвует американская энергетическая компания Chevron, которая будет поставлять газ с израильских месторождений в Египет.
Нетаньяху заявил:
С оптимистическими прогнозами Нетаньяху категорически не согласен автор статьи в израильской интернет-газете The Times of Israel. Он обратил внимание на мнения независимых экспертов, которые считают, что поскольку крупная газовая сделка с Египтом истощает запасы, в конечном итоге за это придется расплачиваться населению. Крупные поставки газа с израильских шельфовых месторождений означают, что эра энергетической независимости и удешевления электроэнергии закончится примерно на десять лет раньше, чем ожидалось, говорят эксперты.
Нетаньяху пообещал, что сделка не только принесет 58 миллиардов шекелей (18 миллиардов долларов) в государственную казну для укрепления образования, здравоохранения, инфраструктуры и безопасности, но и поклялся, что сделка не приведет к росту цен на энергоносители для населения страны.
На деле это не так. Сделка сопряжена с риском возникновения дефицита природного газа на внутреннем рынке примерно через десять лет, что приведет к повышению цен на электроэнергию для населения.
Поставки в Египет составят в общей сложности 130 миллиардов кубометров природного газа в период до 2040 года. Этот объем составляет около 15 процентов от доказанных запасов газа в стране, или примерно десятилетний объем внутреннего потребления.
Сторонники этой сделки рекламировали ее как дипломатическую и экономическую выгоду, обменивая природные ресурсы на огромные суммы наличных. Но критики утверждают, что это равносильно распродаже энергетических запасов страны, что приносит выгоду горстке магнатов, но в то же время ставит страну на путь более ранней потери энергетической независимости.
Руководитель исследовательской группы «Лобби 99» Ариэль Паз-Савицки заявил The Times of Israel:
По словам эксперта, сделка означает, что уровень добычи в крупнейшем израильском газовом месторождении «Левиафан» удвоится и оно будет истощаться быстрее. Это существенно сократит период времени, в течение которого Израиль будет энергетически независимым.
В настоящее время более 70% электроэнергии в Израиле вырабатывается за счет внутренней добычи природного газа. Как только газовые месторождения иссякнут, Израилю придется начать закупать углеводороды в других странах, став из экспортера импортером голубого топлива. Это неизбежно приведет к росту цен для потребителей и скажется в худшую сторону на уровне жизни израильтян.
По словам Паз-Савицки, истощение запасов природного газа означает, что потребители могут в конечном итоге ожидать увеличения счетов за электроэнергию на 25%, при условии, что страна не выполнит планы по увеличению использования возобновляемых источников энергии. Согласно прогнозам экспертов, это произойдет примерно через десять лет.
Обосновывая сделку с Египтом, Нетаньяху делает ставку на то, что она укрепит позиции страны как региональной энергетической сверхдержавы и привлечет другие компании к поиску и открытию новых залежей природного газа в местных водах, что поможет удовлетворить будущие потребности внутреннего потребления.
Научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла и специалист по политике в Институте Mitvim Габриэль Митчелл напомнил, что прошло пятнадцать лет с момента последнего крупного открытия газового месторождения в водах Израиля, хотя в течение всего этого периода поощрялись геологоразведочные работы и предпринимателям было предоставлено множество льгот. Он считает, что Израиль совершает ошибку, ставя экспорт выше обеспечения стратегических запасов газа в стране.
Эксперты подчеркнули, что к обещаниям Нетаньяху увеличить доходы от налогов и отчислений за газ, поступающих в государственную казну, следует отнестись с недоверием. Митчелл отметил, что без долгосрочной политики Израиль к следующему десятилетию может оказаться в ситуации, когда ему будет трудно объяснить, как были разграблены его природные ресурсы.
Логика Нетаньяху очень простая и даже циничная. Через 10 лет он точно не будет премьером Израиля, а деньги правительству нужны здесь и сейчас. Особенно с учетом возросших военных расходов. Кроме того, сделка с Египтом предусматривает участие американской компании, что по душе Трампу.
Информация