За сделку по поставкам газа в Египет придётся расплачиваться израильтянам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в минувшую среду о заключении «исторической» газовой сделки с Египтом на сумму 112 миллиардов шекелей (около 34,6 миллиарда долларов). В своем телеобращении глава кабмина назвал это соглашение «крупнейшей газовой сделкой в истории Израиля». В сделке участвует американская энергетическая компания Chevron, которая будет поставлять газ с израильских месторождений в Египет.

Нетаньяху заявил:



Эта сделка значительно укрепит статус Израиля как региональной энергетической державы и будет способствовать стабильности в нашем регионе. Она побудит другие компании инвестировать в разведку газовых месторождений в экономических водах Израиля.

С оптимистическими прогнозами Нетаньяху категорически не согласен автор статьи в израильской интернет-газете The Times of Israel. Он обратил внимание на мнения независимых экспертов, которые считают, что поскольку крупная газовая сделка с Египтом истощает запасы, в конечном итоге за это придется расплачиваться населению. Крупные поставки газа с израильских шельфовых месторождений означают, что эра энергетической независимости и удешевления электроэнергии закончится примерно на десять лет раньше, чем ожидалось, говорят эксперты.

Нетаньяху пообещал, что сделка не только принесет 58 миллиардов шекелей (18 миллиардов долларов) в государственную казну для укрепления образования, здравоохранения, инфраструктуры и безопасности, но и поклялся, что сделка не приведет к росту цен на энергоносители для населения страны.

На деле это не так. Сделка сопряжена с риском возникновения дефицита природного газа на внутреннем рынке примерно через десять лет, что приведет к повышению цен на электроэнергию для населения.

Поставки в Египет составят в общей сложности 130 миллиардов кубометров природного газа в период до 2040 года. Этот объем составляет около 15 процентов от доказанных запасов газа в стране, или примерно десятилетний объем внутреннего потребления.

Сторонники этой сделки рекламировали ее как дипломатическую и экономическую выгоду, обменивая природные ресурсы на огромные суммы наличных. Но критики утверждают, что это равносильно распродаже энергетических запасов страны, что приносит выгоду горстке магнатов, но в то же время ставит страну на путь более ранней потери энергетической независимости.

Руководитель исследовательской группы «Лобби 99» Ариэль Паз-Савицки заявил The Times of Israel:

В настоящее время Израиль пользуется энергетической независимостью на своем рынке электроэнергии, что означает, что мы не зависим ни от какой другой страны в плане потребления и поставок электроэнергии.

По словам эксперта, сделка означает, что уровень добычи в крупнейшем израильском газовом месторождении «Левиафан» удвоится и оно будет истощаться быстрее. Это существенно сократит период времени, в течение которого Израиль будет энергетически независимым.

В настоящее время более 70% электроэнергии в Израиле вырабатывается за счет внутренней добычи природного газа. Как только газовые месторождения иссякнут, Израилю придется начать закупать углеводороды в других странах, став из экспортера импортером голубого топлива. Это неизбежно приведет к росту цен для потребителей и скажется в худшую сторону на уровне жизни израильтян.

По словам Паз-Савицки, истощение запасов природного газа означает, что потребители могут в конечном итоге ожидать увеличения счетов за электроэнергию на 25%, при условии, что страна не выполнит планы по увеличению использования возобновляемых источников энергии. Согласно прогнозам экспертов, это произойдет примерно через десять лет.

Обосновывая сделку с Египтом, Нетаньяху делает ставку на то, что она укрепит позиции страны как региональной энергетической сверхдержавы и привлечет другие компании к поиску и открытию новых залежей природного газа в местных водах, что поможет удовлетворить будущие потребности внутреннего потребления.

Научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла и специалист по политике в Институте Mitvim Габриэль Митчелл напомнил, что прошло пятнадцать лет с момента последнего крупного открытия газового месторождения в водах Израиля, хотя в течение всего этого периода поощрялись геологоразведочные работы и предпринимателям было предоставлено множество льгот. Он считает, что Израиль совершает ошибку, ставя экспорт выше обеспечения стратегических запасов газа в стране.

Учитывая эти довольно пессимистичные прогнозы относительно увеличения добычи газа, правильным шагом на данном этапе было бы быть более консервативным и сохранить больше газа для израильского рынка.

Эксперты подчеркнули, что к обещаниям Нетаньяху увеличить доходы от налогов и отчислений за газ, поступающих в государственную казну, следует отнестись с недоверием. Митчелл отметил, что без долгосрочной политики Израиль к следующему десятилетию может оказаться в ситуации, когда ему будет трудно объяснить, как были разграблены его природные ресурсы.

Логика Нетаньяху очень простая и даже циничная. Через 10 лет он точно не будет премьером Израиля, а деньги правительству нужны здесь и сейчас. Особенно с учетом возросших военных расходов. Кроме того, сделка с Египтом предусматривает участие американской компании, что по душе Трампу.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +7
    Сегодня, 12:21
    Обыкновенный капитализм. Можно продать здесь и сейчас, получить деньги? Конечно, "после нас - хоть потоп!" А в других странах, торгующих сырьём, разве как-то иначе?
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 13:44
      Сделка сопряжена с риском возникновения дефицита природного газа на внутреннем рынке примерно через десять лет, что приведет к повышению цен на

      Через 10 лет или Н̶е̶т̶а̶н̶ь̶я̶х̶у̶ Насретдин сдохнет, или ишак!
  2. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    +6
    Сегодня, 12:22
    Десять лет назад у Израиля вообще не было своей добычи газа и он весь газ закупал у других стран. И что-то я не припомню сильные страдания его населения и диких цен на э/энергию. Да, они конечно были дикими в сравнение с нашими, если не сравнивать одновременно зарплаты.
    А можно сюда же вспомнить, сколько газа мы продавали за бугор, не занимаясь развитием внутреннего потребления и газификации страны. И только когда европейский "жареный петух клюнул" Газпром, тот просто подавился избытками газа и вынужден был приступить к газификации своего населения.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:28
    За суверенитет надо платить .Трамп таких любит.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:57
    Мой " куркулятор" показал за 1000 кубов газа - 266,15 $ bully
  5. comradChe Звание
    comradChe
    0
    Сегодня, 13:42
    Всё это подтверждает отсутствие какой либо " богоизбранности " у евреев. Народ как и всякий другой народ, состоящий из ушлых, хороших и неумных. Ушлые это которые сейчас газом и финансами распоряжаются (судьбами народов то же к стати) в Израэле и других "мелких" странах. По "забавному" признанию президента одной из таких стран,у него много друзей из этой категории. Я уверен,что именно УШЛЫЕ оплатили геноцид ХОРОШИХ и НЕУМНЫХ в своё время, "оздоровляли" генофонд, так сказать.Нееет, не "БОГОизбранные" они, нет!