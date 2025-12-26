В Европарламенте вновь звучат призывы отправить войска на Украину

В Евросоюзе, похоже, не планируют отказываться от, мягко говоря, сомнительной идеи размещения своих войск на Украине, что с чрезвычайно высокой долей вероятности может привести к прямому столкновению с Россией.

Как сообщает газета Die Zeit, лидер партии «Европейская народная партия» Манфред Вебер в ходе своего выступления в Европарламенте призвал страны объединения разместить свои войска на Украине под флагом ЕС. По мнению воинственного европейского политика, таким образом «солдаты с европейским флагом на форме поспособствуют обеспечению мира на Украине». При этом Вебер, похоже, даже не задумывается о том, что экспансия НАТО на восток является одной из ключевых первопричин украинского кризиса.

Между тем представители Офиса Зеленского в очередной раз заявляют, что Киев уже заручился согласием Британии, Франции, Германии и Турции отправить свои «миротворческие» контингенты на Украину после завершения активных боевых действий.

Стоит отметить, что, несмотря на заявления Вашингтона о стремлении к урегулированию украинского конфликта, очевидно, что антироссийский стратегический курс Запада остается неизменным. Евросоюз и НАТО не прекращают демонстрировать готовность к прямой конфронтации с Россией. Европа пока явно не готова к прямому вступлению в вооруженный конфликт с Россией, однако ускоренно наращивает военные бюджеты, милитаризует экономику и не прекращает агрессивную информационную кампанию, формируя образ России как главной угрозы.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    0
    Сегодня, 11:26
    При этом Вебер, похоже, даже не задумывается о том, что экспансия НАТО на восток является одной из ключевых первопричин украинского кризиса.

    Похоже Вебер о красно-коричневых линиях не слышал.
    Евросоюз и НАТО не прекращают демонстрировать готовность к прямой конфронтации с Россией

    Это лечится только количеством полетевших в чистилище собственных граждан, по другому не поймут.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:49
      Манфред Вебер ... призвал страны объединения разместить свои войска на Украине под флагом ЕС.

      Страны ЕС надо думать очень обрадуются, мне эта идея сомнительна. Манфред пукнул в небеса не подумавши.
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        +1
        Сегодня, 12:23
        А чего ему думать? Главное, чтоб люди, хоть сколько ни будь человек, прознали, что есть такая партия и такой лидер. Вот он пукнул, как мог, его кто-то да услышал. Может, не забудут к следующим выборам. Что следующих выборов может и не случиться, фантазии не хватает. Человек-пенёк.
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    -3
    Сегодня, 11:28
    Противник внимательно следит за СВО и делает выводы. В том, что РФ уже не боятся виновато точно не НАТО, а кое-кто другой.
    1. Владислав_В
      Владислав_В
      +1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Vulpes
      В том, что РФ уже не боятся виновато точно не НАТО, а кое-кто другой.

      Неужели наши бойцы так плохо воюют на поле боя, что их не боятся?К бандере уже отправлены далеко за миллион..
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 12:33
      Не боятся РФ? А чего тогда xoxлами-то воюют, а не своими солдатами?
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 12:44
        Ради справедливости, зачем им воевать своими солдатами, кода для этого есть солдаты Украины?
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          -2
          Сегодня, 12:46
          Ради справедливости, а зачем им ждать когда перебьют весь укроп и потом огребать самим, уже только своими мордами? Запад не присоединяется к проигравшим, он присоединяется только к победителям. И почему бы им не поистреблять самим, тех, кого они не боятся?
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +2
            Сегодня, 12:53
            С чего это они будут "огребать сами"? Неужели Россия собирается на них нападать? Зачем?
            А вот Украина вполне "справляется" с возложенными на нее задачи Западом...
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              -1
              Сегодня, 12:58
              Конечно они не будут огребать. Так как ссат ВС РФ, поэтому и не заходят сами на окраину, предпочитая давать подыхать глупому укропью.
              И нет, окраина не справляется с возложенными на неё задачами. Поэтому запад и скулит о переговорах с подгорающей задницей.
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                +2
                Сегодня, 13:11
                Зачем Западу сейчас заходить на окраины России? А вот после заключения "договорняка", думаю введут свои воинские контингенты на территории Украины
                Никто и не ставил задачу Украине
                "победить" на поле боя Россию. Это просто не возможно.
                "Украина" всего лишь одна из составляющих "войны" Запада против России и далеко не главная.... hi
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  0
                  Сегодня, 13:18
                  Чтобы красиво победить того, кого не боятся. (а договорняка никакого не будет, не надейтесь.)
                  Задача стояла именно победить Россию. А ваши сейчас мантры, повторяются именно для того, чтобы невелировать обсёр запада и сделать вид, что все идет по их плану. Не было у них плана на то, что окраина начнет терять территории. План у них был, что Россия начнет отступать и в стране вспыхнут всякие востания и волнения, желательно со сменой "режима". Ничего подобного не случилось. И проигрывает именно укроп. Но вы можете дальше рассказывать эти сказки, что у намоленных американцев "всё идет по плану". Побратимы оценят. hi
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 11:30
    НАТО не прекращают демонстрировать готовность к прямой конфронтации с Россией.
    Руководители европейские очень далеки от народа. А у народа мнение совсем неоднозначное. А уж у мигранты, заполонившие европейские просторы, точно не собираются воевать за европейские "идеалы" животной русофобии.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 12:20
      Дело не в русофобии ,это только способ промыть мозги гейропецам. Скудность ресурсов и стеснения в территориях ,из века в век ,толкают их на восток.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 12:37
        Цитата: Essex62
        Дело не в русофобии ,это только способ промыть мозги гейропецам. Скудность ресурсов и стеснения в территориях ,из века в век ,толкают их на восток.

        Как то так. К тому же эти европейские скунсы внезапно поняли то, что вложенные в конфликт деньги никогда не вернутся.
        Европа выделила украине больше 350 млрд. евро и не простила украине ни одного евроцента в надежде срубить эти деньги обратно с процентами + поживиться украинскими ресурсами, а тут может статься так, что украины может не остаться от слова совсем и все эти деньги просто выброшены бандерлогу под хвост.
        Если к этому присовокупить триллионные убытки европейской экономики, которые она понесла в результате санкционной войны с Россией, то еврообыватель может обоснованно спросить с действующих политиков - "На кой?" и "Во имя чего?", что в переводе означает конец политической карьере и весьма вероятно начало карьеры уголовной.
        В принципе у ЕС на текущий момент вообще нет ни одного варианта как можно выйти из конфликта без ущерба для себя и любой шаг только ухудшает их положение. Цугцванг однако.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:42
    Европа пока явно не готова к прямому вступлению в вооруженный конфликт с Россией, однако ускоренно наращивает....
    Вот именно, они НАРАЩИВАЮТ... просто так их "успокоить" не получится, по крайне мере их политики, руководство некоторых стран, успокоить не получится, только упокоить... но это дело не простое и увы, нам не по силам, да и не нужно...
    Нам НАДО победить безусловно, окончательно, именно там, где спелись интересы многих, именно сейчас...
    Эффект от того будет, разный конечно, но в целом именно тот, который нужен победителю. soldier
  5. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 12:46
    В Европарламенте вновь звучат призывы отправить войска на Украину

    ЕС открыто хочет с нами воевать, но у нас в руководстве почему то категорически отказываются считать эту организацию враждебной.
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 12:59
    Упорно рвутся повоевать, бы токмо хватило решимости главного командира осадить шибко бойких орешниками авангардами буревестниками и прочим оружием.
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 13:16
    «солдаты с европейским флагом на форме поспособствуют обеспечению мира на Украине».

    А «солдаты с европейским флагом на форме» бессмертные?