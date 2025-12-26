За сделку по поставкам газа в Египет придётся расплачиваться израильтянам

Эта сделка значительно укрепит статус Израиля как региональной энергетической державы и будет способствовать стабильности в нашем регионе. Она побудит другие компании инвестировать в разведку газовых месторождений в экономических водах Израиля.

В настоящее время Израиль пользуется энергетической независимостью на своем рынке электроэнергии, что означает, что мы не зависим ни от какой другой страны в плане потребления и поставок электроэнергии.

Учитывая эти довольно пессимистичные прогнозы относительно увеличения добычи газа, правильным шагом на данном этапе было бы быть более консервативным и сохранить больше газа для израильского рынка.