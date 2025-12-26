Показан точный удар с ликвидацией пункта дислокации ВСУ в Мирнограде

5 582 6
Показан точный удар с ликвидацией пункта дислокации ВСУ в Мирнограде

В сети появились кадры уничтожения украинского подразделения, которое отказалось сдаться и продолжало сопротивление. Точным ударом бойцами 5-й отдельной мотострелковой бригады, входящей состав 51-й армии, был ликвидирован пункт дислокации ВСУ в Димитрове (ДНР).

Об этом сообщает Telegram-канал «Z комитет + карта СВО».



В комментарии к ролику отмечается, что подразделения 51-й армии ВС России продолжают освобождение от оккупантов Димитрова (был переименован киевским режимом в Мирноград).

Большинство российских, украинских и зарубежных экспертов сходятся во мнении, что город вскоре неизбежно перейдет под контроль российских войск. Находящийся в Димитрове гарнизон ВСУ ждет одна из двух перспектив – сдача в плен или полное уничтожение, так как он полностью окружен.


Собственно, тактика, которую в последнее время применяет российское командование при освобождении населенных пунктов, демонстрирует свою эффективность. Наши подразделения не пытаются отбивать их у противника лобовыми штурмами. Вместо этого они обходят занятые врагом города с флангов, отрезая их от логистики и лишая возможности получения подкреплений, боеприпасов и продуктов.

На данный момент российские военные ведут наступление практически на всех направлениях в зоне проведения СВО. Наибольшее их продвижение отмечается сейчас на Запорожском направлении. Значительных успехов удалось добиться в Степногорске, переход которого в руки ВС России открывает дорогу на Запорожье.

6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 12:16
    ❝ Точным ударом ликвидирован пункт дислокации ВСУ ❞ —

    «Передислоцировали» на постоянные места ...
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +7
      Сегодня, 12:29
      Как интересно в виде креста разошелся дым после удара. Действительно поставили крест на этом пункте. fellow
  2. Serafim Звание
    Serafim
    +4
    Сегодня, 12:25
    Таких бы пару- тройку, точных ударов, да по киевской бандеровской руководящей шайке !
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 12:28
    Красиво ушли "захисники". Странно, что они вообще пытаются сопротивляться. Не понимают что ли, что никто не будет их штурмовать с криком "ура" - сравняют точку сопротивления с землёй, всего-то делов.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 12:49
    подразделения 51-й армии ВС России продолжают освобождение от оккупантов Димитрова (был переименован киевским режимом в Мирноград).


    Одно из немногих, которые не вызывают отторжения. Особенно сейчас, зная как "братушки " помогают нашему врагу. "Это не мы, это правительство" не принимаются, вы же его выбирали.

    Впрочем, в любой заварухе Болгария была рядом с Россией, но есть нюанс - по разные стороны фронта.
  5. Мобик Звание
    Мобик
    +5
    Сегодня, 12:58
    Ну вот а укры в своих помойках пишут, что их бойцы в Мирнограде маневрируют в окружении и уходят из под ударов ВКС. Не маневрируй в котле, умрешь уставшим!